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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

І руки у теплі: 5 модних жіночих рукавиць сезону, які потрібно було купити ще вчора

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
3 грудня, 14:39
В закладинки
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Ми розібрали найпопулярніші аксесуари, серед яких ви знайдете свої. А також запропонували стильні варіанти та вказали їх ціни
Стильні рукавички взимку 2021-2022
Стильні рукавички взимку 2021-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

"Вона міняла коханих, як рукавички. Рукавичок вона ніколи не міняла", – писав Еміль Кроткий. На щастя, ми живемо у тому світі, коли рукавички вже не вважаються такою розкішшю, і можемо собі дозволити їх міняти хоч щодня, підбираючи під ситуації, гардероб, настрій та погоду, як і модні шапки.

Синоптики нам обіцяють досить сувору зиму з усіма її "принадами" у вигляді морозів, снігу та вітряної погоди. Тому варто подбати про утеплення всіх відкритих ділянок тіла. Час говорити про рукавички. Дивно, як багато жінок ігнорують цей предмет гардеробу, а дарма! Крім суттєвої шкоди шкірі від антисептиків, з якими наші руки стикаються щодня, ігнорувати в холод рукавиці просто не можна. Хороші та якісні не займуть у сумочці чи кишені багато місця, але стануть панацеєю на всю зиму 2021-2021. Але які ж вибрати?

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Класичні чорні шкіряні рукавички

Шкіряні рукавички – базова річ, яка має бути у гардеробі, як і чорна сумка чи біла футболка. Якщо вибрати правильний розмір і як слід їх доглядати, то рукавички прослужать вам багато років. Ще восени сучасне прочитання класичних рукавичок показали Prada, прикрасивши їх невеликою "сумочкою", яку часто можна зустріти на черевиках, сумках та ременях бренду.

Шкіряні рукавички Prada
Шкіряні рукавички Prada / Фото: prada.com

А ось такі варіанти шкіряних рукавичок ми підібрали для вас.

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Шкіряні рукавички Braska за 999 грн
Шкіряні рукавички Braska за 999 грн / Фото: intertop.ua

Шкіряні рукавички Karl Lagerfeld 2599 грн
Шкіряні рукавички Karl Lagerfeld 2599 грн / Фото: KARL

Жіночі шкіряні рукавички TOMMY HILFIGER 3190 грн
Жіночі шкіряні рукавички TOMMY HILFIGER 3190 грн / Фото: Tommy Hilfiger

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Рукавички-мітенки (без пальців)

Ніхто так не любив рукавички без пальців, як Його Величність Карл Лагерфельд. Крім того, що дизайнер майже завжди сам з'являвся на публіці в цьому аксесуарі, він також створив чималу колекцію не найтепліших, але дуже стильних аксесуарів. Якщо ви керуєте авто, то вони вам підійдуть. Холодної зими на них навряд чи доведеться розраховувати, але деякі речі є як доповнення до образу. Це просто потрібно прийняти.

Карл Лагерфельд у рукавичках без пальців
Карл Лагерфельд у рукавичках без пальців / Фото: открытые источники

Пропонуємо вам придивитися до стильного аксесуару.

Рукавички-мітенки Karl Lagerfeld 3534 грн
Рукавички-мітенки Karl Lagerfeld 3534 грн / Фото: KARL

Шкіряні рукавички-мітенки DOLCE&GABBANA з ланцюжками та бучинами 20179 грн
Шкіряні рукавички-мітенки DOLCE&GABBANA з ланцюжками та бучинами 20179 грн / Фото: symbol.ua

Рукавички-мітенки тканинні Reserved 359 грн
Рукавички-мітенки тканинні Reserved 359 грн / Фото: reserved.com/

Рукавиці

Як відомо, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. Тому еко-хутро в сучасному модному світі давно зайняло лідируючі позиції. Він усюди: бренди пропонують вибирати шуби зі штучного хутра, купувати курточки зі штучними наповнювачами та вставками з еко-хутра, ходити в пухнастих унтах. Не обійшов стороною тренд та рукавички. Givenchy зробили ставку на об'ємні хутряні рукавички, які ви оберете тому, що це тепло!

Пухнасті рукавиці з еко-хутра Givenchy
Пухнасті рукавиці з еко-хутра Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Ось такі варіанти на розгляд ми пропонуємо.

Рукавички зі штучної овчини MANGO 549 грн
Рукавички зі штучної овчини MANGO 549 грн / Фото: shop.mango.com/

Рукавички MAX MARA 3712 грн
Рукавички MAX MARA 3712 грн / Фото: MAX MARA

Стильні теплі рукавиці ISABEL MARANT 4795 грн
Стильні теплі рукавиці ISABEL MARANT 4795 грн / Фото: Isabel Marant

Довгі рукавички

Одним з аксесуарів, що не втрачають актуальності, є довгі або так звані "оперні" рукавички. Це не просто елегантна річ, витоки якої беруть початок у далеких 1920-х роках, а й стильний елемент як повсякденного, так і вечірнього образу. Трохи пафосні на вигляд, але ідеальні, щоб руки були в теплі. Versace пропонують обіграти чорний повсякденний образ за допомогою ефектної пари рукавичок.

"Оперні" рукавички Versace
"Оперні" рукавички Versace / Фото: Versace

А ось що ми пропонуємо.

Однотонні шкіряні рукавички Jil Sander 9680 грн
Однотонні шкіряні рукавички Jil Sander 9680 грн / Фото: Jil Sander

Довгі шкіряні рукавички Reserved 1099 грн
Довгі шкіряні рукавички Reserved 1099 грн / Фото: reserved.com/

Сенсорні рукавички

Сенсорні рукавички настільки зручні у щоденному носінні, що раз спробувавши, більше не захочеться їх міняти. Тепер не потрібно знімати рукавиці щоразу, коли телефонує телефон. Ти можеш усе, коли вони на тобі.

Сенсорні рукавички MANGO із трикотажу 699 грн
Сенсорні рукавички MANGO із трикотажу 699 грн / Фото: shop.mango.com/

Сенсорні рукавички CALVIN KLEIN JEANS 3199 грн
Сенсорні рукавички CALVIN KLEIN JEANS 3199 грн / Фото: Calvin Klein

Жіночі рукавички Smart Touch LuckyLOOK 695 грн
Жіночі рукавички Smart Touch LuckyLOOK 695 грн / Фото: luckyLook

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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