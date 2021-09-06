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У Харкові обрали найкрасивішого безпородного пса (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 вересня, 12:12
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Конкурс талантів і чарівності серед безпородних собак пройшов у Харкові. Чотириногі дефілювали по справжньому подіуму і змагалися в стильності
В Харькове выбрали самого красивого беспородный пса
В Харькове выбрали самого красивого беспородный пса / Фото: скріншот

Як проходив конкурс і як учасників оцінювало журі – далі в матеріалі. До слова, собаки можуть бути не тільки красивими, а й стильними! 10 образів наймоднішої собаки в світі.

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Конкурс талантів для безпородних собак влаштували паралельно зі змаганням для породистих тварин. Але поки міжнародні судді оцінювали чистокровних учасників, увага більшості глядачів була прикута до простих собачок.

Журі також обирало, у кого зі звичайних собак – довгі вуха, пухнастий хвіст і добрий характер. Цей конкурс, кажуть організатори, необхідний для того, щоб привернути увагу до безпородних тварин.

Про безпородних і породистих собак ми писали й інші матеріали:

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А недавно в Україні сталася і зовсім незвичайна історія – викрадений пес після 6 років розлуки впізнав свого господаря. Лабрадора Роя в п'ятирічному віці викрали в Переяславі-Хмельницькому, а після довгої розлуки він все ж повернувся додому і навіть дізнався свого господаря. Їх зустріч була дуже зворушливою!

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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