Чому сильно набрякають ноги в спеку і як із цим боротися

У спеку набряклість ніг виникає частіше через реакцію наших судин на підвищення температури, а також через порушення іонного обміну. Як собі допомогти – у статті

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Наш організм у спеку включає саморегуляцію: частина такої реакції – розширення судин, які призводять до набряків ніг. Також у деяких людей є схильність до набряків і супутні патології. Розширені судини на ногах, особливо у людей з варикозною хворобою, призводить до затримки відтоку лімфи та крові, тому виникає не лише набряклість, а й хворобливі відчуття.

Також у сильну спеку ми багато потіємо, тобто втрачаємо воду: через це в організмі порушується іонний баланс, що також призводить до набряків. Якщо в людини схильність до венозної недостатності, і багато часу проводить на ногах, то з часом розвинеться варикозна хвороба.

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Тому підтримайте свої ноги та стопи : важливо працювати і ходити у зручному взутті, яка добре підтримує стопу і намагатиметься робити перерви протягом дня. Під час яких треба сісти чи взагалі – лягти, піднявши ноги до рівня серця. Якщо ноги набрякають адекватно (день на ногах), але за ніч набряк не проходить повністю, є сенс сходити до флеболога. Також набряклість ніг може бути сигналом того, що є проблеми з нирками.

Насамперед потрібно визначити, у стані судини. Для цього виробляють доплерографія, яка показує прохідність і стан судинної стінки. За результатами вже можна приймати рішення – склерозування лазером (показано для судин дрібнішого діаметра), склерозування ін'єкційне (показано для судин середнього діаметра та при ураженні дрібних судин) або хірургічне усунення уражених вен (великі судини).

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Звичайно, важливо застосовувати і нехірургічні методи – призначаються судинозміцнювальні засоби всередину (наприклад, діосмін) і зовнішні засоби для підтримки здорового стану шкіри та профілактики набряків.

Які засоби для зняття набряклості ніг бувають і чи можуть вони реально допомогти – читайте vogue.ua.



Також ми раніше писали думка доктора Комарвоського про те, чому втомлюються та набрякають ноги і що робити.