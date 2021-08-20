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Пиріг з персиками і маскарпоне – як приготувати, щоб він точно пропікся

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 серпня, 13:52
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Щоб ця випічка була вдалою, беріть міцні персики – вони будуть тримати форму при випіканні. Шкірку фрукта краще не чистити, вона додасть краси пирогу. Якщо начинка вийшла рідкою, додайте трохи крохмалю
Як приготувати найсмачніший пиріг з персиками
Як приготувати найсмачніший пиріг з персиками / Фото: instagram.com/mamma_mia_che_buono/

Уже від цих трьох слів – пиріг з персиками – стає добре любителям подібної випічки. Дріжджове, пісочне або листкове тісто – ви вибираєте самі, а от приготувати правильну начинку з персиків потрібно вміти. Ми ж не хочемо, щоб випічка була сирою. Нижче дізнаємося всі вимоги до ідеального пирога з персиками і нескладний рецепт з маскарпоне. У яку ще їжу можна додавати персики, читайте тут. А в цьому матеріалі знайдете зріз цін у магазинах на продукти для пікніка.

Що треба знати перед тим, як братися за пиріг з персиками

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Для ефектності пирога не знімайте шкірку з персиків, якщо ви все-таки вирішили позбутися шкірки, то персик потрібно надрізати в декількох місцях, опустити в киплячу воду і потримати 20 секунд. Тепер перекладіть фрукти в крижану воду і знімайте шкірку.

Якщо для випічки потрібно пюре з персиків, то поріжте фрукти, посипте цукром і збризніть соком лимона. Потім накрийте харчовою плівкою і відправте в мікрохвильовку на 2-4 хвилини. Сік з пюре потрібно буде злити, щоб не було зайвої рідини в тісті.

Як загусник для начинки можна використовувати крохмаль, борошно, крихту крекеру без смакових добавок, цукор. Але у жодному разі не цукрову пудру.

Щоби пиріг з листкового і пісочного тіста з персиками напевно пропікся, основу потрібно трохи запекти, до ледве золотавого кольору, а тільки потім викладати начинку.

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Пиріг з персиками і маскарпоне

Пиріг з персиками і маскарпоне
Пиріг з персиками і маскарпоне / Фото: instagram.com/mariachristin/

Інгредієнти

  • 4 яйця
  • натерта цедра половини лимона
  • 200 г цукру
  • 250 г маскарпоне (сметана/вершки)
  • 280 г борошна
  • 1 пакетик розпушувача
  • 3 персики
  • цукрова пудра

Спосіб приготування

  1. Розбити 4 яйця у містку чашу. Додати натерту цедру половини лимона, перемішати з допомогою міксера.
  2. Додати цукор, маскарпоне, борошно і поступово – розпушувач. Збити до однорідного стану.
  3. Персик нарізати на шматочки, додати в тісто.
  4. Форму змастити вершковим маслом і обсипати борошном. Порізати персик на тонкі часточки і викласти на поверхні пирога, посипати цукром.
  5. Випікати за 180 градусів 45 хвилин, прикрасити цукровою пудрою.

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Як приготувати трендове печиво-морозиво читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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