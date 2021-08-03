Печенье-мороженое – рецепт самой трендовой выпечки этого лета

Действительно, если быстро глянуть на изображение этой выпечки, не поймешь – это мороженое или печенье. Его текстура очень четко передает текстуру шарика мороженого. Пару месяцев тому назад рецепт выпечки появился в Турции и быстро разлетелся по миру.
К слову, известное итальянское печенье "Дамские поцелуи" требует большего времени и усилий, а это готовится легко. Для лучшего результата нужна ложка для мороженого, так вы добьетесь нужного внешнего вида печенья. Но интернет-кулинары пользуются и нашей привычной, столовой ложкой. Если помимо вкусной домашней выпечки вы запланировали пикник, то здесь найдете срез цен на продукты со всех известных магазинов.
Печенье-мороженое: рецепт
Ингредиенты
- Масло сливочное – 200 г
- Масло растительное – 100 мл
- Яйцо – 1 шт. (среднее)
- Крахмал кукурузный – 90 г
- Сахарная пудра – 120 г
- Ванилин -10 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 450 г
- Какао- порошок – 20 г
Способ приготовления
- В миске взбить сливочное масло комнатной температуры, растительное масло, яйцо.
- Добавить сахарную пудру, крахмал, ванилин, перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. По консистенции тесто должно собираться в плотный шар.
- Разделить тесто на две части, в одну добавить какао, перемешать.
- С помощью ложки для мороженого сформировать печенье: набрать полную ложку теста (или понемногу каждого), утрамбовать немного, лишнее тесто убрать. Получается рельефный шарик, похожий на шарик мороженого.
- Выпекать на противне, застеленном бумагой для выпечки, при температуре 170 градусов около 20 минут.
Если хочется соленой выпечки, то приготовьте самосы с овощами. Подробности рецепта – в видео.
Здесь найдете еще 15 рецептов интересного домашнего печенья: от ретро-выпечки до самой модной.