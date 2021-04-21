Страстная неделя-2021 по дням: дата и главные традиции

Когда начнется Страстная неделя-2021: каждый год она не совпадает по датам

Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием светлого Воскресения Христова. Когда наступит Страстная неделя в 2021 году, почему так называется этот период, чему посвящен каждый день Страстной седмицы, что можно делать, а чем ни в коем случае нельзя заниматься в Страстную неделю, узнайте в нашей статье.

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Когда будет Страстная седмица в 2021 году

Страстная неделя-2021 приходится на последнюю неделю Великого поста. Она начнется в понедельник, 26 апреля, и продлится до субботы, 1 мая.

Почему неделя называется Страстной

В Великую или Страстную неделю христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, а также о страстях, т.е. физических и духовных страданиях, которые Он пережил во время казни. Каждый день Страстной недели имеет свое особенное значение, а в церкви проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

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Страстная неделя по дням

Великий понедельник известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы, а также в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет.

известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы, а также в этот день чтится память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Великий вторник – это день, когда Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира.

– это день, когда Христос обличил фарисеев и книжников, а еще рассказал своим ученикам несколько притч: о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых, а также о Страшном суде и кончине мира. Великая среда стала переломным моментом, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению.

стала переломным моментом, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница помазала Христа миром, готовя Его к погребению. Великий или Чистый четверг – это день, в который произошли четыре значимых события: Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

или – это день, в который произошли четыре значимых события: Тайная вечеря, Омовение Христом ног ученикам, Его молитва в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Великая или Страстная пятница – самый скорбный день не только во время Великого поста, но и вообще во всем церковном году. Это день суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа.

или – самый скорбный день не только во время Великого поста, но и вообще во всем церковном году. Это день суда, казни, распятия и крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Великая суббота посвящена погребению Иисуса Христа, нахождению Его тела во Гробе, сошествию Его души в ад и возвещению пребывавшим там грешникам победы над смертью, а также освящению пасхальной еды и схождению благодатного огня.

Страстная неделя: что можно и нельзя делать

На Страстной неделе полным ходом идет подготовка к светлому празднику Пасхи. С понедельника по четверг, согласно народным приметам, следует уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв.

Страстная неделя / Фото: Pexels

Что нельзя делать в Страстную пятницу: в этот скорбный день следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни.

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В Страстную субботу можно продолжить подготовку к Пасхе, выпекая куличи, готовя паски, расписывая пасхальные крашенки и готовя к освящению пасхальные корзинки.

Страстная неделя: что можно есть во время Великого поста

Согласно церковному уставу, в Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в соблюдении поста.

В понедельник, вторник, среду, четверг и субботу разрешено сухоядение, холодная сырая пища без растительного масла и без горячих вареных блюд. В рационе может быть черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, соки, вода.

В Страстную пятницу, 30 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть черный хлеб и воду.

2 мая, в воскресенье, когда заканчивается страстная неделя, наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.

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