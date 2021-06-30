3 разных "Цезаря" – от классического до салата с креветками

Это когда есть привычка плотно завтракать с утра, не просто салатами из сезонных овощей. Ведь "Цезарь" – это не только листовой салат и помидоры. В нем есть курица, яйца, сыр. К тому же его удобно брать на работу и он отлично насыщает. Ниже представлены 3 рецепта "Цезаря": от классического до салата с креветками и лососем. В календаре лайфхаков для лета ищите самые лучшие идеи для отпуска.
Салат "Цезарь" с курицей классический
Ингредиенты:
- Кочан салата романо – 1 шт.
- Пармезан – 100 г
- Куриное филе – 2 шт.
- Соль, молотый черный перец
Для заправки:
- Филе анчоуса – 4 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Дижонская горчица – 2 ст. л.
- Белый винный уксус – 1 ст. л.
- Вустерский соус – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Щепотка молотого перца
- Подсолнечное масло – 150 мл
- Оливковое масло – 100 мл
Для крутонов:
- Чиабатта – 1 шт.
- Растительное масло – 50 мл
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль
Способ приготовления:
- Куриное филе запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
- Приготовить заправку. Смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию. Попробовать, при необходимости добавить еще немного специй.
- Сделать сухарики. Чиабатту нарезать на кусочки или порвать руками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками. Это можно сделать с помощью овощечистки.
- Листья салата помыть и обсушить. По желанию зелень можно замочить в холодной воде, чтобы убрать горечь. Крупно порвать салат руками.
- Собрать салат, заправить и украсить по вкусу.
Салат "Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
- Креветки – 100 г
- Салат Айсберг – 50 г
- Сыр пармезан тертый – 20 г
- Хлеб белый подсушенный – 60 г
- Соус "Цезарь" – 15 мл
- Масло оливковое Extra Virgin – 15 мл
- Соль – по вкусу
- Лимонный фреш – 5 мл
Способ приготовления:
- Листья салата хорошо промыть и просушить, порвать руками на средние кусочки и приправить соусом "Цезарь".
- Выложить на тарелку салатные листья и еще раз слегка приправить их соусом и посыпать тертым пармезаном.
- Поверх выложить креветки, приправить лимонным фрешем. Украсить гренками.
Салат "Цезарь" с лососем
Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):
- Салат Айсберг
- Малосольный лосось
- Помидоры черри
- Чесночные сухарики из белого хлеба
- Тертый пармезан
- Салатная заправка "Цезарь"
Для заправки (на 500 мл соуса):
- Майонез домашний – 500 мл
- Анчоусы (можно заменить селедкой) – 30 г
- Каперсы – 10 г
- Горчица – 1 ч. л.
- Немного чеснока или зелени
Способ приготовления:
- Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом.
- Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки").
- Помидоры разрезать на четыре части.
- Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром.
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