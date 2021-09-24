Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Уход за волосами

Пальто на осень

Отдых в Турции

Сырники на завтрак

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский напомнил, что делать при ОРВИ или простуде

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
24 сентября, 17:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Евгений Комаровский прогнозирует грипп и советует прививаться, а также при первых симптомах простуды действовать по алгоритму – какому, в материале
При ОРВИ или простуде важно исключить аллергию и не назначать самому себе антибиотики
При ОРВИ или простуде важно исключить аллергию и не назначать самому себе антибиотики / Фото: Коллаж: Сегодня

Если заболели, то важно постараться понять: простуда это, ОРВИ или аллергическая реакция. Стоит ли сразу делать ПЦР-тесты, как правильно лечить вирусные и бактериальные инфекции – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" – смотрите видео с 1:30:45.

Что делать при первых признаках простуды

Реклама

Гриппа, простуд и других сезонных заболеваний нам не избежать, сам Евгений Комаровский будет делать прививку от гриппа. Родителям же стоит не паниковать, а знать четкий алгоритм действий. На случай, если в семье заболеет ребенок или они сами.

Не бегите сразу делать ПЦР-тест, если побежали сопли, а проведите сами базовую диагностику, – советует Евгений Комаровский, – для начала важно понять, что это – именно легкая простуда, инфекционное заболевание или вообще ребенок съел чего-то и насморк начался после контакта с аллергеном.

Если у заболевшего на фоне насморка не поднялась температура, он достаточно бодрый, не чувствует сонливости, усталости – то это скорее всего аллергия.

Если кроме насморка поднялась высокая температура, ощущается слабость – это ОРВИ
Если кроме насморка поднялась высокая температура, ощущается слабость – это ОРВИ / Фото: freepik.com

Реклама

Если же, помимо насморка, есть признаки интоксикации и инфекции – поднялась высокая температура, головная боль, утомляемость, появился кашель, тогда "на лицо" инфекционное заболевание.

Как правильно лечить ОРВИ, антибиотиками?

Нет, антибиотики применяют для лечения только бактериальных инфекций. Лечение же вирусных инфекций не предусматривает массового поедания лекарств. Как отличить один тип инфекции от другого?

Читайте также:

Реклама

При острой респираторной вирусной инфекции основными симптомами являются резкое поднятие температуры, начало болезни часто сопровождается сильным насморком. В таких случаях важно давать заболевшему обильное питье, соблюдать постельный режим, но и не держать в слишком жаркой комнате.

Если же после 2-х дней признаки интоксикации не становятся менее заметными, а температура не падает, то обратитесь к врачу: антибактериальные препараты, и то, в случае необходимости должен подбирать специалист.

Также мы писали, почему пить алкоголь при простуде опасно.

простуда и аллергический ринит, как лечить орви в домашних условиях:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Защищать глаза от излучаемого гаджетами синего света
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как приготовить домашний тирамису
Хакнуть
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять