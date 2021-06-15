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В Индии живет самая большая семья в мире: 38 жен, 89 детей и 36 внуков

Сегодня, 13:58

Все члены семьи живут в четырехэтажном доме. Только за один ужин все домочадцы большой семьи съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса.

В Индии скончался глава крупнейшей семьи мира
В Индии скончался глава крупнейшей семьи мира
Фото: скриншот

Имел 38 жен, 89 детей и 36 внуков. В Индии скончался глава самой большой семьи в мире. Откуда у мужчины сколько жен и как жила такая большая семья – далее в материале. Читайте также про самые крепкие пары украинского шоу-бизнеса.

В Индии скончался Зиона Чана, который был лидером религиозной секты, исповедующей полигамию. Именно поэтому у него в 76 лет была крупнейшая семья в мире, которая насчитывала 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

Его семья живет в штате Мизорам на северо-востоке страны. Зиона Чана и его большая семья занимали четырехэтажный дом из ста комнат.

Сама большая семья в мире живет в четырехэтажном доме
Сама большая семья в мире живет в четырехэтажном доме
Фото: скриншот

Интересно, что дом является туристической достопримечательностью, к которой приезжают гости со всей Индии и из-за рубежа.

76-летний Чана владел мебельной фабрикой и свинофермой. А все его жены и дети занимались огородничеством. Представьте, что только за один ужин все домочадцы большой семьи съедали 30 кур и 60 кг картофеля или 50 кг риса.

Тем временем мы выяснили, 50 полeзных привычек, чтобы чувствовать себя хорошо.

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Источник: Сегодня
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