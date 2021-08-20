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Пирог с персиками и маскарпоне – как приготовить, чтобы он наверняка пропекся

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 августа, 13:52
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Чтобы эта выпечка получилась, берите плотные персики – они будут держать форму при выпекании. Кожицу фрукта лучше не чистить, она придаст красоты пирогу. Если начинка получилась жидкой, добавьте немного крахмала
Как приготовить самый вкусный пирог с персиками
Как приготовить самый вкусный пирог с персиками / Фото: instagram.com/mamma_mia_che_buono/

Уже от этих трех слов – пирог с персиками – уже становится хорошо любителям подобной выпечки. Дрожжевое, песочное или слоеное тесто – вы выбираете сами, а вот приготовить правильную начинку из персиков нужно уметь. Мы же не хотим, чтобы выпечка оказалась сырой. Ниже узнаем все требования к идеальному пирогу с персиками и несложный рецепт с маскарпоне. В какую еще еду можно добавлять персики, читайте здесь. А в этом материале найдете срез цен в магазинах на продукты для пикника.

Что нужно знать перед тем, как приступать к пирогу с персиками

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Для эффектности пирога не снимайте кожицу с персиков, если вы все-таки решили избавиться от кожицы, то персик нужно надрезать в нескольких местах, опустить в кипящую воду и подержать 20 секунд. Теперь переложите фрукты в ледяную воду и снимайте кожицу.

Если для выпечки нужно пюре, то порежьте фрукты, посыпьте сахаром и сбрызните соком лимона. Потом накройте пищевой пленкой и отправьте в микроволновку на 2-4 минуты. Сок из пюре нужно будет слить, чтобы не было лишний жидкости в тесте.

В качестве загустителя для начинки из персиков можно использовать крахмал, муку, крошку крекера без вкусовых добавок, сахар. Но ни в коем случае не сахарную пудру.

Чтобы пирог из слоеного и песочного теста с персиками наверняка пропекся, основу нужно немного запечь, до еле золотистого цвета, а только потом выкладывать начинку.

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Пирог с персиками и маскарпоне

Пирог с персиками и маскарпоне
Пирог с персиками и маскарпоне / Фото: instagram.com/mariachristin/

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • натертая цедра половины лимона
  • 200 г сахара
  • 250 г маскарпоне (сметана/сливки)
  • 280 г муки
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 3 персика
  • сахарная пудра

Способ приготовления

  1. Разбить 4 яйца во вместительную чашу. Добавить натертую цедру половины лимона, перемешать с помощью миксера.
  2. Добавить сахар, маскарпоне, муку и постепенно – разрыхлитель. Взбить до однородного состояния.
  3. Персик нарезать на кусочки, добавить в тесто.
  4. Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Порезать персик на тонкие дольки и выложить на поверхности пирога, посыпать сахаром.
  5. Выпекать при 180 градусах 45 минут, украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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