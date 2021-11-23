Что купить на Черную пятницу 2021 у украинских дизайнеров: 10 стильных находок

Самая масштабная распродажа года — это, безусловно, Черная пятница 2021. Американская традиция хорошо прижилась в Украине, каждый ноябрь заставляя покупателей тратить еще больше. Потому что в водовороте сейловых предложений большинство из нас теряется: желая не упустить выгоду, мы оказываемся один на один с горой спонтанных (и не всегда нужных) покупок.
Мы уже давали советы для удачного онлайн-шопинга, который бы привнес в ваш гардероб идеальные вещи на все случаи жизни и для крутых фото на смартфон.
Во время распродаж не стоит забывать о сознательном потреблении и скупать все подряд. Вместе с платформой украинских брендов Всі. Свої мы составили список интересных вещей, чтобы вы могли планировать свои покупки заранее и избежать спонтанных решений.
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Трендовая обувь
Это именно та вещь, которая спасет каждый образ: трендовые, но вместе с тем лаконичные ботильоны подойдут ко многим комплектам одежды. Именно такого акцента часто не хватает нашим аутфитам, чтобы появилось чувство завершенности. Даже старые добрые джинсы с водолазкой оживят обувь с квадратным носом и платформой. Чтобы пара дольше прослужила и не потеряла актуальность в следующем сезоне, выбирайте базовые цвета и откажитесь от лишнего декора. Именно такой вариант мы нашли у бренда Chili: кожаные ботильоны на маркете 2900 гривен вместо 3600.
Зимняя обувь
Еще одна обувная покупка на распродажах – зимние ботинки или сапоги. Ищите максимально теплые и универсальные модели, которые можно комбинировать с наибольшим количеством одежды. Это могут быть светлые кожаные ботинки на меху, как у бренда Pavlina: подходят к джинсам, брюкам, платьям и юбкам. И цена приятная: со скидкой 1960 гривен вместо 2800.
Пуховик на зиму
Теплая верхняя одежда нужна всем – это факт. Вряд ли вы найдете что-то теплее и комфортнее пуховика – это тоже факт! Поэтому анализируйте свой гардероб и начинайте поиски подходящего вам пуховика: учитывайте длину, наполнитель, температурный режим и, конечно же, эстетику. По всем этим параметрам нам подходит пуховик от бренда Marchi: серый цвет со всем сочетается, гусиный пух хорошо греет, а интересный крой заставляет сердечко биться чаще. Берем! Тем более что новая цена будет 8715 гривен вместо 10 894.
Стеганая куртка
Еще одна позиция в списке важных зимних покупок – стеганная куртка. Это немного "облегченный" вариант пуховика для тех, кто управляет автомобилем, передвигается на транспорте или не любит кутаться в длинные пальто. Стильная модель существуют у бренда ZHARKO: стеганная куртка на кнопках с утеплителем из синтетического пуха будет стоить на скидках 3750 гривен вместо 4990.
Пальто
Завершает топ позиций верхней одежды демисезонное пальто: его очень выгодно покупать на сейлах, ведь это будет не один сезон. Чтобы пальто не "списали" в следующем году, выбирайте лаконичную модель длины миди: прямую или чуть приталенную, на запах или под пояс. Это должны быть базовые оттенки или классические принты: клетка, "гусиная лапка". Чтобы долго не искать, заглядывайте в ассортимент RASLOV: там существуют именно такие модели. Пальто Happy на маркете можно будет купить за 3850 гривен вместо 4799.
Кожаные перчатки
Если вы ищете перчатки на холодный сезон, то советуем обратить внимание на кожаные модели. Они хорошо защищают руки, носятся не один год и эстетически смотрятся. Можете подобрать аксессуар в тон к верхней одежде или использовать хороший прием стилизации, купив акцентные перчатки — зеленые, сиреневые, голубые или оранжевые. Яркое "пятно" будет всегда поднимать настроение и позволит экспериментировать с цветами зимой, добавляя другие вещи и аксессуары в любимой гамме. Именно такие перчатки существуют у бренда. ELEN-FASHION: кожаная модель обойдется в 1280 гривен вместо 1600.
Платье трендового цвета
Разбавить монохромный осенне-зимний гардероб можно не только аксессуарами: в этом сезоне рекомендуем приобрести яркое платье в одном из трендовых оттенков. Классный вариант существуют у марки SHTOYKO: платье мини с разрезом в остромодном цвете "синий электрик" пригодится и для ежедневных выходов, и для новогодних корпоративов. Цена платья снизится с 1580 до 1200 гривен.
Теплый свитер
Еще одна категория беспроигрышных покупок в период скидок – теплые вещи. К примеру, яркий свитер. Вязаный трикотаж сегодня на пике популярности, а тепло и комфорт моды не выйдут никогда. Поэтому смело выбирайте принт и цвет по душе: нам понравился свитер с рыбкой от бренда NITKA. На маркете он будет стоить 1760 гривен вместо 2200.
Трикотажный костюм
Еще один теплый мастхев – это трикотажный костюм. Те, кто попытался носить их во время холодов, смело провозглашают такие комплекты своей зимней униформой. Ведь у них невозможно замерзнуть, они нигде не давят и не мешают. И верх вниз подбирать не нужно, можно дольше поспать утром. Костюм из ангоры от бренда Wear Me на маркете будет 20% скидки: худые можно приобрести за 684 гривен вместо 855, штаны – так же.
Украшения
Завершаем свой топ покупок на сейле приятной позицией. Да, украшения не согреют вас в морозы. Зато поднимут настроение и заставят обрести совершенно новый взгляд на себя и свои ежедневные образы. Можно выбрать "фоновые" минималистические браслеты и серьги, а можно порадовать себя акцентным украшением. Мы выбираем второй вариант: у бренда rar jewelry существуют невероятно красивое серебряное кольцо с кварцем, которое в чернопятничный уикенд можно купить за 3200 гривен вместо 4000.
Напомним, с 26 по 28 ноября пройдет Черный маркет от Все. Свои: там будут четыре этажа одежды, обуви и аксессуаров от 150 украинских брендов. Все товары будут продаваться со скидками от 20% до 50%!
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