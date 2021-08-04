Змінити мову на: RU Перейти до новин

10 неймовірних рецептів з креветками

4 серпня, 13:50

Ірина Маслова

Креветки прекрасні всюди. Для когось у салатах, хтось любить готувати з ними супи, багато хто бере їх на пікнік і смажать у медовому соусі, а ще з ними можна приготувати листкові пиріжки – всі ці рецепти є нижче

Рецепти страв з креветками / Фото: unsplash.com

Коли в домі є креветки – це практично свято. Своєю присутністю вони прикрашають будь-яку їжу. Та й правильно зварені морепродукти можна їсти просто так. Якщо ви вирішили потішити себе і приготувати щось цікаве, ознайомтеся з рецептами нижче. А в цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах.

Пиріжки з креветками

Листокві пиріжки з креветками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, нарізати квадратами. Кожен змастити сиром і викласти по кілька креветок.
  2. Випікати 20 хвилин за 180-200 градусів.
  3. Залишити остигати в духовці після приготування.

Смажений рис з креветками

Рис з креветками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Розігріти олію у воці або глибокій сковороді, додати часник, цибулю і моркву. Смажити, доки цибуля і морква не стануть м'якими.
  2. Потім додати яйця і, постійно помішуючи, готувати ще кілька хвилин. Додати креветки, паростки сої, рибний, соєвий і устричний соуси, смажити 30 секунд.
  3. Додати варений рис і зелену цибулю. Перемішати, посолити, поперчити і додати цукор (якщо необхідно). Готувати приблизно 30 секунд.
  4. Подавати страву гарячою.

Читайте також: 12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук

Креветки гриль у медово-лимонному маринаді

Креветки на грилі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Креветки розморозити.
  2. Лимони або лайми помити, розрізати навпіл і вичавити сік.
  3. Часник почистити і пропустити через прес.
  4. Змішати в мисці оливкову олію, натертий імбир, соєвий соус, цитрусовий сік, мед і часник. Додати розм'якшене масло, перемішати.
  5. Креветки промити, видалити голову і панцир. Посолити, поперчити і залишити на 10-15 хвилин.
  6. Змастити креветки маринадом, викласти на решітку гриля і готувати по 1-2 хвилини з кожного боку. Подавати гарячими.

Фетучині з креветками і вершками

Паста з креветками в вершках / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Подрібніть часник і базилік і злегка обсмажте їх у сотейнику на розігрітій оливковій олії.
  2. Потім додайте креветки і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Влийте вино і повністю його випаруйте.
  3. Додайте вершки. Доведіть соус до кипіння і зніміть з вогню. Приправте за смаком.
  4. Відварену пасту змішайте з гарячим соусом, викладіть на тарілки і посипте тертим пармезаном і рубаною зеленню.

Читайте також: Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ?

Салат з креветками і помідорами чері

Салат з креветками та помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для заправки

Спосіб приготування

Реклама
  1. Листя салату і шпинат добре помити і обсушити на паперових рушниках.
  2. Відварити перепелині яйця впродовж чотирьох хвилин, остудити, очистити і розрізати уздовж навпіл.
  3. Помідори чері розрізати уздовж навпіл. Пармезан натерти на дрібній тертці.
  4. З'єднати в мисочці оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і перемішати до однорідності.
  5. Порвати на невеликі шматочки салатний мікс, додати шпинат, готові креветки, помідори, яйця, заправку. Акуратно перемішати, викласти на тарілки, посипати пармезаном і кунжутом.

