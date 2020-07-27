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Заготівлі з квасолі на зиму: ТОП-5 рецептів

Ірина Маслова
10 серпня, 11:21
Квасолю на зиму консервують у власному соку, закривають разом з овочами і додають до заправок для борщу. Бобові мають бути с гладкою поверхнею і щільними, а перед приготуванням їх потрібно замочити на ніч

Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos

Квасоля – практично стратегічний наш продукт. Її завжди багато, нею можна сміливо замінити м'ясо, зрештою – це смачно. Якщо ви любите відкрити взимку банку квасолі, не магазинної, в томаті або з іншими овочами, і смачно поїсти – то ці 5 рецептів стануть для вас доречними. А цей матеріал стане в нагоді тим, хто збирається на пікнік і хоче купити продукти за приємною ціною.

Квасоля в томаті з болгарським перцем на зиму

Квасоля в томаті з болгарським перцем / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 0,5 кг очищеної ріпчастої цибулі
  • 0,5 кг моркви
  • 1 кг болгарського перцю
  • 2 кг помідорів
  • 2,5 склянки квасолі
  • 250 мл соняшникової олії
  • 5 ст. л. столового оцту
  • 5 ст. л. цукру
  • 1,5 ст. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти на тертці.
  2. Квасолю відварити до готовності.
  3. Пасерувати цибулю і моркву з невеликою кількістю олії на середньому вогні.
  4. Перець порізати соломкою, додати до нього пропущені через м'ясорубку помідори, готову квасолю і смажену цибулю з морквою.
  5. Змішати соняшникову олію, оцет, цукор, сіль і додати в суміш овочів.
  6. Добре перемішати і варити на повільному вогні 1 годину.
  7. Розкласти квасолю в стерилізовані банки. Закатати, перевернути і дати охолонути під пледом.

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Консервована квасоля: рецепт

Квасоля, консервована без томату: рецепт / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 500 г білої сухої квасолі
  • Вода
  • 1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

  1. Квасолю перебрати, промити, залити холодною водою таким чином, щоб вона була на 2-3 пальці вища за рівень квасолі. Залишити квасолю на ніч.
  2. Воду після замочування злити. Квасолю промити.
  3. Залити квасолю свіжою водою таким чином, щоб вода була вища за квасолю на 2-3 см.
  4. Довести квасолю до кипіння і варити на сильному вогні до готовності (приблизно 1,5 години). За 5 хвилин до готовності приправити сіллю.
  5. Перекласти киплячу квасолю в стерилізовані банки, прикрити кришками. Викласти в каструлю з киплячою водою і стерилізувати 0,5 л банки 10-15 хвилин.
  6. Закрити банки кришками. Повністю охолодити й відправити на зберігання.

Лобіо на зиму з овочами

Квасоля на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 3 склянки квасолі
  • 1 кг солодкого перцю
  • 1 кг моркви
  • 2 кг стиглих помідорів
  • 1 склянка олії
  • 2,5 ст. л. солі
  • 300 г цукру
  • 70 мл оцту

Спосіб приготування:

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  1. Квасолю замочіть на ніч у холодній воді. Вранці воду злийте, квасолю промийте, залийте свіжою водою і варіть 1-1,5 години.
  2. Моркву натріть на крупній тертці. Помідори пропустіть через м'ясорубку.
  3. У суміш томатного пюре і моркви додайте квасолю, цукор, олію, сіль і перемішайте.
  4. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще півгодини. Наприкінці варіння додайте оцет.
  5. Простерилізуйте банки. Лобіо викладайте в банки ще гарячим. Закрийте і покладіть банки під ковдру.

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Салат з квасолі з овочами

Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 кг квасолі
  • 1 кг помідорів
  • 2 цибулини
  • 2-5 зубчиків часнику
  • 2-3 горошини духмяного перцю
  • 2 лаврове листя
  • 1 чайна ложка 70% оцту
  • Олія
  • Сіль і цукор за смаком

Спосіб приготування:

  1. Попередньо замочену квасолю відварити до готовності. На шкірці помідорів зробити хрестоподібний надріз, залити томати окропом і за кілька хвилин зняти шкірку.
  2. Нарізати очищені плоди кубиками. Викласти помідори в сковороду і тушкувати 20 хвилин до отримання густої томатної маси.
  3. Обсмажити нарізану цибулю і часник у невеликій кількості олії в окремій сковороді.
  4. З квасолі злити воду. Додати квасолю до помідорів разом з обсмаженою цибулею.
  5. Подрібнити в ступці або кавомолці духмяний перець з лавровим листям. Додати спеції до квасолі, посолити за смаком і додати цукор, якщо це необхідно (в тому разі, якщо помідори занадто кислі).
  6. Тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати оцет. Розкласти гарячу квасолю по стерилізованих банках і закатати стерилізованими кришками. Перевернути банки догори дном, укутати теплим пледом і дати охолонути.

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Квасоля на зиму з баклажанами

Квасоля на зиму з баклажанами / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 300 г білої квасолі
  • 4 болгарських перці
  • 2 баклажани
  • 500 г помідорів
  • 5 зубчиків часнику
  • 70 мл олії
  • 25 мл столового оцту
  • 1,5 ст. л. солі
  • 1,5 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

  1. Попередньо замочену квасолю відварити в підсоленій воді.
  2. Болгарський перець нарізати смужками, баклажан – кубиками. Помідори розрізати на частини і подрібнити за допомогою блендера або кухонного комбайна до однорідної консистенції. Часник пропустити через прес.
  3. Томатну масу вилити в каструлю. Додати часник, олію, сіль і цукор. Довести до кипіння, помішуючи. Додати болгарський перець, перемішати і тушкувати на повільному вогні 10 хвилин. Додати варену квасолю і тушкувати, помішуючи, 20 хвилин, підливаючи воду за необхідності, щоб салат не пригорів.
  4. Додати оцет, перемішати і розкласти салат по стерилізованих банках. Закатати банки стерилізованими кришками. Накрити банки теплою ковдрою й остудити.

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