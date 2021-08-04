10 неймовірних рецептів з креветками

Рецепти страв з креветками / Фото: unsplash.com
Коли в домі є креветки – це практично свято. Своєю присутністю вони прикрашають будь-яку їжу. Та й правильно зварені морепродукти можна їсти просто так. Якщо ви вирішили потішити себе і приготувати щось цікаве, ознайомтеся з рецептами нижче. А в цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах.
Пиріжки з креветками
Листокві пиріжки з креветками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/
Інгредієнти
- 1 упаковка листкового дріжджового тіста
- 200 г вершкового сиру
- 200 г варених креветок
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, нарізати квадратами. Кожен змастити сиром і викласти по кілька креветок.
- Випікати 20 хвилин за 180-200 градусів.
- Залишити остигати в духовці після приготування.
Смажений рис з креветками
Рис з креветками / Фото: freepik.com
Інгредієнти
- 2 чашки відвареного рису "Жасмин"
- 4 ст. л. олії
- 12 великих креветок
- 2 яйця
- 4 зубчики часнику, подрібнених
- 1/4 середньої моркви, дуже тонко нарізаної
- 1 невелика цибулина, дрібно нарізана
- 1 ч. л. цукру
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. устричного соусу
- 1 ст. л. рибного соусу
- 4 ст. л. порізаної зеленої цибулі
- 50 г паростків сої
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Розігріти олію у воці або глибокій сковороді, додати часник, цибулю і моркву. Смажити, доки цибуля і морква не стануть м'якими.
- Потім додати яйця і, постійно помішуючи, готувати ще кілька хвилин. Додати креветки, паростки сої, рибний, соєвий і устричний соуси, смажити 30 секунд.
- Додати варений рис і зелену цибулю. Перемішати, посолити, поперчити і додати цукор (якщо необхідно). Готувати приблизно 30 секунд.
- Подавати страву гарячою.
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Креветки гриль у медово-лимонному маринаді
Креветки на грилі / Фото: Depositphotos
Креветки на грилі / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 500 г заморожених королівських креветок
- 50 мл соєвого соусу
- 2 лимона або лайма
- 2 ч. л. меду
- 2 ст. л. масла
- 2 ч. л. тертого імбиру
- 4 зубчики часнику
- 150 мл оливкової олії
Спосіб приготування
- Креветки розморозити.
- Лимони або лайми помити, розрізати навпіл і вичавити сік.
- Часник почистити і пропустити через прес.
- Змішати в мисці оливкову олію, натертий імбир, соєвий соус, цитрусовий сік, мед і часник. Додати розм'якшене масло, перемішати.
- Креветки промити, видалити голову і панцир. Посолити, поперчити і залишити на 10-15 хвилин.
- Змастити креветки маринадом, викласти на решітку гриля і готувати по 1-2 хвилини з кожного боку. Подавати гарячими.
Фетучині з креветками і вершками
Паста з креветками в вершках / Фото: freepik.com
Інгредієнти
- 300 г фетучині
- 12 тигрових креветок
- 80 мл оливкової олії
- 50 мл білого сухого вина
- 200 мл вершків 20%
- 50 г тертого пармезану
- Кілька гілочок базиліка
- 1 зубчик часнику
- Сіль, перець – за смаком
- Зелень – для прикраси
Спосіб приготування
- Подрібніть часник і базилік і злегка обсмажте їх у сотейнику на розігрітій оливковій олії.
- Потім додайте креветки і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Влийте вино і повністю його випаруйте.
- Додайте вершки. Доведіть соус до кипіння і зніміть з вогню. Приправте за смаком.
- Відварену пасту змішайте з гарячим соусом, викладіть на тарілки і посипте тертим пармезаном і рубаною зеленню.
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Салат з креветками і помідорами чері
Салат з креветками та помідорами / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 200 г готових креветок
- 8 помідорів чері
- 6 перепелиних яєць
- 50 г міксу салатного листя
- 50 г свіжого шпинату
- 50 г пармезану
⠀ Для заправки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. зернистої гірчиці
- 2 ч. л. соку лимона
- Кунжут, сіль, чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Листя салату і шпинат добре помити і обсушити на паперових рушниках.
- Відварити перепелині яйця впродовж чотирьох хвилин, остудити, очистити і розрізати уздовж навпіл.
- Помідори чері розрізати уздовж навпіл. Пармезан натерти на дрібній тертці.
- З'єднати в мисочці оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і перемішати до однорідності.
- Порвати на невеликі шматочки салатний мікс, додати шпинат, готові креветки, помідори, яйця, заправку. Акуратно перемішати, викласти на тарілки, посипати пармезаном і кунжутом.
Креветки у вершковому соусі з часником
Креветки з часником і вершками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 500 г великих креветок
- 1 ст. л. олії
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 50 мл білого вина
- 400 мл вершків високої жирності
- 100 г пармезану (або будь-якого твердого сиру)
- Паприка, свіжа зелень, перець і сіль за смаком
Спосіб приготування
- Очистити креветки: видалити голову, хвіст, "ноги" і зняти панцир, видалити кишкову вену. Вона темного кольору і добре помітна. На креветці треба зробити невеликий надріз, кінчиком ножа підчепити вену і вийняти.
