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Все про немецкий пончик берлинер. Один раз попробуете — будете готовить всегда

Сегодня, 19:38

Эти пончики обжариваются или с двух сторон поочередно, или полностью погружаются в масло. Начинки могут быть разнообразными – от джемов до шоколада. Украшается все это дело пудрой или сахарной глазурью

Пончики берлинеры
Пончики берлинеры
Фото: unsplash.com

Они действительно, как кулак. Только гораздо мягче. Пончики берлинеры были изобретены в Германии, еще в 18-ом веке. Тогда они должны были напоминать ядро артиллерийской пушки, а своим вкусом и умением утолить голод – поддерживать немецких солдат. Это достаточно калорийная выпечка, ведь готовить ее надо во фритюре. Но попробовать это нужно. Ведь не зря это стало неким достоянием не только кухни Берлина, но и Германии в целом.

Итак, пончики можно опускать в масло до половины поочередно с каждой стороны – так получается характерная для них плоска – или опускать во фритюр полностью. Рецепт берлинеров и заварного крема к ним – узнаете ниже.

Как испечь пончики берлинеры

Ингредиенты

  • 250 мл молока
  • 1 яйцо
  • 10 г сухих дрожжей
  • 40 г сахара
  • 450 г муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 50 г масло сливочное
  • ванилин – по вкусу

Для крема

  • 1 ст. молока
  • 1 яйцо
  • 1,5 ст. л. муки
  • 0,5 ст. сахара
  • ванилин – по вкусу

Способ приготовления

  1. Теплое молоко соединить с дрожжами и добавить от общего количества сахар 2 ч. л. и муку, чтоб получилось консистенция, как жидкая сметана. Оставить в теплом месте на 20 минут.
  2. Яйцо перемешать с сахаром, соединить с опарой.
  3. Замесить тесто, постепенно добавляя муку. В конце добавить мягкое сливочное масло. Тесто должно немного липнуть к рукам. Поставить в теплое место на 40-60 минут.
  4. Для крема молоко нагреть. Яйцо, муку, сахар, ванилин смешать и понемногу, вливать в горячее молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения, остудить.
  5. Тесто раскатать толщиной 1-1,5 см, выдавить шарики с помощью стакана. Оставить, чтоб они поднялись.
  6. Жарить в разогретом масле с двух сторон, остудить на бумажных полотенцах.
  7. Начинить пончики кремом, украсить сахарной пудрой.

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