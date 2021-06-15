В Індії живе найбільша сім'я в світі: 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків

Всі члени сім'ї живуть в чотириповерховому будинку. Тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису

В Індії помер голова найбільшої родини світу Фото: скриншот

Мав 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків. В Індії помер голова найбільшої сім'ї світу. Звідки у чоловіка скільки дружин і як жила така велика родина – далі в матеріалі. Читайте також про найміцніші пари українського шоу-бізнесу.

В Індії помер Зиона Чана, який був лідером релігійної секти, котра сповідує полігамію. Саме тому у нього в 76 років була найбільша сім'я в світі, яка налічувала 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків.

Його сім'я живе в штаті Мізорам на північному сході країни. Зиона Чана і його велика сім'я займали чотириповерховий будинок зі ста кімнат.

Найбільша сім'я в світі живе в чотириповерховому будинку Фото: скриншот

Цікаво, що будинок є туристичною визначною пам'яткою, до якої приїжджають гості з усієї Індії і з-за кордону.

76-річний Чана володів меблевою фабрикою і свинофермою. А всі його дружини і діти займалися городництвом. Уявіть, що тільки за одну вечерю всі домочадці великої родини з'їдали 30 курей і 60 кг картоплі або 50 кг рису.

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