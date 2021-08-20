Пирог с персиками и маскарпоне – как приготовить, чтобы он наверняка пропекся

Чтобы эта выпечка получилась, берите плотные персики – они будут держать форму при выпекании. Кожицу фрукта лучше не чистить, она придаст красоты пирогу. Если начинка получилась жидкой, добавьте немного крахмала

Как приготовить самый вкусный пирог с персиками / Фото: instagram.com/mamma_mia_che_buono/

Уже от этих трех слов – пирог с персиками – уже становится хорошо любителям подобной выпечки. Дрожжевое, песочное или слоеное тесто – вы выбираете сами, а вот приготовить правильную начинку из персиков нужно уметь. Мы же не хотим, чтобы выпечка оказалась сырой. Ниже узнаем все требования к идеальному пирогу с персиками и несложный рецепт с маскарпоне. В какую еще еду можно добавлять персики, читайте здесь. А в этом материале найдете срез цен в магазинах на продукты для пикника.

Что нужно знать перед тем, как приступать к пирогу с персиками

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Для эффектности пирога не снимайте кожицу с персиков, если вы все-таки решили избавиться от кожицы, то персик нужно надрезать в нескольких местах, опустить в кипящую воду и подержать 20 секунд. Теперь переложите фрукты в ледяную воду и снимайте кожицу.

Если для выпечки нужно пюре, то порежьте фрукты, посыпьте сахаром и сбрызните соком лимона. Потом накройте пищевой пленкой и отправьте в микроволновку на 2-4 минуты. Сок из пюре нужно будет слить, чтобы не было лишний жидкости в тесте.

В качестве загустителя для начинки из персиков можно использовать крахмал, муку, крошку крекера без вкусовых добавок, сахар. Но ни в коем случае не сахарную пудру.

Чтобы пирог из слоеного и песочного теста с персиками наверняка пропекся, основу нужно немного запечь, до еле золотистого цвета, а только потом выкладывать начинку.

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Пирог с персиками и маскарпоне

Пирог с персиками и маскарпоне / Фото: instagram.com/mariachristin/

Ингредиенты

4 яйца

натертая цедра половины лимона

200 г сахара

250 г маскарпоне (сметана/сливки)

280 г муки

1 пакетик разрыхлителя

3 персика

сахарная пудра

Способ приготовления

Разбить 4 яйца во вместительную чашу. Добавить натертую цедру половины лимона, перемешать с помощью миксера. Добавить сахар, маскарпоне, муку и постепенно – разрыхлитель. Взбить до однородного состояния. Персик нарезать на кусочки, добавить в тесто. Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Порезать персик на тонкие дольки и выложить на поверхности пирога, посыпать сахаром. Выпекать при 180 градусах 45 минут, украсить сахарной пудрой.

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