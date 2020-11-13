Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандальный фильм "Милашки" от Netflix может претендовать на "Оскар-2021" от Франции

13 ноября, 16:11

Вопреки продолжающейся критике фильма

Скандальный фильм "Милашки", из-за которого Netflix обвинили в сексуализации детей, попал в шорт-лист кинолент, выдвинутых на "Оскар" от Франции.

Таким образом, картина, рассказывающая о взрослении молодых танцовщиц, может попасть в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" и бороться за самую престижную кинопремию. В то же время от Украины на "Оскар-2021" выдвинута кинолента "Атлантида", о которой мы рассказали ранее.

Кадр из фильма "Милашки"
Кадр из фильма "Милашки"
Фото: themoviedb.org

Фильм "Милашки" вызвал серьезный скандал еще до премьеры. В центре сюжета – 11-летняя сенегальская девочка Ами, которая переезжает с семьей в Париж и присоединяется к танцевальной команде девочек из школы. Сюжет кажется тривиальным, однако героини надевают откровенные наряды, танцуют в провокационной манере и именуют свою группу "Милашками". В итоге создателей фильма обвинили как в сексуализации несовершеннолетних, так и самих актрис фильма.

Для промо фильма Netflix выбрал провокационный кадр, который вместе с трейлером вызвал скандальную реакцию пользователей. После критики в Сети Netflix удалил постер.

Скриншот постера к фильму Cuties
Скриншот постера к фильму Cuties
Фото: Netflix

Премьера "Милашек" состоялась на кинофестивале "Сандэнс" в начале 2020 года, а этой осенью фильм вышел на стриминговой платформе Netflix.

Окончательное решение по поводу выбора фильма Оскаровский комитет Франции сделает 19 ноября.

Смотрите трейлер к фильму "Милашки":

Ранее мы сообщали, что Джонни Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Голливуде снимут фильм по скандальным мемуарам адвоката Дональда Трампа Для Netflix. Арнольд Шварценеггер впервые сыграет в шпионском сериале Сериал "Эмили в Париже" продлили на второй сезон
кино Netflix Оскар 2021
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять