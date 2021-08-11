Пончик за гороскопом – який підходить саме вам

Який пончик за гороскопом ваш / Фото: freepik.com

Пончиків у світі існує безліч, в кожній країні є свої особливі. Наприклад, у Німеччині пишаються своїми берлінерами. І якими пончиками можемо пишається ми, якщо врахувати, що у кожного з нас буде свій за гороскопом? Про це дізнаємося трохи нижче, а за допомогою цього матеріалу можна визначитися, де купити продукти для пікніка за приємними цінами.

Овен – з полуничною глазур'ю

Овни люди відкриті і "смачні", як і пончики з полуничною глазур'ю / Фото: pexels.com

Тому що Овни не уявляють свого життя на самоті, відрізаними від подій, що відбуваються навколо. Вони ніби всі цілком і повністю назовні, живуть, не приховуючи своїх емоцій і не боячись висловлювати свою думку. Як і пончик з ароматною полуничною глазур'ю – про його смак здогадуватися не доводиться, тут все очевидно.

Телець – із шоколадною начинкою або глазур'ю

Тельці – це пончики з шоколадом

Практичні, від чого й приземлені певною мірою. Тельці страшно наполегливі, вони повільно, але впевнено йдуть до досягнення своїх цілей. Ці люди не звикли тішити себе ілюзіями стосовно будь-чого, у них все має бути ясно і зрозуміло. Як і з пончиками із шоколадом усередині.

Близнюки – в сиропі

Щоб "підсолодити" прискіпливих Близнюків, запропонуйте їм пончики в сиропі / Фото: Скриншот из видео

Це коли хочеться ще більше солодкості. Ймовірно, щоби підсолодити тих людей, які вважають Близнюків дещо лицемірними. А ще кажуть, що Близнюки дуже прискіпливі, зрозуміло, що не до себе, а до інших. Зірки радять цим людям звертати увагу на свої помилки насамперед, а не сильно активно лізти в чуже життя.

Рак – у цукровій пудрі

Раки люблять, щоб ними захоплювалися. Для них пончики з цукровою пудрою / Фото: Depositphotos

Тому що Раки високої думки про себе і люблять, щоб ними всі захоплювалися. Пончики в цукровій пудрі – все-таки гарне видовище. Інше питання – що Раки роблять для того, щоб ними захоплювалися? Та практично нічого. І це при тому, що Раки наділені неймовірною внутрішньою силою, яка здатна зрушити гори.

Лев – пончики з корицею

Благородні Леви – пончики з благородною корицею / Фото: Pixabay

З корицею, що зігріває, шляхетною спецією. Більшість Левів – люди благородні, вони ніби вище за інших і ніби спостерігають за їхнью діяльністю. Будь-якої хвилини Леви здатні зірватися на допомогу, адже вони впевнені: ніхто, крім них, допомагати не здатний.

Діва – з глазур'ю і карамельною посипкою

Для симпатичних Дів – красиві пончики з карамельною посипкою / Фото: freepik.com

Астрологи кажуть, що Діви – пасивний знак зодіаку. Це все можна пояснити тим, що Діви – натури, які сумніваються, бояться всього нового і не впевнені в своїх діях. Але разом з цим, представники цього знаку відповідальні, їм можна сміливо доручати навіть найскладнішу справу. Симпатичний пончик з красивою глазур'ю і посипкою – це Діви.

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Терези – з ягідною начинкою

Ваги, які завжди шукають баланс, – пончики з ягідною начинкою / Фото: instagram.com/nhtastefood/

То вони вкрай активні та енергійні, то бездіяльні та пасивні. Терезам складно даються завдання, коли потрібно діяти швидко. Для них ідеально – це сісти, подумати, намітити план дій і знову сісти. Але саме в цьому, незрозумілому для багатьох, процесі й досягається баланс, який для Терезів вкрай важливий. Пончики з ягідною начинкою, яка, звичайно, збалансована зі смаком самого пончика, – це Терези.

Скорпіон – ванільні

Ванільні пончики – Скорпіони / Фото: instagram.com/svetameda/

Скорпіони завжди кажуть і роблять те, що вважають за потрібне. На чужу думку, м'яко кажучи, вони не зважають. А навіщо? Адже Скорпіони і самі в курсі, що їм треба. Астрологи ділять Скорпіонів на дві групи: на мстивих і підозрілих і справедливих і розважливих. І до якої групи не належав би ваш Скорпіон, почастуєте їх ванільними пончиками. Нехай порадіють.

Стрілець – з фруктами і ягодами

Яскраві Стрільці – пончики з яскравими ягодами і фруктами / Фото: pexels.com

Це все для додання пончикам приємної кислинки. Це барвисті люди в усіх своїх проявах. Правда, фарби не завжди райдужні. Стрільці часто бувають вибуховими і образливими. Але їм можна пробачити їхню імпульсивність, адже складно знайти відкритішої та чеснішої людини, ніж Стрілець.

Козеріг – із сиром або сирні

Козероги оцінять сирні пончики / Фото: Depositphotos

Тому що все максимально звично і зрозуміло. Це підходить Козерогам. Це максимально впевнені в своїй правоті люди, навіть коли не мають рацію. Їх складно в чомусь переконати та й намагатися, напевно, неварто. У цьому своєму деякому дисбалансі з навколишнім світом Козероги відчувають себе нормально.

Водолій – з родзинками

Водолії вважають себе особливими, їхні пончики – з родзинками / Фото: instagram.com/natalia.marzenko/

Тому що Водолії справді вважають себе незвичайними людьми. Багато хто з них грають по життю роль місіонера, який має виводити інших на якийсь новий рівень свідомості. Так, саме такою лексикою люблять парирувати Водолії в галасливих компаніях, в яких, безумовно, зосереджують всю увагу на себе.

Риби – з вершками

Пончики з вершками – це Риби / Фото: instagram.com/_vkusnyidom_/

З добре збитими повітряними вершками. Це справді повітряні люди, які й з вами, і десь далеко водночас. Усе нормально, просто Рибам важливий особистий простір, тому часто вони бувають відстороненими. Але коли Рибам цікаво і вони в темі, то їх не переслухати. Вони цікаві оповідачі.

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