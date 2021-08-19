16 секретів, щоб зробити вашу їжу ще смачніше

Лайфхак, як поліпшити улюблені страви / Фото: pexels.com

Навіщо знати ці секрети – запитаєте ви, як людина, яка вважає себе майстром на кухні. Відповідаємо – щоб ваша їжа ставала дедалі краще. Досконалості в цій справі немає меж. Ось ви, наприклад, знали, що рибний суп потрібно солити на початку приготування, а овочевий – коли овочі стануть м'якими? Якщо ні, тоді інформація нижче вам стане в нагоді. Тут дізнаєтеся 14 лайфхаків, що допоможуть помітно заощадити на кухні, а в цьому матеріалі – як вигідно підготуватися до пікніка.

Перші страви

Солите овощной суп, когда овощи станут мягкими / Фото: Depositphotos

Якщо готуєте суп, то наприкінці додайте в каструлю трохи овочевого соку, це посилить аромат страви.

Рибний суп соліть на початку, м'ясний – наприкінці, а грибний і овочевий, коли інгредієнти стануть трохи м'якими.

М'ясо та субпродукти

Лимонний сік зробить яловичину м'якше / Фото: Depositphotos

Дуже оригінальний смак отримує м'ясо, якщо замаринувати його в соусі зі світлого пива і соєвого соусу в пропорції 3:1. Цей соус можна додавати до м'яса під час тушкування.

Зробити яловичину м'якше допоможе лимон. Лимонного соку потрібно взяти від половини лимона на 1 кг м'яса.

Печінку, курячу або яловичу, потрібно солити наприкінці, інакше вона буде твердою.

Трохи підсмаженої цибулі поліпшить смак фаршу для котлет або пиріжків.

Якщо любите використовувати панірувальні сухарі, то додайте в них подрібнені волоські горіхи – це поліпшить смак ваших улюблених м'ясних страв.

Гарніри

Біла квасоля не потемніє, якщо варити її на повільному вогні / Фото: Depositphotos

Для білого рису візьміть половину чайної ложки оцту на 200 грамів. Його потрібно додавати під час варіння.

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Біла квасоля не потемніє, якщо варити її на повільному вогні і не закривати кришкою.

Любите баклажани на гарнір, але вони завжди гірчать? Потрібно нарізати їх, потім посолити і залишити на 20 хвилин. Не забудьте перед приготуванням їх промити.

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Салати

Жовток не кришитиметься, якщо різати його змоченим у воді ножем / Фото: freepik.com

Якщо не хочете пахнути часником після улюбленого салату, ним, одним зубчиком, можна попередньо натерти тарілку.

Варений жовток не кришитиметься, якщо різати його ножем, змоченим у воді.

Десерти

Для листкової випічки масло в тісто краще натирати / Фото: Depositphotos

Щоб пиріг не пригорів і добре пропікся, накрийте його змоченим у воді папером.

Якщо у вашому десерті є сухофрукти і горіхи, то перед тим, як додати їх у тісто, обваляйте в борошні, вони не впадуть на дно і ваш десерт не підгорить.

Для ніжної листкової і пісочної випічки масло краще натерти – ви швидше зможете замісити тісто, а випічка буде пишнішою.

Фруктовий пиріг не буде сирим через сік у начинці, якщо попередньо її процідити.

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