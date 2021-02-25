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Лайфхак: как правильно варить креветки

Сегодня, 12:13

Все индивидуально и зависит от их размера

Креветки – всегда праздник. Во всяком случае, для тех, кто обожает морепродукты. С ними получаются отличнейшие салаты, их вкусно отварить и съесть в чистом виде. Но для того, чтобы креветки получились удачными, нужно правильно их приготовить. Давайте узнаем, как это правильно сделать, чтобы приготовить лучшие креветки дома.

Основные правила варки креветок

  • На 500 г креветок понадобится 2 л воды
  • Обязательны специи – лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздика, укроп, петрушка, соль
  • Класть сырые креветки нужно в кипящую со специями воду

Сколько варить креветки – все зависит от их размера

Креветки богаты белком
Креветки богаты белком
Фото: Depositphotos

  • Маленькие креветки: свежие – 30 секунд, замороженные – 1 минуту;
  • Средние креветки: свежие – 1 минуту, замороженные – 1 минуту 30 секунд;
  • Большие креветки: свежие – 2 минут, замороженные – 3 минуты;
  • Королевские креветки: свежие – 3 минуты, замороженные – 4 минуты;
  • Тигровые креветки: свежие – 4 минуты, замороженные – 5 минут.

Время приготовления креветок в панцире и без – одинаковое. Когда они сварятся, слейте жидкость и обдайте холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления.

Как проверить готовность креветок

Если креветки приобрели форму буквы "С" – это значит, что они готовы. Если свернулись в "О" – переварены и будут "резиновыми".

Рецепт вареных креветок

Как варить креветки
Как варить креветки
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 450 г креветок, сырых или замороженных, любого размера
  • 1 чайная ложка соли, по желанию

Для подачи:

  • 1 лимон, нарезанный дольками
  • 1 чашка коктейльного соуса

Способ приготовления:

  1. Заполните среднюю кастрюлю холодной водой наполовину. Поместите на средний огонь.
  2. Как только вода закипит, добавьте креветки и варите до готовности, следуя графику времени приготовления.
  3. Слейте жидкость и обдайте ледяной водой.
  4. Используйте, как указано в вашем рецепте, или подавайте с ломтиками лимона и коктейльным соусом.

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