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Главные премьеры прокатной недели. От "Криминальных боссов" до "Джокера" и "Гарри Поттера"

13 ноября, 12:16

Обзор самых интересных кинопремьер

Карантин продолжается, но кинотеатры радостно ждут зрителей. Тем более, что учитывая тенденцию последних месяцев – кинотеатры едва ли не самое безопасное место, поскольку количество зрителей сократилось в разы.

Сегодня.Lifestyle подготовили краткий релиз лучших фильмов прокатной недели.

"Академия монстров"

У подростка по имени Дэнни серьезные проблемы: ему сложно найти общий язык со сверстниками и учителями в школе. Причиной стала его гениальность. Дэнни знает практически все обо всем, а окружение считает его заносчивым всезнайкой.

Но все меняется, когда Дэнни переходит в новую школу для одаренных детей. Здесь, среди таких же гениальных детей, как и он, Дэнни должно быть более комфортно. Но это лишь начало головокружительных приключений, ведь очень скоро герой обнаружит портал в новую реальность и ему придется спасать не только новых друзей, но и всю школу от монстров.

"Гарри Поттер и тайная комната"

На большие экраны вновь выходит кинолента, которая порадует всех поттероманов. Кроме того, некоторые сеансы идут на языке оригинала.

Напомним, что во втором фильме, упешно закончив первый курс Школы чародейства и волшебства Хогвартс, Гарри Поттер переходит на второй. Однажды он получает предупреждение от эльфа Добби о том, что ему не следует возвращаться в школу, так как там его поджидает опасность. Но Гарри пренебрегает советом Добби и возвращается в Хогвартс, где вместе с друзьями узнает о существовании тайной комнаты и попадает в новые приключения.

"Джокер"

Одна из лучших ролей Феникса, за которую он получил "Оскар"! По сюжету, в городе Готэм живет отшельник с психическими отклонениями Артур Флэк. Он живет с мамой, мечтает о карьере комика. Но волею случая Артур становится символом протестов против власти, массовых беспорядков и убийств. Он превращается в Джокера...

"Криминальные боссы"

По сюжету, два мелких наркоторговца работают на наркобарона по прозвищу Фрог, которого они и в глаза-то не видели. Теперь в их головы закралось сомнение – а существует ли этот Фрог на самом деле? Дела у них идут не очень, и они решают их поправить их посредством сотрудничества с неким Брайтом. Но сделка, обещавшая быть крупной, срывается. В итоге парни получают власть, с которой они практически не могут справиться.

"Феллини и духи"

Фильм снят к 100-летию со дня рождения великого итальянского режиссера Федерико Феллини. Зритель увидит документальные и ранее не опубликованные материалы о жизни и творчестве великого маэстро и сможет приблизиться к скрытому от широкой публики внутреннему миру великого итальянского гения. Лента раскрывает глубокий интерес Феллини к бытию человечества, его связь с духовным и даже сверхъестественным.

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