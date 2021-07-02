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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як правильно варити кукурудзу на плиті та в пароварці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 липня, 17:07
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Варена кукурудза з вершковим маслом і сіллю – найулюбленіший смаколик літа. Якщо для молодої кукурудзи буде достатньо кількох хвилин, то зрілі зерна стануть м'якими лише за 2-4 години
Як варити кукурудзу
Як варити кукурудзу / Фото: Depositphotos

Лише якихось 30 хвилин – і у вас на столі запашна кукурудза. Вона чудово смакує з вершковим маслом або соняшниковою олією, її обов'язково посолити. Особливих труднощів у її варінні немає, хіба що потрібно вибрати молоді качани. У народі таку кукурудзу називають молочною. Для старішої треба трохи більше часу. Якщо у вас немає часу придумати, як провести це літо або відпустку, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Як варити молоду кукурудзу на плиті

Кукурудза молочної стиглості вариться дуже швидко
Кукурудза молочної стиглості вариться дуже швидко / Фото: freepik.com

Для цього рецепту підійде тільки дуже молода кукурудза, та, яка називається молочною. У жодному разі не переварюйте її. Інакше вона може стати жорсткою.

Складові:

  • 4 качани кукурудзи
  • 3 л води
  • сіль
  • вершкове масло

Спосіб приготування:

  1. Очистіть кукурудзу від листочків і рилець, а потім ретельно промийте в проточній воді.
  2. У глибокій каструлі закип'ятіть воду. Солити її не потрібно.
  3. Підготовлені качани опустіть в окріп і знову доведіть до кипіння на сильному вогні.
  4. Щойно качани кукурудзи спливуть на поверхню, зменшіть вогонь до середнього, накрийте каструлю кришкою і варіть кукурудзу впродовж 5-10 хвилин. Ближче до закінчення варіння спробуйте кукурудзу: виделкою відділіть одне зернятко і розкусіть. Якщо воно м'яке і соковите – кукурудза готова.
  5. Вийміть кукурудзу з води, збризніть розтопленим вершковим маслом, посипте сіллю і подавайте до столу.

На замітку: кукурудза сорту Бондюель вариться 15-20 хвилин.

Як варити кукурудзу в пароварці

Як правильно варити кукурудзу
Як правильно варити кукурудзу / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 4 качани кукурудзи
  • вода
  • сіль
  • вершкове масло

Спосіб приготування:

  1. Помийте і почистіть кукурудзу. Розріжте качани навпіл і викладіть їх у пароварку.
  2. Накрийте кришкою і варіть в пароварці до повної готовності, приблизно 30-40 хвилин.
  3. Подавайте разом з вершковим маслом і сіллю.

Як варити зрілу кукурудзу

Як варити стару кукурудзу
Як варити стару кукурудзу / Фото: Depositphotos

Складові:

  • качани кукурудзи
  • вода
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Закип'ятіть в каструлі воду і опустіть туди кукурудзу. Листя можна не знімати: при варінні вони додадуть кукурудзі аромат і соковитість. А ось рилець краще позбутися.
  2. Варіть кукурудзу не менше 2 годин. Щоб прискорити процес приготування старої кукурудзи, можете заздалегідь замочити її у воді на 2-4 години. Зернятка станут м'якшими і зваряться швидше.
  3. Злийте воду, щільно закрийте каструлю кришкою і оберніть рушником. Зачекайте 10-15 хвилин. Це зробить кукурудзу ніжнішою на смак.
  4. Готову гарячу кукурудзу за необхідності звільніть від листя і подавайте до столу. Сіль і вершкове масло – на смак.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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