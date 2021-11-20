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Как украсить дом на Новый год 2022 – советы декоратора

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
20 ноября, 11:00
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Подготовка к Новому году начинается задолго до первого снега и зимних каникул. Ведь именно поиск праздничного декора, отслеживание трендов и мировых тенденций уже помогают настроиться на атмосферу
Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

FIORI Company уже традиционно не просто следует трендам накануне праздника, а по-настоящему их задает. Мы попросили Константина Кондакова, креативного директора компании, предложить варианты, как украсить дом в этом году, на какие цвета и элементы декора обратить внимание.

Черный – новый черный

Зеленый и красный уже традиционные рождественские цвета. Это не просто дань празднику, а исторически сложившаяся традиция. Зеленый ассоциируется с вечной жизнью и тайной. Как гласит одна старая книга: Согласно истории, зимой все деревья теряют листья, а кусты падуба оставались вечнозелеными. Люди думали, что в них кроется какое-то волшебство, помогающее пережить зимние холода. С одной стороны, относились к нему с опаской, а с другой – восхищались и украшали свои дома венками из падуба с мыслью о лете и возрождении жизни.

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Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Красный же цвет – символ безусловной любви и не только. Поэтому сочетание зеленого и красного цветов считается классическим на рождественские праздники. Еще до появления елочных игрушек люди украшали венки из падуба красными яблоками, как символ вечной жизни и любви.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

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В этом году мы предлагаем посмотреть по-другому на рождественское оформление и рассмотреть альтернативу классическим зеленым елкам. Взамен впечатляющим вариантом станут черные елки. Уже сами по себе они выглядят самодостаточно, шикарно, современно и смело.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Кроме этого, черные елки – отличная база для создания новогоднего декора. На фоне черного цвета выигрышно выглядят елочные игрушки всевозможных цветов. Это могут быть как минималистичные елочные шары, так и более изысканные игрушки с блестками, кристаллами и пайетками. Отличным решение станут елочные украшения белого цвета, игра контрастов и монохром помогут вам выделиться.

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Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Но и на этом эксперименты не заканчивайте. Прекрасным украшением елки станет все, что вам нравиться.

Must Have праздника – дополнительные елки

Когда хочется, чтобы атмосфера праздника ощущалась во всем доме, на помощь приходят небольшие елки. Это актуальные деревья в горшках или ели, которые можно поставить на камин или на комод, разместить в коридоре или даже на кухне. Эти елки отвечают за дополнительный декор и дополняют общую концепцию. Таким образом, праздник будет чувствоваться в каждой комнате и в каждом уголке дома.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Больше блеска

Один из новогодних трендов, который хочется выделить, нестандартный блеск камней. Если в декоре хочется отойти от минимализма и добавить как можно больше сияния, в этом сезоне это официально можно и нужно. Игрушки с кристаллами, пайетками или камнями станут украшением не только новогодней елки, но их можно использовать и в оформлениях. Например, декорировать ими праздничный стол.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Ключевые материалы: сувениры из дерева и керамики

Эко-тренд не теряет свою популярность и продолжается в новогоднем декоре. Сувениры из дерева станут прекрасным дополнением к рождественскому оформлению. В них сочетается творчество и ремесло резьбы по дереву. В результате каждый элемент декора – настоящее произведение искусства, в котором уделили внимание каждой детали. Такие сувениры могут украсить, например, подоконник, все тот же камин, комод.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Актуальными остаются сувениры из керамики. Всевозможные птички, олени, балерины или другие фигурки, которые придутся вам по вкусу. Их можно использовать для сервировки стола, оформлять дом или дарить близким людям.

Декор на Новый год 2022
Декор на Новый год 2022 / Фото: пресс-служба

Время дарить подарки

Новогодние праздники всегда ассоциируются с подарками. Каждый год появляется вопрос, что подарить и как это сделать необычно и креативно. Главное и самое важное, что можно подарить – это эмоции. Для этого понадобится большая красивая коробка и самое душевное наполнение, подобранное со вкусом и с любовью. Это может быть шампанское и набор елочных игрушек, дополнительные статуэтки или любой другой новогодний декор.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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