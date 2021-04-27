Великая среда 28 апреля: что нужно делать в этот день

Неделя перед Пасхой: среда Страстной седмицы называется великой

Великая среда перед празднованием Пасхи – это третий день Страстной недели. Какое значение имеет этот день в истории, что интересного и важного происходило в Страстную среду, какие традиции и запреты сохранились до наших дней, как правильно себя вести и что нельзя делать 28 апреля, читайте в нашей статье.

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Все дни Страстной недели православные христиане проводят в молитвах и воспоминаниях о страстях Христовых в последние дни Его земной жизни, т.е. физических и духовных страданиях, которые Он пережил. Каждый день Страстной недели имеет свое значение, а в храмах проводятся службы, посвященные различным сюжетам Евангелие.

Великая среда: каково значение дня

Великая среда в 2021 году будет 28 апреля. Согласно описанным в Евангелие событиям, в этот день произошел переломный момент, когда Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а грешница после своего покаяния помазала Христа миром, готовя Его к погребению. Таким образом, в Великую среду вспоминаются две истории – о любви и предательстве.

Что нужно делать в Великую среду

Во время Страстной недели еще продолжается строгий Великий пост. Это значит, что верующие должны проводить время в строгом воздержании от искушений в еде и в поведении.

Как и в другое время Страстной седмицы, в этот день следует вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, читать Евангелие и молиться.

После завершения ремонтных работ, всех хозяйственных дел, выноса мусора из дома можно начинать подготавливать блюда на праздничную трапезу. В этот день хорошо делать покупки продуктов, особенно яиц. Многие хозяйки в среду начинают готовить паски и другую праздничную выпечку.

Великая среда: что нельзя делать

Нельзя нарушать Великий пост, который в последнюю неделю становится особенно строгим.

Несмотря на то, что уже идет подготовка к пасхальной трапезе, нельзя даже пробовать готовящуюся скоромную пищу.

Как и в другие дни нельзя проводить развлекательные мероприятия, празднования, танцы и пение.

Под запретом любые ссоры и выяснение отношений.

Особое порицание в этот день вызывают поступки и мысли о корысти и предательстве.

Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

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