16 секретов, чтобы сделать вашу еду еще вкуснее

Лайфхаки, как улучшить любимые блюда / Фото: pexels.com

Зачем знать эти секреты – спросите вы, как человек, который считает себя мастером на кухне. Отвечаем – чтобы ваша еда становилась все лучше и лучше. Совершенству в этом деле нет предела. Вот вы, например, знали, что рыбный суп нужно солить в начале приготовления, а овощной – когда овощи станут мягкими? Если нет, тогда информация ниже вам пригодится. Здесь узнаете 14 лайфхаков, которые помогут заметно сэкономить на кухне, а в этом материале – как выгодно подготовиться к пикнику.

Первые блюда

Солите овощной суп, когда овощи станут мягкими / Фото: Depositphotos

Если готовите суп, то в конце добавьте в кастрюлю немного овощного сока, это усилит аромат блюда.

Рыбный суп солите в начале, мясной – в конце, а грибной и овощной, когда ингредиенты станут немного мягкими.

Мясо и субпродукты

Лимонный сок сделает говядину мягче / Фото: Depositphotos

Очень оригинальный вкус получает мясо, если замариновать его в соусе из светлого пива и соевого соуса в пропорции 3:1. Этот соус можно добавлять к мясу во время тушения.

Сделать говядину мягче поможет лимон. Лимонного сока нужно взять от половины лимона на 1 кг мяса.

Печень, куриную или говяжью, нужно солить в конце, иначе она будет твердой.

Немного поджаренного лука улучшит вкус фарша для котлет или пирожков.

Если любите использовать панировочные сухари, то добавьте в них измельченные грецкие орехи – это улучшит вкус ваших любимых мясных блюд.

Гарниры

Белая фасоль не потемнеет, если варить ее на медленном огне / Фото: Depositphotos

Для белоснежного риса возьмите половину чайной ложки уксуса на 200 граммов. Его нужно добавлять во время варки.

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Белая фасоль не потемнеет, если варить ее на медленном огне и не закрывать крышкой.

Любите баклажаны на гарнир, но они всегда горчат? Нужно нарезать их, потом посолить и оставить на 20 минут. Не забудьте перед приготовлением их промыть.

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Салаты

Желток не будет крошиться, если резать его смоченным в воде ножом / Фото: freepik.com

Если не хотите пахнуть чесноком после любимого салата, ним, одним зубчиком, можно предварительно натереть тарелку.

Вареный желток не будет крошиться, если резать его ножом, смоченном в воде.

Десерты

Для слоеной выпечки масло в тесто лучше натирать / Фото: Depositphotos

Чтобы пирог не пригорел и хорошо пропекся, накройте его смоченной в воде бумагой.

Если в вашем десерте есть сухофрукты и орехи, то перед тем, как добавить их в тесто, обваляйте в муке, они не упадут на дно и ваш десерт не подгорит.

Для нежной слоеной и песочной выпечки масло лучше натереть – вы быстрее замесите тесто, а выпечка будет пышнее.

Фруктовый пирог не будет сырым из-за сока в начинке, если предварительно ее процедить.

Все секреты самого вкусного кальмара на гриле и рецепт узнаете из видео.

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