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Чому сильно набрякають ноги в спеку і як із цим боротися

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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27 червня, 07:00
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У спеку набряклість ніг виникає частіше через реакцію наших судин на підвищення температури, а також через порушення іонного обміну. Як собі допомогти – у статті
Not only with varicose veins, legs swell in the heat, comfortable shoes, rest and special preparations will help fight swelling
Not only with varicose veins, legs swell in the heat, comfortable shoes, rest and special preparations will help fight swelling

Наш організм у спеку включає саморегуляцію: частина такої реакції – розширення судин, які призводять до набряків ніг. Також у деяких людей є схильність до набряків і супутні патології. Розширені судини на ногах, особливо у людей з варикозною хворобою, призводить до затримки відтоку лімфи та крові, тому виникає не лише набряклість, а й хворобливі відчуття.

Також у сильну спеку ми багато потіємо, тобто втрачаємо воду: через це в організмі порушується іонний баланс, що також призводить до набряків. Якщо в людини схильність до венозної недостатності, і багато часу проводить на ногах, то з часом розвинеться варикозна хвороба.

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Тому підтримайте свої ноги та стопи : важливо працювати і ходити у зручному взутті, яка добре підтримує стопу і намагатиметься робити перерви протягом дня. Під час яких треба сісти чи взагалі – лягти, піднявши ноги до рівня серця. Якщо ноги набрякають адекватно (день на ногах), але за ніч набряк не проходить повністю, є сенс сходити до флеболога. Також набряклість ніг може бути сигналом того, що є проблеми з нирками.

Насамперед потрібно визначити, у стані судини. Для цього виробляють доплерографія, яка показує прохідність і стан судинної стінки. За результатами вже можна приймати рішення – склерозування лазером (показано для судин дрібнішого діаметра), склерозування ін'єкційне (показано для судин середнього діаметра та при ураженні дрібних судин) або хірургічне усунення уражених вен (великі судини).

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Звичайно, важливо застосовувати і нехірургічні методи – призначаються судинозміцнювальні засоби всередину (наприклад, діосмін) і зовнішні засоби для підтримки здорового стану шкіри та профілактики набряків.

Які засоби для зняття набряклості ніг бувають і чи можуть вони реально допомогти – читайте vogue.ua.


Також ми раніше писали думка доктора Комарвоського про те, чому втомлюються та набрякають ноги і що робити.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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