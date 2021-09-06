В Харькове выбрали самого красивого беспородного пса (видео)

Конкурс талантов и обаяния среди беспородных собак прошел в Харькове. Четвероногие дефилировали по настоящему подиуму и соревновались в стильности

В Харькове выбрали самого красивого беспородного пса / Фото: скриншот

Как проходил конкурс и как участников оценивало жюри – далее в материале. К слову, собаки могут быть не только красивыми, а и стильными! 10 образов самой модной собаки в мире.

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Конкурс талантов для беспородных собак устроили параллельно с соревнованием для породистых животных. Но пока международные судьи оценивали чистокровных участников, внимание большинства зрителей было приковано до простых собачек.

Жюри также выбирало, у кого из обычных собак – длинные уши, пушистый хвост и добрый характер. Этот конкурс, говорят организаторы, необходим для того, чтобы привлечь внимание к беспородным животным.

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А недавно в Украине произошла и вовсе необычная история – похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина. Лабрадора Роя в пятилетнем возрасте похитили в Переяславе-Хмельницком, а после долгой разлуки он все же вернулся домой и даже узнал своего хозяина. Их встреча была очень трогательной!