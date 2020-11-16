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Смотрите на OLL.TV

ТОП-эпичных приключенческих фильмов, чтобы развлечься во время карантина

Сегодня, 13:23

Несколько часов экшена и удивительных приключений

Локдаун во многих странах по-прежнему продолжается, и происходящее за окном нас явно не радует. Но это не значит, что мы не можем сбежать от реальности в захватывающий мир кино, где даже самые опасные приключения заканчиваются хеппи-эндом.

Каждый фильм в этой подборке – не похож на предыдущий, и поэтому все смогут найти что-то интересное для себя. Кроме того, эти фильмы действительно интересно пересматривать, и сделать это можно онлайн на OLL.TV.

"Парк Юрского периода 3"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Парк Юрского периода 3"
Фото: themoviedb.org

Обзорная экскурсия над островом с доисторическими животными, которую совершает палеонтолог Алан Грант по предложению предпринимателя Кирби, оборачивается катастрофой. Алан не знал, что высадка на острове планировалась с целью поисков пропавшего сына четы Кирби. В результате гибнет двое охранников, самолет попадает в аварию и все уцелевшие вынуждены столкнуться со свирепыми плотоядными существами. Но группа решительно исследует остров, чтобы найти выход.

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"Первому игроку приготовиться"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"
Фото: themoviedb.org

Мир будущего. Господство кризиса, хаоса и бедности. На фоне тотальной безнадежности большинство людей нашли отдушину в виртуальном мире – компьютерной игре OASIS, где возможно все: наживать богатства, быть здоровым и счастливым, менять внешность и воплощать мечты…

Главный герой – преданный поклонник игры, 18-летний сирота Уэйд Уоттс. Уэйд живет в виртуальном мире под ником "Парсифаль". Разработчик игры умер несколько лет назад и оставил завещание: власть над OASIS и все его состояние перейдет тому игроку, который найдет секрет-"Пасхалку"…

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"5-я волна"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "5-я волна"
Фото: themoviedb.org

Мощнейшее вторжение инопланетян на Землю. Цивилизации практически нет: электричество отсутствует, повсюду свирепствуют смертоносные стихийные бедствия, человечество на грани вымирания… Спустя три волны атаки на Земле осталось лишь несколько миллионов людей. Четвертая волна предполагает внедрение в оставшееся человечество агентов, которые внешне похожи на землян, но обладают инопланетным сознанием.

Выжившая, Кэсси Салливан, вместе с приятелем Беном вооружившись пистолетом пытается спасти своего младшего брата Сэма. А тем временем грядет пятая волна…

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"Охотники за привидениями"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Охотники за привидениями"
Фото: themoviedb.org

Тридцать лет назад охотники за привидениями спасли Нью-Йорк от нашествия призраков. Сейчас бывшие герои не могут повторить свой подвиг, но нашлись другие храбрые люди. Эбби всю жизнь изучала паранормальные явления. С целью спасти город от призраков она объединяется с инженером Джиллиан Хольцман, служащей метрополитена Пэтти Толан, которая идеально знает все окрестности. Девушки берут в свой коллектив секретаря – красавчика Кэвина. Все вместе принимаются за работу и начинают уничтожать нечисть.

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"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
Фото: themoviedb.org

Нет лучше приключенческих фильмов, чем киноленты Стивена Спилберга об Индиане Джонсе. Харрисон Форд в роли красавчика-археолога, а великолепная Кейт Бланшетт в роли шпионки-украинки.

Конец 1950-х годов, разгар "холодной войны". Небольшая группа советских военных, которой руководит украинка Ирина Спалько, под видом американских солдат проникает на секретную базу. Именно там Индиана Джонс и его друг Мак проводят археологические раскопки. Ирина похищает давнюю любовь Джонса – Мэрион, и теперь он должен разыскать невероятно ценный артефакт, чтобы обменять его на жизнь любимой.

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