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На хвилі курйозів: одягнутися як улюблений пес

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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6 лютого, 09:00
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У світі тварин свої тренди, і дизайнери пропонують любителям пушистиків дотримуватися цих тенденцій
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Хто не любить милих тварин, той і сам не заслуговує на любов. А ось Little Beast настільки люблять пушистиків, що поєднали свою пристрасть до мистецтва і собак з випуском нової колекції, в якій представлені светри з принтами для свійських тварин і людські шкарпетки різних кольорів.

Кожен виріб у капсулі виготовлений з м'яких тканин, які етично закуповуються у невеликого виробника. Бренд поділився фотосесією, яка не може не розчулювати.

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Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: шкарпетки (370 грн), собачий светр (1265 грн)
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: шкарпетки (370 грн), собачий светр (1265 грн) / Фото: little beast

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: кофточка для собаки (1546 грн) шкарпетки (407 грн)
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: кофточка для собаки (1546 грн) шкарпетки (407 грн) / Фото: little beast

Зображення хмар, кольорів і смуг, надрукованих на светрах і шкарпетках яскравих тонів, дозволить вам і вашому вихованцю носити разом однакові речі і бути ще ближчими за духом.

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Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: кофточка для собаки (1546 грн) шкарпетки (407 грн)
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: кофточка для собаки (1546 грн) шкарпетки (407 грн) / Фото: little beast

Колекція вже доступна для покупки на сайті бренду.

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: шкарпетки (380 грн)
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців: шкарпетки (380 грн) / Фото: little beast

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Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців
Little Beast випустили колекцію одягу для людей та їхніх вихованців / Фото: little beast

Також дивіться: Чи то сумка, чи то майка: Marni випустили цікаву річ за 11 тис. грн

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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