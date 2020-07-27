Заготовки из фасоли на зиму: ТОП-5 рецептов

Заготовки из фасоли на зиму / Фото: Depositphotos
Фасоль – практически стратегический наш продукт. Ее всегда много, нею можно смело заменить мясо, в конце концов – это вкусно. Если вы любите открыть зимой банку фасоли, не магазинной, в томате или с другими овощами, и вкусно поесть – то эти 5 рецептов вам будут кстати. А этот материал пригодится тем, кто собирается на пикник и хочет купить продукты по приятной цене.
Фасоль в томате с болгарским перцем на зиму
Фасоль в томате с болгарским перцем / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 0,5 кг очищенного репчатого лука
- 0,5 кг моркови
- 1 кг болгарского перца
- 2 кг помидоров
- 2,5 стакана фасоли
- 250 мл подсолнечного масла
- 5 ст. л. столового уксуса
- 5 ст. л. сахара
- 1,5 ст. л. соли
Способ приготовления:
- Лук нарезать мелкими кубиками, а морковь натереть на терке.
- Фасоль отварить до готовности.
- Пассеровать лук и морковь с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.
- Перец порезать соломкой, добавить к нему пропущенные через мясорубку помидоры, готовую фасоль и жареный лук с морковью.
- Смешать оставшееся подсолнечное масло, уксус, сахар, соль и добавить в смесь овощей.
- Хорошо перемешать и варить на медленном огне 1 час.
- Разложить фасоль в стерилизованные банки. Закатать, перевернуть и дать остыть под пледом.
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Консервированная фасоль: рецепт
Фасоль, консервированная без томата: рецепт / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 500 г белой сухой фасоли
- Вода
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Фасоль перебрать, промыть, залить холодной водой таким образом, чтобы она была на 2-3 пальца выше уровня фасоли. Оставить фасоль на ночь.
- За это время фасоль набухнет. Воду после замачивания фасоли слить. Фасоль промыть.
- Залить фасоль свежей водой таким образом, чтобы вода была выше фасоли на 2-3 см.
- Довести фасоль до кипения и варить на сильном огне до готовности (приблизительно 1,5 часа). За 5 минут до готовности приправить солью.
- Переложить кипящую фасоль в стерилизованные банки, прикрыть крышками. Выложить в кастрюлю с кипящей водой и стерилизовать 0,5 л банки 10-15 минут.
- Закрыть банки крышками. Полностью охладить и отправить на хранение.
Лобио на зиму с овощами
Фасоль на зиму / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 3 стакана фасоли
- 1 кг сладкого перца
- 1 кг моркови
- 2 кг спелых помидоров
- 1 стакан растительного масла
- 2,5 ст. л. соли
- 300 г сахара
- 70 мл уксуса
Способ приготовления:
- Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Утром воду слейте, фасоль промойте, залейте свежей водой и варите 1-1,5 часа.
- Морковь натрите на крупной терке. Помидоры пропустите через мясорубку.
- В смесь помидорного пюре и моркови добавьте фасоль, сахар, растительное масло, соль и перемешайте.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите еще полчаса. В конце варки добавьте уксус.
- Простерилизуйте банки. Лобио выкладывайте в банки еще горячим. Закатайте и положите банки под одеяло.
Салат из фасоли с овощами
Заготовки из фасоли на зиму / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 кг фасоли
- 1 кг помидоров
- 2 луковицы
- 2-5 зубчиков чеснока
- 2-3 горошины душистого перца
- 2 лавровых листа
- 1 чайная ложка 70% уксуса
- Растительное масло
- Соль и сахар по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно замоченную фасоль отварить до готовности. На кожице помидоров сделать крестообразный надрез, залить томаты кипятком и через несколько минут снять кожицу.
- Нарезать очищенные плоды кубиками. Выложить помидоры в сковороду и тушить 20 минут до получения густой томатной массы.
- Обжарить нарезанный лук и чеснок в небольшом количестве растительного масла в отдельной сковороде.
- С фасоли слить воду. Добавить фасоль к помидорам вместе с обжаренным луком.
- Измельчить в ступке или кофемолке душистый перец с лавровым листом. Добавить специи к фасоли, посолить по вкусу и добавить сахар, если это необходимо (в том случае, если помидоры слишком кислые).
- Тушить еще 15 минут. За 5 минут до готовности добавить уксус. Разложить горячую фасоль по стерилизованным банкам и закатать стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать теплым пледом и дать остыть.
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Фасоль на зиму с баклажанами
Салат из фасоли с баклажанами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 300 г белой фасоли
- 4 болгарских перца
- 2 баклажана
- 500 г помидоров
- 5 зубчиков чеснока
- 70 мл растительного масла
- 25 мл столового уксуса
- 1,5 ст. л. соли
- 1,5 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Предварительно замоченную фасоль отварить в подсоленной воде.
- Болгарский перец нарезать полосками, баклажан – кубиками. Помидоры разрезать на части и измельчить с помощью блендера или кухонного комбайна до однородной консистенции. Чеснок пропустить через пресс.
- Томатную массу вылить в кастрюлю. Добавить чеснок, растительное масло, соль и сахар. Довести до кипения, помешивая. Добавить болгарский перец, перемешать и тушить на медленном огне 10 минут. Добавить вареную фасоль и тушить, помешивая, 20 минут, подливая воду по мере необходимости, чтобы салат не пригорел.
- Добавить уксус, перемешать и разложить салат по стерилизованным банкам. Закатать банки стерилизованными крышками. Накрыть банки теплым одеялом и остудить.
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