- Після обробки морепродукти краще укласти в крижану воду.
- Добре розігріти сковороду або сотейник з олією. Щойно олія прогріється, креветки можна викладати в сотейник, приправивши їх сіллю і перцем. Обсмажування не має бути тривалим, інакше креветки стануть сухими і жорсткими. В середньому цей процес триває близько чотирьох хвилин.
- По завершенні обсмажування креветки потрібно вийняти із сотейника і викласти на їхнє місце цибулю, нарізану невеликими кубиками, і подрібнений зубчик часнику. Обсмажувати цибулю до золотистого відтінку.
- Потім до цибульний-часниковою суміші потрібно влити вино і тушкувати її доти, доки не випарується третина рідини. Одразу ж після цього в сотейник необхідно додати вершки і готувати ще кілька хвилин. Під весь час приготування соус потрібно періодично помішувати, щоб уникнути його пригорання.
- За цей проміжок часу до соусу потрібно додати сир, натертий на тертці, і приправити паприкою, сіллю і перцем, після чого продовжити тушкування ще три хвилини і додати готові креветки.
- Тушкувати страву потрібно ще кілька хвилин, а потім вимкнути і залишити під закритою кришкою на деякий час.
- Подавати морепродукти у вершково-часниковому соусі слід, прикрасивши зеленню. Вони можуть виступати як самостійна страва, а можна супроводити їх відповідним гарніром, наприклад, пастою.
Суп-пюре з цвітної капусти з креветками
Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Вода – 1,5 л
- Цвітна капуста – 0,5 кг
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Олія – 3 ст. л
- Креветки – 300 г
Спосіб приготування
- На дно каструлі налийте невелику кількість олії і підсмажте на ньому дрібно порізані цибулю і моркву.
- Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин.
- Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту.
- Відварені овочі подрібніть у блендері.
- Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.
- Відварені й очищені креветки покладіть у тарілку із супом разом з подрібненою зеленню. Можна додати часникові грінки.
Салат з креветками і авокадо
Салат з креветками і авокадо / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 100 г салатних креветок
- 1 стигле авокадо
- 10 помідорів чері
- 1/2 пучка салатних листя або 1/2 пакету салатного міксу
Для заправки
- 2 гілочки кропу
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. лимонного соку
- Сіль, чорний мелений перець
Спосіб приготування
- Підготуйте необхідні для салату продукти. Креветки відварити впродовж хвилини в підсоленій воді, злийте воду і охолодіть.
- Ретельно вимийте зелень, помідори і авокадо. Просушіть.
- Авокадо очистіть від шкірки, розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте м'якоть смужками або кубиками.
- Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки.
- Приготуйте салатну заправку. Зелень кропу наріжте. Часник роздушіть ножем і нарубати. З'єднайте оливкову олію, лимонний сік, часник і кріп. Перемішайте.
- Листя салату порвіть руками і викладіть на тарілкуа. Зверху покладіть авокадо, креветки та чері. Полийте салатною заправкою і посипте чорним меленим перцем.
Салат "Цезар" з креветками
Салат "Цезар" з креветками / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- Креветки – 100 г
- Салат Айсберг – 50 г
- Сир пармезан тертий – 20 г
- Хліб білий підсушений – 60 г
- Соус "Цезар" – 15 мл
- Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл
- Сіль за смаком
- Лимонний фреш – 5 мл
Спосіб приготування
- Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар".
- Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном.
- Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.
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Том-ям з креветками
Суп том-ям з креветками / Фото: freepik.com
Суп том-ям з креветками / Фото: freepik.com
Інгредієнти
- 350 г креветок середнього розміру
- 1 л води
- 4 шт. лемонграса
- 10 слайсів імбиру
- 2 червоних гострих перців чилі
- 1 лайм
- 150-200 г грибів (гливи)
- 125 мл 100% кокосового молока (за бажанням)
- 2 ст. л. тайської чилі пасти
- 3 ст. л. рибного соусу
Спосіб приготування
- Очистити креветки і покласти голови з хітином в каструлю або сотейник. Поставити на плиту і довести до карамельного кольору на інтенсивному вогні. Вони можуть прилипати до дна, це нормально.
- Влити 1 л води, зменшити вогонь і залишити бульйон на 20 хвилин.
- Крупно нарізати стебла лемонграса (тільки білу частину). Придавити їх, щоб виділився сік, і крупно нарізати. Нарізати імбир.
- Дрібно нарізати 2 червоних гострих перці чилі.
- За 20 хвилин від початку приготування процідити бульйон, щоби позбутися лушпиння креветок.
- Залишити бульйон на повільному або середньому вогні, в процесі приготування суп не має кипіти. Додати лемонграс, імбир.
- Влити 125 мл кокосового молока. Готувати 5-8 хвилин.
- Додати 150-200 г грибів, готувати ще кілька хвилин.
- Додати чилі, тайську пасту і рибний соус.
- Потім додати креветки і готувати приблизно хвилину.
- Вимкнути вогонь і дати супу настоятися під кришкою.
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