Все про немецкий пончик берлинер. Один раз попробуете — будете готовить всегда

Эти пончики обжариваются или с двух сторон поочередно, или полностью погружаются в масло. Начинки могут быть разнообразными – от джемов до шоколада. Украшается все это дело пудрой или сахарной глазурью

Пончики берлинеры Фото: unsplash.com

Они действительно, как кулак. Только гораздо мягче. Пончики берлинеры были изобретены в Германии, еще в 18-ом веке. Тогда они должны были напоминать ядро артиллерийской пушки, а своим вкусом и умением утолить голод – поддерживать немецких солдат. Это достаточно калорийная выпечка, ведь готовить ее надо во фритюре. Но попробовать это нужно. Ведь не зря это стало неким достоянием не только кухни Берлина, но и Германии в целом.

Итак, пончики можно опускать в масло до половины поочередно с каждой стороны – так получается характерная для них плоска – или опускать во фритюр полностью. Рецепт берлинеров и заварного крема к ним – узнаете ниже.

Как испечь пончики берлинеры

Ингредиенты

250 мл молока

1 яйцо

10 г сухих дрожжей

40 г сахара

450 г муки

0,5 ч. л. соли

50 г масло сливочное

ванилин – по вкусу

Для крема

1 ст. молока

1 яйцо

1,5 ст. л. муки

0,5 ст. сахара

ванилин – по вкусу

Способ приготовления

Теплое молоко соединить с дрожжами и добавить от общего количества сахар 2 ч. л. и муку, чтоб получилось консистенция, как жидкая сметана. Оставить в теплом месте на 20 минут. Яйцо перемешать с сахаром, соединить с опарой. Замесить тесто, постепенно добавляя муку. В конце добавить мягкое сливочное масло. Тесто должно немного липнуть к рукам. Поставить в теплое место на 40-60 минут. Для крема молоко нагреть. Яйцо, муку, сахар, ванилин смешать и понемногу, вливать в горячее молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения, остудить. Тесто раскатать толщиной 1-1,5 см, выдавить шарики с помощью стакана. Оставить, чтоб они поднялись. Жарить в разогретом масле с двух сторон, остудить на бумажных полотенцах. Начинить пончики кремом, украсить сахарной пудрой.

В нашем новом кулинарном шоу "З'ЇЖ ЦЕ" состоялись дружеские посиделки с нидерландским дипломатом Людовиком Смоором. Он рассказал, нравится ли ему украинская еда, как правильно есть селедку и что такое "Цёнге-йонге-йонге".

Здесь читайте об оригинальном десертом с клубникой и безе – итонской путанице.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться