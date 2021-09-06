Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Бархатный сезон

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Fun-статьи

В Харькове выбрали самого красивого беспородного пса (видео)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 сентября, 12:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Конкурс талантов и обаяния среди беспородных собак прошел в Харькове. Четвероногие дефилировали по настоящему подиуму и соревновались в стильности
В Харькове выбрали самого красивого беспородного пса
В Харькове выбрали самого красивого беспородного пса / Фото: скриншот

Как проходил конкурс и как участников оценивало жюри – далее в материале. К слову, собаки могут быть не только красивыми, а и стильными! 10 образов самой модной собаки в мире.

Реклама

Конкурс талантов для беспородных собак устроили параллельно с соревнованием для породистых животных. Но пока международные судьи оценивали чистокровных участников, внимание большинства зрителей было приковано до простых собачек.

Жюри также выбирало, у кого из обычных собак – длинные уши, пушистый хвост и добрый характер. Этот конкурс, говорят организаторы, необходим для того, чтобы привлечь внимание к беспородным животным.

О беспородных и породистых собаках мы писали и другие материалы:

Реклама

А недавно в Украине произошла и вовсе необычная история – похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина. Лабрадора Роя в пятилетнем возрасте похитили в Переяславе-Хмельницком, а после долгой разлуки он все же вернулся домой и даже узнал своего хозяина. Их встреча была очень трогательной!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Хочу кофе с Брэдом
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
6 - 12 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять