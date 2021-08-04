10 изумительных рецептов с креветками

Креветки прекрасны везде. Для кого-то в салатах, кто-то любит готовить с ними супы, многие берут их на пикник и жарят в медовом соусе, а еще с ними можно приготовить слоеные пирожки – все эти рецепты есть в подборке

Рецепты блюд с креветками / Фото: unsplash.com

Когда в доме есть креветки – это практически праздник. Своим присутствием они украшают любую еду. Да и правильно сваренные морепродукты можно есть просто так. Если вы решили побаловать себя и приготовить что-нибудь восхитительное, ознакомьтесь с рецептами ниже. А в этом материале найдете срез цен на продукты для пикника по всем магазинам.

Слойки с креветками

Слойки с креветками и творожным сыром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/

Ингредиенты

1 упаковка слоенного бездрожжевого теста

200 г творожного сыра

200 г вареных креветок

Способ приготовления

Тесто разморозить, нарезать квадратами. Каждый смазать творожным сыром и выложить по несколько креветок. Выпекать 20 минут при 180-200 градусах. Оставить остывать в духовке после приготовления.

Жареный рис с креветками

Рис с креветками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

2 чашки отваренного риса "Жасмин"

4 ст. л. растительного масла

12 больших креветок

2 яйца

4 зубчика чеснока, измельченных

1/4 средней моркови, очень тонко нарезанной

1 небольшая луковица, мелко нарезанная

1 ч. л. сахара

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. устричного соуса

1 ст. л. рыбного соуса

4 ст. л. порезанного зеленого лука

50 г ростков сои

соль, перец

Способ приготовления

Разогреть масло в воке или глубокой сковороде, добавить чеснок, лук и морковь. Жарить, пока лук и морковь не станут мягкими. Затем добавить яйца и, постоянно помешивая, готовить еще несколько минут. Добавить креветки, ростки сои, рыбный, соевый и устричный соусы, жарить 30 секунд. Добавить вареный рис и зеленый лук. Перемешать, посолить, поперчить и добавить сахар (если необходимо). Готовить примерно 30 секунд. Подавать блюдо горячим.

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Креветки гриль в медово-лимонном маринаде

Креветки на гриле / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г замороженных королевских креветок

50 мл соевого соуса

2 лимона или лайма

2 ст. л. сливочного масла

2 ч. л. меда

2 ч. л. тертого имбиря

4 зубчика чеснока

150 мл оливкового масла

Способ приготовления

Креветки разморозить. Лимоны или лаймы помыть, разрезать пополам и выжать сок. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Смешать в миске оливковое масло, натертый имбирь, соевый соус, цитрусовый сок, мед и чеснок. Добавить размягченное масло, перемешать. Креветки промыть, удалить голову и панцирь. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут. Смазать креветки маринадом, выложить на решетку гриля и готовить по 1-2 минуты с каждой стороны. Подавать горячими.

Фетучини с креветками и сливками

Паста с креветками в сливках / Фото: freepik.com

Ингредиенты

300 г фетучини

12 тигровых креветок

80 мл оливкового масла

50 мл белого сухого вина

200 мл сливок 20%

50 г тертого пармезана

Несколько веточек базилика

1 зубчик чеснока

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления

Измельчите чеснок и базилик и слегка обжарьте их в сотейнике на раскаленном оливковом масле. Затем добавьте креветки и готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Влейте вино и полностью его выпарите. Добавьте сливки. Доведите соус до кипения и снимите с огня. Приправьте по вкусу. Отваренную пасту смешайте с горячим соусом, выложите на тарелки и посыпьте тертым пармезаном и рубленой зеленью.

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Салат с креветками и помидорами черри

Салат с креветками и помидорами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г готовых креветок

8 помидоров черри

6 перепелиных яиц

50 г микса салатных листьев

50 г свежего шпината

50 г пармезана

⠀Для заправки

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. зернистой горчицы

2 ч. л. сока лимона

Кунжут, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

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Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах. Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам. Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке. Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности. Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.

