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Как правильно варить кукурузу на плите и в пароварке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 июля, 17:07
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Вареная кукуруза со сливочным маслом и солью – одно из любимых летних лакомств. Если для молодой кукурузы будет достаточно нескольких минут, то зрелые зерна станут мягкими лишь через 2-4 часа
Как варить кукурузу
Как варить кукурузу / Фото: Depositphotos

Всего каких-то 30 минут – и у вас на столе ароматная кукуруза. Ее можно сдобрить сливочным или подсолнечным маслом, обязательно посолить. Особых трудностей в ее варке нет, разве что нужно выбрать молодые початки. В народе такую кукурузу называют молочной. Более старая кукуруза потребует большего времени. Если у вас нет времени придумать, как провести это лето или отпуск, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Как варить молодую кукурузу на плите

Кукуруза молочной спелости варится очень быстро
Кукуруза молочной спелости варится очень быстро / Фото: freepik.com

Для этого рецепта подойдет только очень молодая кукуруза, та, что называется молочной. Ни в коем случае не переваривайте ее. От излишне длительного приготовления она может стать жесткой.

Ингредиенты:

  • 4 початка кукурузы
  • 3 л воды
  • соль
  • сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Очистите кукурузу от листиков и рылец, а затем тщательно промойте в проточной воде.
  2. В глубокой кастрюле вскипятите воду. Солить ее не нужно.
  3. Подготовленные початки опустите в кипяток и вновь доведите до кипения на сильном огне.
  4. Как только початки кукурузы всплывут на поверхность, уменьшите огонь до среднего, накройте кастрюлю крышкой и варите вашу кукурузу в течение 5–10 минут. Ближе к окончанию варки снимите с блюда пробу: вилкой подденьте одно зернышко и раскусите. Если оно мягкое и сочное, кукуруза готова.
  5. Выньте кукурузу из воды, сбрызните растопленным сливочным маслом, посыпьте солью и подавайте к столу.

На заметку: кукуруза сорта Бондюэль варится 15-20 минут.

Как варить кукурузу в пароварке

Как правильно варить кукурузу
Как правильно варить кукурузу / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 початка кукурузы
  • вода
  • соль
  • сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Помойте и почистите кукурузу. Разрежьте початки пополам и выложите их в пароварку.
  2. Накройте крышкой и варите в пароварке до полной готовности, примерно 30-40 минут.
  3. Подавайте вместе со сливочным маслом и солью.

Как варить зрелую кукурузу

Как варить кукурузу
Как варить кукурузу / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • початки кукурузы
  • вода
  • соль

Способ приготовления:

  1. Вскипятите в кастрюле воду и опустите туда кукурузу. Листья можно не снимать: при варке они придадут кукурузе дополнительный аромат и сочность. А вот от рылец лучше избавиться.
  2. Варите кукурузу не меньше 2 часов. Чтобы ускорить процесс приготовления старой кукурузы, можете заранее замочить ее в воде на 2-4 часа. Зернышки размягчатся и сварятся быстрее.
  3. Слейте воду, плотно закройте кастрюлю крышкой и оберните полотенцем. Подождите 10-15 минут. Это сделает кукурузу более нежной на вкус.
  4. Готовую горячую кукурузу при необходимости освободите от листьев и подавайте к столу. Соль и сливочное масло – по вкусу.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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