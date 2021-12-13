Багатошаровість – тренд здоров'я або як одягатися, щоб не замерзнути взимку

"Правильний" зимовий одяг та взуття допоможуть уникнути переохолодження, навіть якщо на вулиці плюс. А якщо замерзаєте, то треба рухатись і швидше випити гарячого чаю

Одягатися, щоб не замерзнути взимку, потрібно багатошарово, а ще тримати під рукою термос із чаєм / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку краще не виходити на вулицю голодним і носити одяг у кілька шарів. Помилка багатьох, думати, що взимку при +5 неможливо серйозно переохолодити та захворіти. Як уникнути переохолодження і не заробити потім застуду, знаємося разом з Центром громадського здоров'я МОЗ.

Як одягатися взимку, щоб не замерзнути

Виходячи на вулицю, ми замислюємося, що краще надіти, щоб не перемерзнути, наприклад, чекаючи на автобус. Адже має бути тепло та зручно тоді організм не переохолодиться і ризик підчепити застуду або ГРВІ буде набагато нижче.

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Найкращий варіант зимового одягу – це багатошаровість. Причому утримати тепло і зігріти тіло допоможуть спеціальні матеріали (термобілизна) або одяг з натуральних волокон. Так, варіант "правильного" зимового одягу, це:

обов'язково тепла білизна (термобілизна, спідня білизна, шкарпетки/колготки)

зверху – худі, светр або тепла кофта, які становитимуть середній шар

верхній одяг – це не тільки куртка чи пуховик, а також обов'язково шапка, шарф, якщо куртка коротка, то теплі штани, рукавички, шарф.

Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло. Оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок із повітря. Крім багатошаровості важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів. Такий варіант відмінно підходить, коли доведеться досить довго перебувати на вулиці.

Чим більше на вас шарів одягу, тим легше утримати тепло / Фото: unsplash.com

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Але якщо потім доведеться довго їхати в автобусі чи метро, то важливо обрати зручну куртку чи пальто, яку легко зняти. Якщо ви почнете потіти і буде надто спекотно. Оскільки перегрівання є не менш згубним для здоров'я, ніж переохолодження. І виходити розпаленим і спітнілим на мороз і вітер теж загрожує застудою.

Чому потрібно носити шапку взимку

Носіть шапку та рукавички, також не залишайте відкритими щиколотки (до речі, підгорнуті штани і голі ноги з-під них – тренд, що йде. У моді зараз шкарпетки з-під укорочених штанів, а не голе тіло).

Без головного убору та рукавичок втрачається набагато більше тепла, ризик захворіти збільшується в рази / Фото: freepik.com

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Якщо ви без головного убору та рукавичок, то втрачається набагато більше тепла, ризик захворіти збільшується в рази. До того ж переохолоджується і шкіра, а від морозу волосся тьмяніє, стає більш ламким.

Щоб не мерзли ноги, взимку краще носити взуття на товстій підошві . Вибирайте просторі черевики або чоботи, які підходять за розміром, щоб не тиснули і не заважали кровообігу.

Як не можна зігріватися взимку

Зігріватися алкоголем – найпоширеніший міф. Почнемо з того, що алкоголь (а разом з ним – і сигарети) шкідливі будь-якої пори року. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної втрати. А куріння уповільнює кровообіг у руках та ногах, тим самим сприяючи їх ще більшому замерзанню.

Якщо ви без рукавичок, та ще й на пальцях кільця або каблучки, то замерзнете швидше. Тому що каблучки уповільнюють рух крові в пальцях, отже, вони швидше замерзнуть. Взагалі, метал швидко охолоджується і при контакті зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише кільця, але із сережки у вухах теж сприяють переохолодженню.

Якщо відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. І у жодному разі не розтирайте замерзлу шкіру нічим, особливо снігом! Особливо якщо шкіра сильно почервоніла.

У холодну погоду термос із гарячим чаєм завжди краще мати при собі / Фото: freepik.com

Так ви ризикуєте її травмувати ще більше і занести в мікроранки інфекцію. Зайдіть до кафе, магазину, під'їзду, дозвольте рукам або вухам нагрітися природним шляхом. Добре одразу випити гарячого чаю: взагалі в холодну погоду термос із гарячим чаєм завжди краще мати при собі.

Як не замерзнути взимку на вулиці

Навіть за плюсової температури повітря в вогкість, дощ і вітер легко замерзнути, якщо довго стояти на вулиці. Якщо довго чекаєте автобус, зелене світло чи людину – не стійте. Можна підстрибувати на місці, ходити, зробити пару простих вправ або просто обійматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а значить, ви не замерзнете.

Якщо знаєте, що доведеться довго бути на вулиці, беріть термос із чаєм обов'язково. Також важливо не виходити на вулицю в холод та мороз, будучи голодним. Взагалі взимку важливо повноцінно харчуватися оскільки організму потрібно більше енергії – їжте поживну та здорову теплу їжу.

Нагадаємо, ми писали, як харчуватися взимку, щоб не захворіти