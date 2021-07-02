Як правильно варити кукурудзу на плиті та в пароварці

Лише якихось 30 хвилин – і у вас на столі запашна кукурудза. Вона чудово смакує з вершковим маслом або соняшниковою олією, її обов'язково посолити. Особливих труднощів у її варінні немає, хіба що потрібно вибрати молоді качани. У народі таку кукурудзу називають молочною. Для старішої треба трохи більше часу. Якщо у вас немає часу придумати, як провести це літо або відпустку, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.
Як варити молоду кукурудзу на плиті
Для цього рецепту підійде тільки дуже молода кукурудза, та, яка називається молочною. У жодному разі не переварюйте її. Інакше вона може стати жорсткою.
Складові:
- 4 качани кукурудзи
- 3 л води
- сіль
- вершкове масло
Спосіб приготування:
- Очистіть кукурудзу від листочків і рилець, а потім ретельно промийте в проточній воді.
- У глибокій каструлі закип'ятіть воду. Солити її не потрібно.
- Підготовлені качани опустіть в окріп і знову доведіть до кипіння на сильному вогні.
- Щойно качани кукурудзи спливуть на поверхню, зменшіть вогонь до середнього, накрийте каструлю кришкою і варіть кукурудзу впродовж 5-10 хвилин. Ближче до закінчення варіння спробуйте кукурудзу: виделкою відділіть одне зернятко і розкусіть. Якщо воно м'яке і соковите – кукурудза готова.
- Вийміть кукурудзу з води, збризніть розтопленим вершковим маслом, посипте сіллю і подавайте до столу.
На замітку: кукурудза сорту Бондюель вариться 15-20 хвилин.
Як варити кукурудзу в пароварці
Складові:
- 4 качани кукурудзи
- вода
- сіль
- вершкове масло
Спосіб приготування:
- Помийте і почистіть кукурудзу. Розріжте качани навпіл і викладіть їх у пароварку.
- Накрийте кришкою і варіть в пароварці до повної готовності, приблизно 30-40 хвилин.
- Подавайте разом з вершковим маслом і сіллю.
Як варити зрілу кукурудзу
Складові:
- качани кукурудзи
- вода
- сіль
Спосіб приготування:
- Закип'ятіть в каструлі воду і опустіть туди кукурудзу. Листя можна не знімати: при варінні вони додадуть кукурудзі аромат і соковитість. А ось рилець краще позбутися.
- Варіть кукурудзу не менше 2 годин. Щоб прискорити процес приготування старої кукурудзи, можете заздалегідь замочити її у воді на 2-4 години. Зернятка станут м'якшими і зваряться швидше.
- Злийте воду, щільно закрийте каструлю кришкою і оберніть рушником. Зачекайте 10-15 хвилин. Це зробить кукурудзу ніжнішою на смак.
- Готову гарячу кукурудзу за необхідності звільніть від листя і подавайте до столу. Сіль і вершкове масло – на смак.
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