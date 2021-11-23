Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Black Friday 2021

Стиль Кейт Миддлтон

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Что купить на Черную пятницу 2021 у украинских дизайнеров: 10 стильных находок

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
23 ноября, 09:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гоняться за всем подряд или составить список того, что вам действительно необходимо и охотиться именно за этими вещами. Выбрали для вас некоторые подсказки к грандиозной распродаже года
Самые интересные находки от украинских дизайнеров на Черную пятницу 2021
Самые интересные находки от украинских дизайнеров на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Самая масштабная распродажа года — это, безусловно, Черная пятница 2021. Американская традиция хорошо прижилась в Украине, каждый ноябрь заставляя покупателей тратить еще больше. Потому что в водовороте сейловых предложений большинство из нас теряется: желая не упустить выгоду, мы оказываемся один на один с горой спонтанных (и не всегда нужных) покупок.

Мы уже давали советы для удачного онлайн-шопинга, который бы привнес в ваш гардероб идеальные вещи на все случаи жизни и для крутых фото на смартфон.

Реклама

Во время распродаж не стоит забывать о сознательном потреблении и скупать все подряд. Вместе с платформой украинских брендов Всі. Свої мы составили список интересных вещей, чтобы вы могли планировать свои покупки заранее и избежать спонтанных решений.

Трендовая обувь

Это именно та вещь, которая спасет каждый образ: трендовые, но вместе с тем лаконичные ботильоны подойдут ко многим комплектам одежды. Именно такого акцента часто не хватает нашим аутфитам, чтобы появилось чувство завершенности. Даже старые добрые джинсы с водолазкой оживят обувь с квадратным носом и платформой. Чтобы пара дольше прослужила и не потеряла актуальность в следующем сезоне, выбирайте базовые цвета и откажитесь от лишнего декора. Именно такой вариант мы нашли у бренда Chili: кожаные ботильоны на маркете 2900 гривен вместо 3600.

Кожаные ботильоны Chili, 2900 грн
Кожаные ботильоны Chili, 2900 грн / Фото: пресс-служба

Реклама

Зимняя обувь

Еще одна обувная покупка на распродажах – зимние ботинки или сапоги. Ищите максимально теплые и универсальные модели, которые можно комбинировать с наибольшим количеством одежды. Это могут быть светлые кожаные ботинки на меху, как у бренда Pavlina: подходят к джинсам, брюкам, платьям и юбкам. И цена приятная: со скидкой 1960 гривен вместо 2800.

Ботинки Pavlina, ​1960 грн
Ботинки Pavlina, ​1960 грн / Фото: пресс-служба

Пуховик на зиму

Теплая верхняя одежда нужна всем – это факт. Вряд ли вы найдете что-то теплее и комфортнее пуховика – это тоже факт! Поэтому анализируйте свой гардероб и начинайте поиски подходящего вам пуховика: учитывайте длину, наполнитель, температурный режим и, конечно же, эстетику. По всем этим параметрам нам подходит пуховик от бренда Marchi: серый цвет со всем сочетается, гусиный пух хорошо греет, а интересный крой заставляет сердечко биться чаще. Берем! Тем более что новая цена будет 8715 гривен вместо 10 894.

Реклама

Пуховик Marchi, 8715 грн
Пуховик Marchi, 8715 грн / Фото: пресс-служба

Стеганая куртка

Еще одна позиция в списке важных зимних покупок – стеганная куртка. Это немного "облегченный" вариант пуховика для тех, кто управляет автомобилем, передвигается на транспорте или не любит кутаться в длинные пальто. Стильная модель существуют у бренда ZHARKO: стеганная куртка на кнопках с утеплителем из синтетического пуха будет стоить на скидках 3750 гривен вместо 4990.

