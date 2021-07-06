Как правильно заморозить кабачки на зиму

Если вы планируете, что зимой будете использовать кабачки в супах или как один из ингредиентов рагу, то их нужно порезать кубиками. Если будете печь из них маффины или жарить оладьи, то овощи необходимо натереть

Как заморозить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

С чем с чем, а с кабачками перебоев не бывает никогда. Их всегда достаточно, чтобы насладиться ими в сезон, когда они попадают в разнообразные блюда, и чтобы заготовить их на зиму. Ведь зимой овощей хочется как никогда. Итак, узнаем, как заморозить кабачки, чтобы они не утратили ни своей текстуры, ни своего вкуса. Этот способ подходит и для цукини, спаржевой фасоли и брокколи. В календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как провести его достойно.

Как заморозить кабачки на зиму

Как заморозить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Чтобы заморозить кабачки: вам понадобятся: острый нож или терка, разделочная доска, кастрюля, вода, шумовка, дуршлаг, бумажное полотенце, противень и пакет с застежкой.

Шаг 1: нарежьте овощи

Для начала хорошо помойте кабачки и удалите кончики. Затем нарежьте овощи кружочками (около 1 см), кубиками или натрите на терке.

Совет: подумайте, как вы будете использовать замороженные кабачки. Если собираетесь готовить из них гарнир, рагу или суп, нарежьте кружочками или кубиками. Планируете сделать кабачковые кексы? Натрите овощи на терке.

Шаг 2: пробланшируйте кабачки

Пробланшируйте нарезанные кабачки, чтобы сохранить их вкус и цвет. Наполните большую кастрюлю на 2/3 водой и доведите до кипения. Затем добавьте в воду кусочки кабачков и варите, пока они не станут ярко-зелеными и мягкими (около 1-3 минут). Тертые кабачки следует сложить в большое сито и бланшировать около 2 минут.

Совет: если кабачков очень много, бланшируйте их партиями. Солить воду не нужно.

Шаг 3: остудите кабачки

Быстро охладите овощи. Наполните большую миску ледяной водой (это можно сделать до бланширования). С помощью шумовки быстро переложите кабачки в воду и оставьте на 3-5 минут.

Шаг 4: обсушите овощи

Как заморозить кабачки / Фото: Pixabay

Используя ту же шумовку, переложите кабачки в дуршлаг. Дайте им высохнуть и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки жидкости.

Шаг 5: выложите кабачки на противень

Выложите кусочки кабачков на противень в один слой и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа. Если вы замораживаете тертые кабачки, пропустите этот шаг.

Шаг 6: отправьте овощи в морозилку

Поместите замороженные кусочки в пакет в застежкой, выпустите из них воздух, закройте и верните в морозильную камеру. Там кабачки могут храниться около 1 года.

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