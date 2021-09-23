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Чи безпечно вакцинуватися в мобільних пунктах щеплення – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 вересня, 15:30
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У мобільних пунктах вакцинації немає лікарів, це насторожує. Чи потрібна взагалі консультація лікаря перед щепленням від COVID-19 – розповів Євген Комаровський
Робити щеплення в пунктах, навіть мобільних, нормально, на думку лікаря Комаровського
Робити щеплення в пунктах, навіть мобільних, нормально, на думку лікаря Комаровського / Фото: Колаж: Сьогодні

Вакцинація, на думку Євгена Комаровського, це медсестринська маніпуляція, яка не потребує консультації лікаря. Чи варто йти вакцинуватися в мобільний пункт, наприклад, автобус, або краще в поліклініку і як бути з протипоказаннями – популярний дитячий лікар розповів в спецефірі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Робити щеплення в пунктах вакцинації чи ні?

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Робити щеплення не в клініці, а в спеціальних пунктах – це нормально. Такої точки зору дотримується як сам Євген Комаровський, так і Всесвітня організація охорони здоров'я, система охорони здоров'я Британії та Ізраїлю і FDA – управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

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У 99,9% випадків вакцинація – це медсестринська маніпуляція, яка не потребує консультації лікаря.

Але перед щепленням людини, особливо дитину, повинен оглянути лікар?

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Якщо людина при свідомості, у неї нормальна температура, вона може говорити і ходити – то дійде до пункту вакцинації.

Можливо, від мене чекають, що я скажу, що обов'язково потрібно перед щепленням кожну людину оглянути і з'ясувати, чи можна їй вакцинуватися, – каже Євген Комаровський, – але ось вам приклад. Припустимо, я оглянув дитину і знайшов у неї тільки шуми в серці. А мама каже, що у дитини алергія на полуницю, постійні закрепи, рік тому були судоми. І що, якщо у неї насправді проблеми тільки з серцем – то нехай хворіє і не вакцинується?

Наявність же серйозних аутоімунних захворювань або хронічних алергій просто при візуальному огляді виявити неможливо.

А що щодо протипоказань до щеплень від COVID-19?

Неправда, що хворим не потрібно робити щеплення. Нам всім вселили, що якщо людина хвора, то її не треба вакцинувати. Але вся медична наука говорить зворотне: якщо людина хвора, то її потрібно вакцинувати насамперед.

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Навіть людей з хронічними хворобами і аутоімунними проблемами потрібно вакцинувати
Навіть людей з хронічними хворобами і аутоімунними проблемами потрібно вакцинувати / Фото: REUTERS

Наприклад, системний червоний вовчак, аутоімунне захворювання: але людина з цією недугою без щеплення повністю незахищена від коронавірусу. І такі стани не є абсолютними протипоказаннями до вакцинації. Протипоказань до щеплень всього лише три:

  • гострий період інфекційної хвороби з температурою 39 або близько того,
  • хіміотерапія,
  • сильна алергія на один з компонентів вакцини, аж до анафілактичного шоку.

Є у людини, тим більше у дорослої, така сильна алергічна реакція чи ні, потрібно знати самому заздалегідь, а не в день щеплення.

Також ми писали, чи можна заразитися СOVID-19 після щеплення.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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