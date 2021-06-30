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3 разных "Цезаря" – от классического до салата с креветками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 июня, 07:01
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В подборке найдете рецепт классического салата с курицей и пармезаном, "Цезаря" с малосоленым лососем и отварными креветками. Количество ингредиентов и специй для соуса берите по своему вкусу
Салат "Цезарь"
Салат "Цезарь" / Фото: freepik.com

Это когда есть привычка плотно завтракать с утра, не просто салатами из сезонных овощей. Ведь "Цезарь" – это не только листовой салат и помидоры. В нем есть курица, яйца, сыр. К тому же его удобно брать на работу и он отлично насыщает. Ниже представлены 3 рецепта "Цезаря": от классического до салата с креветками и лососем. В календаре лайфхаков для лета ищите самые лучшие идеи для отпуска.

Салат "Цезарь" с курицей классический

Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com
Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Кочан салата романо – 1 шт.
  • Пармезан – 100 г
  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, молотый черный перец

Для заправки:

  • Филе анчоуса – 4 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дижонская горчица – 2 ст. л.
  • Белый винный уксус – 1 ст. л.
  • Вустерский соус – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Щепотка молотого перца
  • Подсолнечное масло – 150 мл
  • Оливковое масло – 100 мл

Для крутонов:

  • Чиабатта – 1 шт.
  • Растительное масло – 50 мл
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Куриное филе запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
  2. Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.
  3. Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  4. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.
  5. Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.
  6. Собрать салат, заправить и украсить по вкусу.

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Салат "Цезарь" с креветками

Салат с креветками
Салат с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Креветки – 100 г
  • Салат Айсберг – 50 г
  • Сыр пармезан тертый – 20 г
  • Хлеб белый подсушенный – 60 г
  • Соус "Цезарь" – 15 мл
  • Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
  • Соль – по вкусу
  • Лимонный фреш – 5 мл

Способ приготовления:

  1. Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
  2. Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
  3. Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.

Салат "Цезарь" с лососем

"Цезарь" с лососем
"Цезарь" с лососем / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):

  • Салат Айсберг
  • Малосольный лосось
  • Помидоры черри
  • Чесночные сухарики из белого хлеба
  • Тертый пармезан
  • Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

  • Майонез домашний – 500 мл
  • Анчоусы (можно заменить селедкой) – 30 г
  • Каперсы – 10 г
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

  1. Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
  2. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
  3. Помидоры разрезать на четыре части.
  4. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.

К завтраку также можно приготовить гренки с тартаром из лосося по рецепту Григория Германа.

Здесь собраны рецепты мясных салатов, после которых вы не останетесь голодными.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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