У Харкові обрали найкрасивішого безпородного пса (відео)

Конкурс талантів і чарівності серед безпородних собак пройшов у Харкові. Чотириногі дефілювали по справжньому подіуму і змагалися в стильності

В Харькове выбрали самого красивого беспородный пса / Фото: скріншот

Як проходив конкурс і як учасників оцінювало журі – далі в матеріалі. До слова, собаки можуть бути не тільки красивими, а й стильними! 10 образів наймоднішої собаки в світі.

Реклама

Конкурс талантів для безпородних собак влаштували паралельно зі змаганням для породистих тварин. Але поки міжнародні судді оцінювали чистокровних учасників, увага більшості глядачів була прикута до простих собачок.

Журі також обирало, у кого зі звичайних собак – довгі вуха, пухнастий хвіст і добрий характер. Цей конкурс, кажуть організатори, необхідний для того, щоб привернути увагу до безпородних тварин.

Про безпородних і породистих собак ми писали й інші матеріали:

Реклама

А недавно в Україні сталася і зовсім незвичайна історія – викрадений пес після 6 років розлуки впізнав свого господаря. Лабрадора Роя в п'ятирічному віці викрали в Переяславі-Хмельницькому, а після довгої розлуки він все ж повернувся додому і навіть дізнався свого господаря. Їх зустріч була дуже зворушливою!