Креветки у вершковому соусі з часником

Креветки з часником і вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Очистити креветки: видалити голову, хвіст, "ноги" і зняти панцир, видалити кишкову вену. Вона темного кольору і добре помітна. На креветці треба зробити невеликий надріз, кінчиком ножа підчепити вену і вийняти.
  2. Після обробки морепродукти краще укласти в крижану воду.
  3. Добре розігріти сковороду або сотейник з олією. Щойно олія прогріється, креветки можна викладати в сотейник, приправивши їх сіллю і перцем. Обсмажування не має бути тривалим, інакше креветки стануть сухими і жорсткими. В середньому цей процес триває близько чотирьох хвилин.
  4. По завершенні обсмажування креветки потрібно вийняти із сотейника і викласти на їхнє місце цибулю, нарізану невеликими кубиками, і подрібнений зубчик часнику. Обсмажувати цибулю до золотистого відтінку.
  5. Потім до цибульний-часниковою суміші потрібно влити вино і тушкувати її доти, доки не випарується третина рідини. Одразу ж після цього в сотейник необхідно додати вершки і готувати ще кілька хвилин. Під весь час приготування соус потрібно періодично помішувати, щоб уникнути його пригорання.
  6. За цей проміжок часу до соусу потрібно додати сир, натертий на тертці, і приправити паприкою, сіллю і перцем, після чого продовжити тушкування ще три хвилини і додати готові креветки.
  7. Тушкувати страву потрібно ще кілька хвилин, а потім вимкнути і залишити під закритою кришкою на деякий час.
  8. Подавати морепродукти у вершково-часниковому соусі слід, прикрасивши зеленню. Вони можуть виступати як самостійна страва, а можна супроводити їх відповідним гарніром, наприклад, пастою.

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. На дно каструлі налийте невелику кількість олії і підсмажте на ньому дрібно порізані цибулю і моркву.
  2. Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин.
  3. Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту.
  4. Відварені овочі подрібніть у блендері.
  5. Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.
  6. Відварені й очищені креветки покладіть у тарілку із супом разом з подрібненою зеленню. Можна додати часникові грінки.

Салат з креветками і авокадо

Салат з креветками і авокадо / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Для заправки

Спосіб приготування

  1. Підготуйте необхідні для салату продукти. Креветки відварити впродовж хвилини в підсоленій воді, злийте воду і охолодіть.
  2. Ретельно вимийте зелень, помідори і авокадо. Просушіть.
  3. Авокадо очистіть від шкірки, розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте м'якоть смужками або кубиками.
  4. Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки.
  5. Приготуйте салатну заправку. Зелень кропу наріжте. Часник роздушіть ножем і нарубати. З'єднайте оливкову олію, лимонний сік, часник і кріп. Перемішайте.
  6. Листя салату порвіть руками і викладіть на тарілкуа. Зверху покладіть авокадо, креветки та чері. Полийте салатною заправкою і посипте чорним меленим перцем.

Салат "Цезар" з креветками

Салат "Цезар" з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар".
  2. Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном.
  3. Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.

Читайте також: 3 різних "Цезарі" – від класичного до салату з креветками

Том-ям з креветками

Суп том-ям з креветками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

Спосіб приготування

  1. Очистити креветки і покласти голови з хітином в каструлю або сотейник. Поставити на плиту і довести до карамельного кольору на інтенсивному вогні. Вони можуть прилипати до дна, це нормально.
  2. Влити 1 л води, зменшити вогонь і залишити бульйон на 20 хвилин.
  3. Крупно нарізати стебла лемонграса (тільки білу частину). Придавити їх, щоб виділився сік, і крупно нарізати. Нарізати імбир.
  4. Дрібно нарізати 2 червоних гострих перці чилі.
  5. За 20 хвилин від початку приготування процідити бульйон, щоби позбутися лушпиння креветок.
  6. Залишити бульйон на повільному або середньому вогні, в процесі приготування суп не має кипіти. Додати лемонграс, імбир.
  7. Влити 125 мл кокосового молока. Готувати 5-8 хвилин.
  8. Додати 150-200 г грибів, готувати ще кілька хвилин.
  9. Додати чилі, тайську пасту і рибний соус.
  10. Потім додати креветки і готувати приблизно хвилину.
  11. Вимкнути вогонь і дати супу настоятися під кришкою.

Як приготувати коропа в томатному соусі на грилі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 7 несподіваних рецептів з хеком, які ви готуватимете завжди.

Новини на цю ж тему:
рис салат креветки рецепт як приготувати цезар

Реклама