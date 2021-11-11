Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч

Модный трикотаж

Стиль Зеленской

Йога для спины

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как обманывают покупателей в период сумасшедших скидок

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 ноября, 17:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Грядет день Х – Черная пятница. Пока мы составляем списки покупок, маркетологи строят планы, как заработать побольше. Рассказываем, как не попасть в ловушку в период сумасшедших скидок и не потратить все деньги на ненужные товары
Маркетологи и пиарщики из всех сил стараются привлечь наше внимание к своим товарам
Маркетологи и пиарщики из всех сил стараются привлечь наше внимание к своим товарам / Фото: freepik.com

Сегодня весь мир отмечает День шопинга. Умение продать товар – это настоящая наука! Где рекламщики, пиарщики и маркетологи день и ночь разрабатывают новые схемы воздействия на наше подсознание.

В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, как не попасть в ловушку и не приобрести ненужный товар.

Реклама

Мария Мельник и Григорий Герман в программе
Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" / Фото: пресс-служба

В первую очередь, нужно знать трюки и манипуляции маркетологов.

Цвет товара

Вся бытовая техника с яркой окраской или с полосочками – влияет на психологию потребителя. Есть такая наука – колористика, которой часто пользуются производители. Например, стопроцентно привлекает синий цвет, даже если это только упаковка товара, – комментирует маркетолог Татьяна Шальман.

И не просто так, оказывается, синий цвет ассоциируется с уверенностью, стабильностью, долголетием. В отделах со средствами уборки чаще всего используют белый цвет – символизирует радость, чистоту.

Реклама

Зеленый – ассоциируется с экологичностью продукта.

Цвет – один из главных приемов воздействия на покупателя
Цвет – один из главных приемов воздействия на покупателя / Фото: freepik.com

А вот хит маркетологов – оранжевый.

Реклама

Оранжевый цвет говорит – бери, не пожалеешь! Причем действовать нужно прямо сейчас – потом будет поздно. Когда мы заходим в ряд полок и видим: белый, белый, белый и оранжевый! Куда глаза смотрят? Конечно, на оранжевый! – рассказала эксперт.

Расположение товара

Покупателям иногда неудобно доставать до верхних полок или наклоняться вниз, поэтому товары, которые хотят продать быстрее, будут стоять на уровне глаз и вытянутых рук.

Мы всегда обращаем внимание на те товары, которые находятся в поле нашего зрения
Мы всегда обращаем внимание на те товары, которые находятся в поле нашего зрения / Фото: freepik.com

Акции

Цель всех сейлов и акций одна – не дать покупателю времени на размышления. Если вы думаете, что цель таких промо – это реальный шанс сэкономить, то ошибаетесь. Сначала в магазинах цену поднимают, а затем снижают, и в результате товар быстро разлетается по обычной цене. Чтобы не попасть в ловушку, лучше проанализировать цену на акционный товар в других магазинах.

Огромная корзина

Мы заходим в магазин, где перед нами стоят огромные тачки или корзины – это тоже один из маркетинговых ходов. Ведь если я захожу с большой тачкой, не могу туда положить только одну колбасу, скорее всего, я буду пытаться наполнить ее, – объясняет маркетолог в программе "Ранок з Україною".

Размер корзины тоже имеет значение
Размер корзины тоже имеет значение / Фото: freepik.com

Музыка

Оказывается – это тоже ловушка для покупателей. Маркетологи готовы на все, что мы неспешно прогуливались по магазину, слушая релаксационную музыку, и, конечно, дольше были внутри.

Читайте также: Всемирный день шопинга: 11 вещей, которые стоит купить на AliExpress

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять