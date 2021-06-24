8 блюд из субпродуктов – не просто быстро, но и вкусно

Когда хочется разнообразия, то можно смело браться за субпродукты. С куриной печенью и печенью трески можно приготовить салаты или сделать соус для макарон, говяжью – потушить в сметане, а из сердечек пожарить шашлык

Шашлык из субпродуктов / Фото: Depositphotos

Для одних субпродукты – немного неоднозначны, другие не против время от времени брать их и готовить. Диетологи советуют это делать все-таки не часто и отдавать предпочтение сердечкам и желудочкам. В этой подборке есть рецепт шашлычка из куриных сердечек и желудочков по-корейски. Ну и еще 7 интересных блюд, которые можно попробовать.

В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как с пользой провести эти три месяца.

Куриные сердечки с грибами

Сердечки с шампиньонами / Фото: instagram.com/vdoma.smachno/

Ингредиенты

600 г куриных сердечек

300 г шампиньонов

250-300 мл сливок

1 шт. лук

чеснок, соль, перец

Способ приготовления

Сердечки очистить от жира и поджарить в течение 5 минут в разогретой сковороде с маслом на большом огне. Добавить лук и жарить еще 10 минут на среднем огне. Залить сердечки водой, тушить 20-25 минут. Когда часть воды испарится, добавить грибы, жарить 5 минут. Посолить по вкусу. Добавить сливки, измельченный чеснок и молотый перец. После закипания тушить 10 минут, периодически помешивая. Украсить зеленью.

Желудочки по-корейски

Желудочки по-корейски / Фото: instagram.com/olgadekker/

Ингредиенты

Куриные желудочки – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 0,5 шт.

Соевый соус – 4 ст. л.

Приправа корейская для салатов – по вкусу

Масло растительное, кунжут, соль

Способ приготовления

Желудочки промыть, разрезать пополам. Отварить в течение 30 минут. Морковь нарезать соломкой. Лук – полукольцами. Морковь и лук замариновать в приправе на 15 минут. На разогретую с маслом сковороду выложить морковь с луком и желудочки. Добавить соевый соус, кунжут. Тушить 10 минут, украсить по вкусу.

Быстрый салат из печени трески

Салат из печени трески и яиц / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

125 г печени трески (1 небольшая баночка)

8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)

Свежемолотый перец

Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления

Печень трески извлечь из масла. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Шашлычки из куриной печени и сердечек

Шашлык из субпродуктов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г куриной печени

300 г куриных сердечек

200 г сахара

200 мл соевого соуса

1 корень имбиря

1 зубчик чеснока

1/2 шт. перца чили

1 лимон

Кинза

70 г арахисовой пасты

50 г растительного масла

Способ приготовления

Приготовьте соус терияки. Корень имбиря нарежьте слайсами, грубо срежьте цедру лимона. Смешайте в сотейнике с соевым соусом и сахаром. Поставьте на огонь, варите до загустения. Нанизайте печень на шпажки гармошкой, отдельно насадите на шпажки сердечки. Сделайте форму для жарки из фольги, выложите сверху шашлычки из печенки. Положите на решетку гриля, рядом положите шашлычки из сердечек. За 5 минут до готовности полейте соусом терияки. Приготовьте соус из тертого корня имбиря, измельченного перца чили, растительного масла и арахисовой пасты. Добавьте кинзу. Подавайте шашлычки вместе с соусом.

Теплый салат из куриной печени и помидоров черри

Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

150-200 г куриной печени

6-7 помидоров черри

Пучок салата + пучок рукколы

Горсть кедровых орешков

1 небольшое яблоко

1/2 ст. л. соевого соуса

1/2 ст. л. жидкого меда

1 ст. л оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления

Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать. Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать 3-4 минуты (помешивая). Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.

Бефстроганов из печени

Бефстроганов из печени / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Печень свиная или говяжья – 1 кг

Лук – 3-4 шт.

Масло сливочное – 100 г

Масло растительное – 3 ст. л.

Сметана – 200 г

Коньяк – 1 ст. л.

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления

Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Чтобы печень стала нежнее, ее можно залить на несколько часов молоком. Нарезать печень тонкими продолговатыми брусочками. Лук очистить, нарезать полукольцами или кубиками. Разогреть сковороду, добавив 1 ст. л. растительного масла и 50 г сливочного. Положить в горячее масло печень и обжарить до полуготовности. Переложить на тарелку. Добавить в сковороду оставшееся масло (сливочное и растительное), высыпать лук и обжарить до прозрачности. В сковороду с луком добавить печень, перемешать. Влить коньяк и довести до кипения, чтобы алкоголь выпарился. Готовить бефстроганов еще 10-15 минут на небольшом огне. В конце добавить сметану и перемешать. Прогреть и снять с плиты. Подавать, украсив зеленью.

Куриная печень с макаронами

Макароны с куриной печенкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г куриной печени

250 г макарон

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.

Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Салат из печени трески / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Печень трески – 240 г

Куриные яйца – 3 шт.

Красная икра – 2 ст. л.

Свежие огурцы – 2 шт.

Картофель – 1 шт.

Зеленый лук – 1 пучок

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

И еще один рецепт – пирожков самосов с овощами узнаете из этого видео.

Здесь читайте о печени трески, зачем она нужна в рационе и с чем ее есть.