В Голливуде снимут фильм по скандальным мемуарам адвоката Дональда Трампа

История о жизни адвоката, который работал на "нарциссического социопата"

По мемуарам американского адвоката Майкла Коэна, который работал на президента США Дональда Трампа, снимут фильм. В книге "Нелояльный: Мемуары", которая вызвала немалый резонанс в сентябре этого года, Майкл Коэн рассказывает о своей работе на Трампа, в том числе, и о его незаконных действиях.

Напомним, что перед выборами в США в этом году вышел сериал "Правило Коми" о победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Как сообщает Daily Mail, к экранизации книги привлечены номинированные на премию "Оскар" режиссер , продюсер и сценарист. Однако их имена пока держатся в секрете.

Фото: REUTERS/Tom Brenner

"Фильм будет полной адаптацией книги Коэна, и многие люди не осознают, что книга не только о Дональде Трампе, но также и о трансформации Коэна, работающего на нарциссического социопата, и о том, как эта работа привела его в тюрьму", – сообщает источник изданию.

На данный момент известно, что проект находится на ранних стадиях, а звездная команда ведет переговоры о финансировании с несколькими студиями.

По книге адвоката Трампа снимут фильм Фото: Wikipedia

Майкл Коэн сотрудничал с Дональдом Трампом более десятилетия. Начиная с 2007 года он был его советником по вопросам недвижимости в Грузии и Казахстане, выполнял функции его представителя и был советником по юридическим вопросам в его избирательной компании. Тогда Коэн брал на себя решение вопросов, которые могли повредить имиджу будущего президента. В частности, "уладил" дела с моделью Playboy Карен Макдугал, заплатив за ее молчание.

В итоге в 2018 году Майкл Коэн лишился адвокатской лицензии, когда принял на себя вину за финансовые преступления.

В своей книге он описывает Трампа как мошенника, лжеца и хулигана.

Ранее мы сообщали, что по книге журналистки FOX News, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, снимут байопик.

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