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Почему сильно отекают ноги в жару и как с этим бороться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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27 июня, 07:00
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В жару отечность ног возникает чаще из-за реакции наших сосудов на повышение температуры, а также из-за нарушения ионного обмена. Как себе помочь – в статье
Не только при варикозе сильно отекают ноги в жару, бороться с отеками поможет удобная обувь, отдых и специальные препараты
Не только при варикозе сильно отекают ноги в жару, бороться с отеками поможет удобная обувь, отдых и специальные препараты / Фото: freepik.com

Наш организма в жаркую погоду включает саморегуляцию: часть такой реакции – расширение сосудов, которые приводят к отекам ног. Также у некоторых людей есть склонность к отекам и сопутствующие патологии. Расширенные сосуды на ногах, особенно у людей с варикозной болезнью, приводит к задержке оттока лимфы и крови, Поэтому возникает не только отечность, но и болезненные ощущения.

Также в сильную жару мы много потеем, то есть теряем воду: из-за этого в организме нарушается ионный баланс, что тоже приводит к отекам. Если у человека склонность к венозной недостаточности, и он много времени проводит на ногах, то со временем разовьется варикозная болезнь.

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/ Фото: unsplash.com

Поэтому поддержите свои ноги и стопы: важно работать и ходить в удобной обуви, которая хорошо поддерживает стопу и стараться делать перерывы в течении дня. Во время которых нужно сесть или вообще – лечь, подняв ноги к уровню сердца. Если ноги отекают адекватно (день на ногах), но за ночь отек не проходит полностью, есть смысл сходить к флеболога. Также отечность ног может быть сигналом того, что есть проблемы с почками.

В первую очередь нужно определить, в каком состоянии сосуды. Для этого производят доплерографию, которая показывает проходимость и состояние сосудистой стенки. По результатам уже можно принимать решение – склерозирование лазером (показано для сосудов более мелкого диаметра), склерозирование инъекционное (показано для сосудов среднего диаметра и при поражении мелких сосудов) или хирургическое устранение пораженных вен (большие сосуды).

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Естественно, принципиально использовать и нехирургические способы – назначаются сосудоукрепляющие средства внутрь (к примеру, диосмин) и наружные средства для поддержания здорового состояния кожи и профилактики отеков.

Какие средства для снятия отечности ног бывают и могут ли они реально помочь – читайте на vogue.ua.


Также мы ранее писали мнение доктора Комарвоского о том, почему устают и отекают ноги и что делать.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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