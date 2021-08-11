Пончик по гороскопу – какой подходит именно вам

Какой пончик по гороскопу ваш / Фото: freepik.com
Пончиков в мире существует множество, в каждой стране есть свои особенные. Например, в Германии гордятся своими берлинерами. И какими пончиками можем гордится мы, если учесть, что у каждого из нас будет свой по гороскопу? Об этом узнаем чуть ниже, а с помощью этого материала можно определиться, где купить продукты для пикника по приятным ценам.
Овен – с клубничной глазурью
Потому что Овны не представляют своей жизни в одиночестве, отрезанными от событий, происходящих вокруг. Они как бы все целиком и полностью наружу, живут, не скрывая своих эмоций и не боясь высказывать свое мнение. Как и пончик с ароматной клубничной глазурью – о его вкусе додумываться не приходится, тут все очевидно.
Телец – с шоколадной начинкой или глазурью
Практичные, отчего и приземленные в некотором роде. Тельцы страшно настойчивые, они медленно, но уверенно идут к достижению своих целей. Эти люди не привыкли строить иллюзии по поводу чего-либо, у них все должно быть ясно и понятно. Как и с пончиками с шоколадом внутри.
Близнецы – в сиропе
Это когда хочется еще больше сладости. Вероятно, чтобы подсластить тех людей, которые считают Близнецов несколько лицемерными. А еще говорят, что Близнецы очень придирчивы, понятно, что не к себе, а к другим. Звезды советуют этим людям обращать внимание на свои ошибки в первую очередь, а не сильно активно лезть в чужую жизнь.
Рак – в сахарной пудре
Потому что Раки высокого мнения о себе и любят, чтобы ими все восхищались. Пончики в сахарной пудре – все-таки красивое зрелище. Другой вопрос – что Раки делают для того, чтобы ими восхищались? Да практически ничего. И это при том, что Раки наделены невероятной внутренней силой, которая способна свернуть горы.
Лев – пончики с корицей
С согревающей корицей, благородной специей. Большинство Львов – люди благородные, они как бы выше остальных и как бы наблюдают за их деятельностью. В любую минуту Львы способны сорваться на помощь, ведь они уверенны: никто, кроме них, помогать не способен.
Дева – с глазурью и карамельной посыпкой
Астрологи говорят, что Девы – пассивный знак зодиака. Это все можно объяснить тем, что Девы – сомневающиеся натуры, боятся всего нового и не уверенны в своих действиях. Но вместе с этим, представители этого знака ответственные, им можно смело поручать даже самое сложное дело. Симпатичный пончик с красивой глазурью и посыпкой – это Девы.
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Весы – с ягодной начинкой
То они крайне активны и энергичны, то бездеятельны и пассивны. Весам сложно даются задачи, когда нужно действовать быстро. Для них идеально – это сесть, поразмышлять, наметить план действий и снова сесть. Но именно в этом, непонятном для многих, процессе и достигается баланс, который для Весов крайне важен. Пончики с ягодной начинкой, которая, конечно, сбалансирована со вкусом самого пончика, – это Весы.
Скорпион – ванильные
Скорпионы всегда говорят и делают то, что считают нужным. С чужим мнением, мягко говоря, они не считаются. А зачем? Ведь Скорпионы и сами в курсе, что им надо. Астрологи делят Скорпионов на две группы: на мстительных и подозрительных и справедливых и рассудительных. И к какой бы группе не относился ваш Скорпион, угостите их ванильными пончиками. Пускай порадуются.
Стрелец – с фруктами и ягодами
Это все для придания пончику приятной кислинки. Это красочные люди во всех своих проявлениях. Правда, краски не всегда радужные. Стрельцы часто бывают взрывными и обидчивыми. Но им можно простить их импульсивность, ведь сложно найти более открытого и искреннего человека, чем Стрелец.
Козерог – с творогом или творожные
Потому что все максимально привычно и понятно. Это подходит Козерогам. Это максимально уверенные в своей правоте люди, даже когда неправы. Их сложно в чем-либо переубедить да и пытаться, наверное, не стоит. В этом своем некотором дисбалансе с окружающим миром Козероги чувствуют себя нормально.
Водолей – с изюмом
Потому что Водолеи действительно считают себя необычными людьми. Многие из них играют по жизни роль миссионера, который должен выводить других на какой-то новый уровень сознание. Да, именно такой лексикой любят парировать Водолеи в шумных компаниях, в которых, безусловно, сосредотачивают все внимание на себя.
Рыбы – со сливками
С хорошо взбитыми воздушными сливками. Это действительно воздушные люди, которые и с вами, и где-то далеко одновременно. Все нормально, просто Рыбам важно личное пространство, поэтому часто бывают отрешенными. Но когда Рыбам интересно и они в теме, то их не переслушать. Они интересные рассказчики.
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