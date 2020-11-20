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Комнатное растение с человеческими волосами напугало женщину (фото)

Сегодня, 09:38

Она сфотографировала пугающую находку и выложила снимок в Facebook

Лиза Лунем из австралийского штата Квинсленд во время пересадки комнатных растений обнаружила, что горшок, в котором росли ее каладиумы, вместо почвы заполнен человеческими волосами. Она сфотографировала пугающую находку и выложила снимок в Facebook.

"Это не кокосовая шелуха, а человеческие волосы", – написала напуганная женщина в описании к фотографиям.

Австралийка Лиза Лунем нашла волосы в горшке для растения
Фото: Fitwithxan | Facebook

Многие пользователи Сети сочли горшок с волосами отвратительным, кто-то в шутку посоветовал ей позвать священника, пишет таблоид Daily Mail.

Но нашлись и те, кто попытался все объяснить. Одна из женщин оставила комментарий, в котором предположила, что волосы попали в компост вместе с мусором. "Я всегда бросаю в компост волосы с расчески или из пылесоса", – сказала она.

Некоторые из тех, кто увидел горшок в соцсети, предположили, что волосы могут быть полезны для растений: "Они медленно отдают растению питательные вещества и азот. Как раз то, что ему нужно", "Подтверждаю, я добавила волосы в почву к некоторым из моих растений, и они начали хорошо расти".

Напомним, ранее американка Кейли Уилкс из Калифорнии пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи.

Смотрите видео: вазон с цветами задержал квартирных воров в Тернополе:

Кроме этого, мы рассказывали, как вазоны влияют на здоровье людей.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: facebook.com/lisa.lunam
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