Креветки в сливочном соусе с чесноком

Креветки с чесноком и сливками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г крупных креветок

1 ст. л. растительного масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

50 мл белого вина

400 мл сливок высокой жирности

100 г пармезана (или любого твердого сыра)

Паприка, свежая зелень, перец и соль по вкусу

Способ приготовления

Очистить креветки: удалить голову, хвост, "ноги" и снять панцирь, удалить кишечную вену. Она темного цвета и хорошо заметна. На креветке надо сделать небольшой надрез, кончиком ножа поддеть вену и вынуть. После обработки морепродукты лучше уложить в ледяную воду. Хорошо разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом. Как только масло прогреется, креветки можно выкладывать в сотейник, приправив их солью и перцем. Обжаривание не должно быть длительным, иначе креветки станут сухими и жесткими. В среднем этот процесс занимает около четырех минут. После окончания обжаривания креветки нужно вынуть из сотейника и выложить на их место лук, нарезанный небольшими кубиками, и измельченный зубчик чеснока. Обжаривать лук до золотистого оттенка. Затем к луково-чесночной смеси требуется влить вино и тушить ее до тех пор, пока не испарится треть жидкости. Сразу же после этого в сотейник необходимо добавить сливки и готовить еще пару минут. Во все время приготовления соус нужно периодически помешивать, чтобы избежать его пригорания. Спустя этот промежуток времени к соусу нужно прибавить сыр, натертый на терке, и приправить паприкой, солью и перцем, после чего продолжить тушение еще три минуты и добавить готовые креветкм. Тушить блюдо нужно еще несколько минут, а потом выключить и оставить под закрытой крышкой на некоторое время. Подавать морепродукты в сливочно-чесночном соусе следует, украсив зеленью. Они могут выступать как самостоятельное блюдо, а можно сопроводить их подходящим гарниром, например, пастой.

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Вода – 1,5 л

Цветная капуста – 0,5 кг

Корень петрушки – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 3 ст. л

Креветки – 300 г

Способ приготовления

На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту. Отваренные овощи измельчите в блендере. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре. Отваренные и очищенные креветки положите в тарелку с супом вместе с измельченной зеленью. Можно добавить чесночные гренки.

Салат с креветками и авокадо

Салат с креветками и авокадо / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

100 г салатных креветок

1 спелое авокадо

10 помидоров черри

1/2 пучка салатных листьев или 1/2 пакета салатного микса

Для заправки

2 веточки укропа

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока

Соль, черный молотый перец

Способ приготовления

Подготовьте необходимые для салата продукты. Креветки отварите в течение минуты в подсоленной воде, слейте воду и охладите. Тщательно вымойте зелень, помидоры и авокадо. Просушите. Авокадо очистите от кожуры, разрежьте пополам, удалите косточку и нарежьте мякоть полосками или кубиками. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Приготовьте салатную заправку. Зелень укропа нашинкуйте. Чеснок раздавите ножом и нарубите. Соедините оливковое масло, лимонный сок, чеснок и укроп. Перемешайте. Листья салата порвите руками и выложите на блюдо. Сверху положите авокадо, креветки и черри. Полейте салатной заправкой и посыпьте черным молотым перцем.

Салат "Цезарь" с креветками

Салат "Цезарь" с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Креветки – 100 г

Салат Айсберг – 50 г

Сыр пармезан тертый – 20 г

Хлеб белый подсушенный – 60 г

Соус "Цезарь" – 15 мл

Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл

Соль – по вкусу

Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления

Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь". Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

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Том-ям с креветками

Суп том-ям с креветками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

350 г креветок среднего размера

1 л воды

4 шт. лемонграсса

10 слайсов калгана или имбиря

2 красных острых чили перца

1 лайм

150-200 г грибов (вешенки или соломенные)

125 мл 100% кокосового молока (по желанию)

2 ст. л. тайской чили пасты

3 ст. л. рыбного соуса

Способ приготовления

Очистить креветки и положить головы с хитином в кастрюлю или сотейник. Поставить на плиту и довести до карамельного цвета на интенсивном огне. Они могут прилипать ко дну, это нормально. Влить 1 л воды, уменьшить огонь и оставить бульон на 20 минут. Крупно нарезать стебли лемонграсса (только белую часть). Придавить их, чтобы выделился сок, и крупно нарезать. Нарезать имбирь. Мелко нарезать 2 красных острых перца чили. Через 20 минут от начала приготовления процедить бульон, чтобы избавиться от очисток креветок. Оставить бульон на медленном или среднем огне, в процессе приготовления суп не должен кипеть. Добавить лемонграсс, имбирь. Влить 125 мл кокосового молока. Готовить 5-8 минут. Добавить 150-200 г грибов, готовить еще несколько минут. Добавить чили, тайскую пасту и рыбный соус. Затем добавить креветки и готовить примерно минуту. Выключить огонь и дать супу настояться под крышкой.

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