І руки у теплі: 5 модних жіночих рукавиць сезону, які потрібно було купити ще вчора

Ми розібрали найпопулярніші аксесуари, серед яких ви знайдете свої. А також запропонували стильні варіанти та вказали їх ціни

Стильні рукавички взимку 2021-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

"Вона міняла коханих, як рукавички. Рукавичок вона ніколи не міняла", – писав Еміль Кроткий. На щастя, ми живемо у тому світі, коли рукавички вже не вважаються такою розкішшю, і можемо собі дозволити їх міняти хоч щодня, підбираючи під ситуації, гардероб, настрій та погоду, як і модні шапки.

Синоптики нам обіцяють досить сувору зиму з усіма її "принадами" у вигляді морозів, снігу та вітряної погоди. Тому варто подбати про утеплення всіх відкритих ділянок тіла. Час говорити про рукавички. Дивно, як багато жінок ігнорують цей предмет гардеробу, а дарма! Крім суттєвої шкоди шкірі від антисептиків, з якими наші руки стикаються щодня, ігнорувати в холод рукавиці просто не можна. Хороші та якісні не займуть у сумочці чи кишені багато місця, але стануть панацеєю на всю зиму 2021-2021. Але які ж вибрати?

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Класичні чорні шкіряні рукавички

Шкіряні рукавички – базова річ, яка має бути у гардеробі, як і чорна сумка чи біла футболка. Якщо вибрати правильний розмір і як слід їх доглядати, то рукавички прослужать вам багато років. Ще восени сучасне прочитання класичних рукавичок показали Prada, прикрасивши їх невеликою "сумочкою", яку часто можна зустріти на черевиках, сумках та ременях бренду.

Шкіряні рукавички Prada / Фото: prada.com

А ось такі варіанти шкіряних рукавичок ми підібрали для вас.

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Шкіряні рукавички Braska за 999 грн / Фото: intertop.ua

Шкіряні рукавички Karl Lagerfeld 2599 грн / Фото: KARL

Жіночі шкіряні рукавички TOMMY HILFIGER 3190 грн / Фото: Tommy Hilfiger

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Рукавички-мітенки (без пальців)

Ніхто так не любив рукавички без пальців, як Його Величність Карл Лагерфельд. Крім того, що дизайнер майже завжди сам з'являвся на публіці в цьому аксесуарі, він також створив чималу колекцію не найтепліших, але дуже стильних аксесуарів. Якщо ви керуєте авто, то вони вам підійдуть. Холодної зими на них навряд чи доведеться розраховувати, але деякі речі є як доповнення до образу. Це просто потрібно прийняти.

Карл Лагерфельд у рукавичках без пальців / Фото: открытые источники

Пропонуємо вам придивитися до стильного аксесуару.

Рукавички-мітенки Karl Lagerfeld 3534 грн / Фото: KARL

Шкіряні рукавички-мітенки DOLCE&GABBANA з ланцюжками та бучинами 20179 грн / Фото: symbol.ua

Рукавички-мітенки тканинні Reserved 359 грн / Фото: reserved.com/

Рукавиці

Як відомо, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. Тому еко-хутро в сучасному модному світі давно зайняло лідируючі позиції. Він усюди: бренди пропонують вибирати шуби зі штучного хутра, купувати курточки зі штучними наповнювачами та вставками з еко-хутра, ходити в пухнастих унтах. Не обійшов стороною тренд та рукавички. Givenchy зробили ставку на об'ємні хутряні рукавички, які ви оберете тому, що це тепло!

Пухнасті рукавиці з еко-хутра Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Ось такі варіанти на розгляд ми пропонуємо.

Рукавички зі штучної овчини MANGO 549 грн / Фото: shop.mango.com/

Рукавички MAX MARA 3712 грн / Фото: MAX MARA

Стильні теплі рукавиці ISABEL MARANT 4795 грн / Фото: Isabel Marant

Довгі рукавички

Одним з аксесуарів, що не втрачають актуальності, є довгі або так звані "оперні" рукавички. Це не просто елегантна річ, витоки якої беруть початок у далеких 1920-х роках, а й стильний елемент як повсякденного, так і вечірнього образу. Трохи пафосні на вигляд, але ідеальні, щоб руки були в теплі. Versace пропонують обіграти чорний повсякденний образ за допомогою ефектної пари рукавичок.

"Оперні" рукавички Versace / Фото: Versace

А ось що ми пропонуємо.

Однотонні шкіряні рукавички Jil Sander 9680 грн / Фото: Jil Sander

Довгі шкіряні рукавички Reserved 1099 грн / Фото: reserved.com/

Сенсорні рукавички

Сенсорні рукавички настільки зручні у щоденному носінні, що раз спробувавши, більше не захочеться їх міняти. Тепер не потрібно знімати рукавиці щоразу, коли телефонує телефон. Ти можеш усе, коли вони на тобі.

Сенсорні рукавички MANGO із трикотажу 699 грн / Фото: shop.mango.com/

Сенсорні рукавички CALVIN KLEIN JEANS 3199 грн / Фото: Calvin Klein

Жіночі рукавички Smart Touch LuckyLOOK 695 грн / Фото: luckyLook

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