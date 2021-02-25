Лайфхак: как правильно варить креветки

Все индивидуально и зависит от их размера

Креветки – всегда праздник. Во всяком случае, для тех, кто обожает морепродукты. С ними получаются отличнейшие салаты, их вкусно отварить и съесть в чистом виде. Но для того, чтобы креветки получились удачными, нужно правильно их приготовить. Давайте узнаем, как это правильно сделать, чтобы приготовить лучшие креветки дома.

Основные правила варки креветок

На 500 г креветок понадобится 2 л воды

Обязательны специи – лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздика, укроп, петрушка, соль

Класть сырые креветки нужно в кипящую со специями воду

Сколько варить креветки – все зависит от их размера

Креветки богаты белком Фото: Depositphotos

Маленькие креветки: свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту;

свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту; Средние креветки: свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд;

свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд; Большие креветки: свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты;

свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты; Королевские креветки: свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты;

свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты; Тигровые креветки: свежие – 4 минуты, замороженные – 5 минут.

Время приготовления креветок в панцире и без – одинаковое. Когда они сварятся, слейте жидкость и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Как проверить готовность креветок

Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".

Рецепт вареных креветок

Как варить креветки Фото: freepik.com

Ингредиенты:

450 г креветок, сырых или замороженных, любого размера

1 чайная ложка соли, по желанию

Для подачи:

1 лимон, нарезанный дольками

1 чашка коктейльного соуса

Способ приготовления:

Заполните среднюю кастрюлю холодной водой наполовину. Поместите на средний огонь. Как только вода закипит, добавьте креветки и варите до готовности, следуя графику времени приготовления. Слейте жидкость и обдайте ледяной водой. Используйте, как указано в вашем рецепте, или подавайте с ломтиками лимона и коктейльным соусом.

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