Куртка Zharko, 3750 грн
Куртка Zharko, 3750 грн / Фото: пресс-служба

Пальто

Завершает топ позиций верхней одежды демисезонное пальто: его очень выгодно покупать на сейлах, ведь это будет не один сезон. Чтобы пальто не "списали" в следующем году, выбирайте лаконичную модель длины миди: прямую или чуть приталенную, на запах или под пояс. Это должны быть базовые оттенки или классические принты: клетка, "гусиная лапка". Чтобы долго не искать, заглядывайте в ассортимент RASLOV: там существуют именно такие модели. Пальто Happy на маркете можно будет купить за 3850 гривен вместо 4799.

Пальто RASLOV, 3850 грн
Пальто RASLOV, 3850 грн / Фото: пресс-служба

Кожаные перчатки

Если вы ищете перчатки на холодный сезон, то советуем обратить внимание на кожаные модели. Они хорошо защищают руки, носятся не один год и эстетически смотрятся. Можете подобрать аксессуар в тон к верхней одежде или использовать хороший прием стилизации, купив акцентные перчатки — зеленые, сиреневые, голубые или оранжевые. Яркое "пятно" будет всегда поднимать настроение и позволит экспериментировать с цветами зимой, добавляя другие вещи и аксессуары в любимой гамме. Именно такие перчатки существуют у бренда. ELEN-FASHION: кожаная модель обойдется в 1280 гривен вместо 1600.

Перчатки ELEN-FASHION, 1280 грн
Перчатки ELEN-FASHION, 1280 грн / Фото: пресс-служба

Платье трендового цвета

Разбавить монохромный осенне-зимний гардероб можно не только аксессуарами: в этом сезоне рекомендуем приобрести яркое платье в одном из трендовых оттенков. Классный вариант существуют у марки SHTOYKO: платье мини с разрезом в остромодном цвете "синий электрик" пригодится и для ежедневных выходов, и для новогодних корпоративов. Цена платья снизится с 1580 до 1200 гривен.

Платье SHTOYKO, 1200 грн
Платье SHTOYKO, 1200 грн / Фото: пресс-служба

Теплый свитер

Еще одна категория беспроигрышных покупок в период скидок – теплые вещи. К примеру, яркий свитер. Вязаный трикотаж сегодня на пике популярности, а тепло и комфорт моды не выйдут никогда. Поэтому смело выбирайте принт и цвет по душе: нам понравился свитер с рыбкой от бренда NITKA. На маркете он будет стоить 1760 гривен вместо 2200.

Свитер NITKA, 1760 грн
Свитер NITKA, 1760 грн / Фото: пресс-служба

Трикотажный костюм

Еще один теплый мастхев – это трикотажный костюм. Те, кто попытался носить их во время холодов, смело провозглашают такие комплекты своей зимней униформой. Ведь у них невозможно замерзнуть, они нигде не давят и не мешают. И верх вниз подбирать не нужно, можно дольше поспать утром. Костюм из ангоры от бренда Wear Me на маркете будет 20% скидки: худые можно приобрести за 684 гривен вместо 855, штаны – так же.

Костюм Wear Me, 1368 грн
Костюм Wear Me, 1368 грн / Фото: пресс-служба

Украшения

Завершаем свой топ покупок на сейле приятной позицией. Да, украшения не согреют вас в морозы. Зато поднимут настроение и заставят обрести совершенно новый взгляд на себя и свои ежедневные образы. Можно выбрать "фоновые" минималистические браслеты и серьги, а можно порадовать себя акцентным украшением. Мы выбираем второй вариант: у бренда rar jewelry существуют невероятно красивое серебряное кольцо с кварцем, которое в чернопятничный уикенд можно купить за 3200 гривен вместо 4000.

Кольцо rar jewelry, 3200 грн
Кольцо rar jewelry, 3200 грн / Фото: пресс-служба

Напомним, с 26 по 28 ноября пройдет Черный маркет от Все. Свои: там будут четыре этажа одежды, обуви и аксессуаров от 150 украинских брендов. Все товары будут продаваться со скидками от 20% до 50%!

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
22 - 28 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять