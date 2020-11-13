Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Голливуде снимут фильм по скандальным мемуарам адвоката Дональда Трампа

13 ноября, 15:13

История о жизни адвоката, который работал на "нарциссического социопата"

По мемуарам американского адвоката Майкла Коэна, который работал на президента США Дональда Трампа, снимут фильм. В книге "Нелояльный: Мемуары", которая вызвала немалый резонанс в сентябре этого года, Майкл Коэн рассказывает о своей работе на Трампа, в том числе, и о его незаконных действиях.

Напомним, что перед выборами в США в этом году вышел сериал "Правило Коми" о победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Как сообщает Daily Mail, к экранизации книги привлечены номинированные на премию "Оскар" режиссер , продюсер и сценарист. Однако их имена пока держатся в секрете.

Фото: REUTERS/Tom Brenner
Фото: REUTERS/Tom Brenner

"Фильм будет полной адаптацией книги Коэна, и многие люди не осознают, что книга не только о Дональде Трампе, но также и о трансформации Коэна, работающего на нарциссического социопата, и о том, как эта работа привела его в тюрьму", – сообщает источник изданию.

На данный момент известно, что проект находится на ранних стадиях, а звездная команда ведет переговоры о финансировании с несколькими студиями.

По книге адвоката Трампа снимут фильм
По книге адвоката Трампа снимут фильм
Фото: Wikipedia

Майкл Коэн сотрудничал с Дональдом Трампом более десятилетия. Начиная с 2007 года он был его советником по вопросам недвижимости в Грузии и Казахстане, выполнял функции его представителя и был советником по юридическим вопросам в его избирательной компании. Тогда Коэн брал на себя решение вопросов, которые могли повредить имиджу будущего президента. В частности, "уладил" дела с моделью Playboy Карен Макдугал, заплатив за ее молчание.

В итоге в 2018 году Майкл Коэн лишился адвокатской лицензии, когда принял на себя вину за финансовые преступления.

В своей книге он описывает Трампа как мошенника, лжеца и хулигана.

Ранее мы сообщали, что по книге журналистки FOX News, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, снимут байопик.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главные премьеры прокатной недели. От "Криминальных боссов" до "Джокера" и "Гарри Поттера"  Mr. Helicopter. О легендарном авиаконструкторе Игоре Сикорском снимут фильм Генерал-Бухло и Капитан-Капуста: вышел трейлер боевика Apple-Man, и вы должны увидеть это "безумие"
кино Голливуд Дональд Трамп
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять