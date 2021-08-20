Пирог с персиками и маскарпоне – как приготовить, чтобы он наверняка пропекся

Уже от этих трех слов – пирог с персиками – уже становится хорошо любителям подобной выпечки. Дрожжевое, песочное или слоеное тесто – вы выбираете сами, а вот приготовить правильную начинку из персиков нужно уметь. Мы же не хотим, чтобы выпечка оказалась сырой. Ниже узнаем все требования к идеальному пирогу с персиками и несложный рецепт с маскарпоне. В какую еще еду можно добавлять персики, читайте здесь. А в этом материале найдете срез цен в магазинах на продукты для пикника.
Что нужно знать перед тем, как приступать к пирогу с персиками
Для эффектности пирога не снимайте кожицу с персиков, если вы все-таки решили избавиться от кожицы, то персик нужно надрезать в нескольких местах, опустить в кипящую воду и подержать 20 секунд. Теперь переложите фрукты в ледяную воду и снимайте кожицу.
Если для выпечки нужно пюре, то порежьте фрукты, посыпьте сахаром и сбрызните соком лимона. Потом накройте пищевой пленкой и отправьте в микроволновку на 2-4 минуты. Сок из пюре нужно будет слить, чтобы не было лишний жидкости в тесте.
В качестве загустителя для начинки из персиков можно использовать крахмал, муку, крошку крекера без вкусовых добавок, сахар. Но ни в коем случае не сахарную пудру.
Чтобы пирог из слоеного и песочного теста с персиками наверняка пропекся, основу нужно немного запечь, до еле золотистого цвета, а только потом выкладывать начинку.
Пирог с персиками и маскарпоне
Ингредиенты
- 4 яйца
- натертая цедра половины лимона
- 200 г сахара
- 250 г маскарпоне (сметана/сливки)
- 280 г муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- 3 персика
- сахарная пудра
Способ приготовления
- Разбить 4 яйца во вместительную чашу. Добавить натертую цедру половины лимона, перемешать с помощью миксера.
- Добавить сахар, маскарпоне, муку и постепенно – разрыхлитель. Взбить до однородного состояния.
- Персик нарезать на кусочки, добавить в тесто.
- Форму смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Порезать персик на тонкие дольки и выложить на поверхности пирога, посыпать сахаром.
- Выпекать при 180 градусах 45 минут, украсить сахарной пудрой.
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