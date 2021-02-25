Лайфхак: как правильно варить креветки
Все индивидуально и зависит от их размера
Креветки – всегда праздник. Во всяком случае, для тех, кто обожает морепродукты. С ними получаются отличнейшие салаты, их вкусно отварить и съесть в чистом виде. Но для того, чтобы креветки получились удачными, нужно правильно их приготовить. Давайте узнаем, как это правильно сделать, чтобы приготовить лучшие креветки дома.
Основные правила варки креветок
- На 500 г креветок понадобится 2 л воды
- Обязательны специи – лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздика, укроп, петрушка, соль
- Класть сырые креветки нужно в кипящую со специями воду
Сколько варить креветки – все зависит от их размера
- Маленькие креветки: свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту;
- Средние креветки: свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд;
- Большие креветки: свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты;
- Королевские креветки: свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты;
- Тигровые креветки: свежие – 4 минуты, замороженные – 5 минут.
Время приготовления креветок в панцире и без – одинаковое. Когда они сварятся, слейте жидкость и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.
Как проверить готовность креветок
Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".
Рецепт вареных креветок
Ингредиенты:
- 450 г креветок, сырых или замороженных, любого размера
- 1 чайная ложка соли, по желанию
Для подачи:
- 1 лимон, нарезанный дольками
- 1 чашка коктейльного соуса
Способ приготовления:
- Заполните среднюю кастрюлю холодной водой наполовину. Поместите на средний огонь.
- Как только вода закипит, добавьте креветки и варите до готовности, следуя графику времени приготовления.
- Слейте жидкость и обдайте ледяной водой.
- Используйте, как указано в вашем рецепте, или подавайте с ломтиками лимона и коктейльным соусом.
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