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Как правильно заморозить кабачки на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 июля, 13:38
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Если вы планируете, что зимой будете использовать кабачки в супах или как один из ингредиентов рагу, то их нужно порезать кубиками. Если будете печь из них маффины или жарить оладьи, то овощи необходимо натереть
Как заморозить кабачки на зиму
Как заморозить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

С чем с чем, а с кабачками перебоев не бывает никогда. Их всегда достаточно, чтобы насладиться ими в сезон, когда они попадают в разнообразные блюда, и чтобы заготовить их на зиму. Ведь зимой овощей хочется как никогда. Итак, узнаем, как заморозить кабачки, чтобы они не утратили ни своей текстуры, ни своего вкуса. Этот способ подходит и для цукини, спаржевой фасоли и брокколи. В календаре лайфхаков для лета ищите идеи, как провести его достойно.

Как заморозить кабачки на зиму

Как заморозить кабачки на зиму
Как заморозить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Чтобы заморозить кабачки: вам понадобятся: острый нож или терка, разделочная доска, кастрюля, вода, шумовка, дуршлаг, бумажное полотенце, противень и пакет с застежкой.

Шаг 1: нарежьте овощи

Для начала хорошо помойте кабачки и удалите кончики. Затем нарежьте овощи кружочками (около 1 см), кубиками или натрите на терке.

Совет: подумайте, как вы будете использовать замороженные кабачки. Если собираетесь готовить из них гарнир, рагу или суп, нарежьте кружочками или кубиками. Планируете сделать кабачковые кексы? Натрите овощи на терке.

Шаг 2: пробланшируйте кабачки

Пробланшируйте нарезанные кабачки, чтобы сохранить их вкус и цвет. Наполните большую кастрюлю на 2/3 водой и доведите до кипения. Затем добавьте в воду кусочки кабачков и варите, пока они не станут ярко-зелеными и мягкими (около 1-3 минут). Тертые кабачки следует сложить в большое сито и бланшировать около 2 минут.

Совет: если кабачков очень много, бланшируйте их партиями. Солить воду не нужно.

Шаг 3: остудите кабачки

Быстро охладите овощи. Наполните большую миску ледяной водой (это можно сделать до бланширования). С помощью шумовки быстро переложите кабачки в воду и оставьте на 3-5 минут.

Шаг 4: обсушите овощи

Как заморозить кабачки
Как заморозить кабачки / Фото: Pixabay

Используя ту же шумовку, переложите кабачки в дуршлаг. Дайте им высохнуть и промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки жидкости.

Шаг 5: выложите кабачки на противень

Выложите кусочки кабачков на противень в один слой и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа. Если вы замораживаете тертые кабачки, пропустите этот шаг.

Шаг 6: отправьте овощи в морозилку

Поместите замороженные кусочки в пакет в застежкой, выпустите из них воздух, закройте и верните в морозильную камеру. Там кабачки могут храниться около 1 года.

Из видео узнаете экспресс-метод, чтобы засолить огурцы, и рецепт салата из них.

Здесь собраны 3 простых рецепта для кабачковой икры.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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