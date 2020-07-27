Заготівлі з квасолі на зиму: ТОП-5 рецептів

Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos
Квасоля – практично стратегічний наш продукт. Її завжди багато, нею можна сміливо замінити м'ясо, зрештою – це смачно. Якщо ви любите відкрити взимку банку квасолі, не магазинної, в томаті або з іншими овочами, і смачно поїсти – то ці 5 рецептів стануть для вас доречними. А цей матеріал стане в нагоді тим, хто збирається на пікнік і хоче купити продукти за приємною ціною.
Квасоля в томаті з болгарським перцем на зиму
Квасоля в томаті з болгарським перцем / Фото: Depositphotos
Складові:
- 0,5 кг очищеної ріпчастої цибулі
- 0,5 кг моркви
- 1 кг болгарського перцю
- 2 кг помідорів
- 2,5 склянки квасолі
- 250 мл соняшникової олії
- 5 ст. л. столового оцту
- 5 ст. л. цукру
- 1,5 ст. л. солі
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти на тертці.
- Квасолю відварити до готовності.
- Пасерувати цибулю і моркву з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
- Перець порізати соломкою, додати до нього пропущені через м'ясорубку помідори, готову квасолю і смажену цибулю з морквою.
- Змішати соняшникову олію, оцет, цукор, сіль і додати в суміш овочів.
- Добре перемішати і варити на повільному вогні 1 годину.
- Розкласти квасолю в стерилізовані банки. Закатати, перевернути і дати охолонути під пледом.
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Консервована квасоля: рецепт
Квасоля, консервована без томату: рецепт / Фото: Depositphotos
Складові:
- 500 г білої сухої квасолі
- Вода
- 1 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Квасолю перебрати, промити, залити холодною водою таким чином, щоб вона була на 2-3 пальці вища за рівень квасолі. Залишити квасолю на ніч.
- Воду після замочування злити. Квасолю промити.
- Залити квасолю свіжою водою таким чином, щоб вода була вища за квасолю на 2-3 см.
- Довести квасолю до кипіння і варити на сильному вогні до готовності (приблизно 1,5 години). За 5 хвилин до готовності приправити сіллю.
- Перекласти киплячу квасолю в стерилізовані банки, прикрити кришками. Викласти в каструлю з киплячою водою і стерилізувати 0,5 л банки 10-15 хвилин.
- Закрити банки кришками. Повністю охолодити й відправити на зберігання.
Лобіо на зиму з овочами
Квасоля на зиму / Фото: Depositphotos
Складові:
- 3 склянки квасолі
- 1 кг солодкого перцю
- 1 кг моркви
- 2 кг стиглих помідорів
- 1 склянка олії
- 2,5 ст. л. солі
- 300 г цукру
- 70 мл оцту
Спосіб приготування:
- Квасолю замочіть на ніч у холодній воді. Вранці воду злийте, квасолю промийте, залийте свіжою водою і варіть 1-1,5 години.
- Моркву натріть на крупній тертці. Помідори пропустіть через м'ясорубку.
- У суміш томатного пюре і моркви додайте квасолю, цукор, олію, сіль і перемішайте.
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще півгодини. Наприкінці варіння додайте оцет.
- Простерилізуйте банки. Лобіо викладайте в банки ще гарячим. Закрийте і покладіть банки під ковдру.
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Салат з квасолі з овочами
Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos
Складові:
- 1 кг квасолі
- 1 кг помідорів
- 2 цибулини
- 2-5 зубчиків часнику
- 2-3 горошини духмяного перцю
- 2 лаврове листя
- 1 чайна ложка 70% оцту
- Олія
- Сіль і цукор за смаком
Спосіб приготування:
- Попередньо замочену квасолю відварити до готовності. На шкірці помідорів зробити хрестоподібний надріз, залити томати окропом і за кілька хвилин зняти шкірку.
- Нарізати очищені плоди кубиками. Викласти помідори в сковороду і тушкувати 20 хвилин до отримання густої томатної маси.
- Обсмажити нарізану цибулю і часник у невеликій кількості олії в окремій сковороді.
- З квасолі злити воду. Додати квасолю до помідорів разом з обсмаженою цибулею.
- Подрібнити в ступці або кавомолці духмяний перець з лавровим листям. Додати спеції до квасолі, посолити за смаком і додати цукор, якщо це необхідно (в тому разі, якщо помідори занадто кислі).
- Тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати оцет. Розкласти гарячу квасолю по стерилізованих банках і закатати стерилізованими кришками. Перевернути банки догори дном, укутати теплим пледом і дати охолонути.
Квасоля на зиму з баклажанами
Квасоля на зиму з баклажанами / Фото: Depositphotos
Складові:
- 300 г білої квасолі
- 4 болгарських перці
- 2 баклажани
- 500 г помідорів
- 5 зубчиків часнику
- 70 мл олії
- 25 мл столового оцту
- 1,5 ст. л. солі
- 1,5 ст. л. цукру
Спосіб приготування:
- Попередньо замочену квасолю відварити в підсоленій воді.
- Болгарський перець нарізати смужками, баклажан – кубиками. Помідори розрізати на частини і подрібнити за допомогою блендера або кухонного комбайна до однорідної консистенції. Часник пропустити через прес.
- Томатну масу вилити в каструлю. Додати часник, олію, сіль і цукор. Довести до кипіння, помішуючи. Додати болгарський перець, перемішати і тушкувати на повільному вогні 10 хвилин. Додати варену квасолю і тушкувати, помішуючи, 20 хвилин, підливаючи воду за необхідності, щоб салат не пригорів.
- Додати оцет, перемішати і розкласти салат по стерилізованих банках. Закатати банки стерилізованими кришками. Накрити банки теплою ковдрою й остудити.
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