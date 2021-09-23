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Безопасно ли вакцинироваться в мобильных прививочных пунктах – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 сентября, 15:30
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В мобильных пунктах вакцинации нет врачей, это настораживает. Нужна ли вообще консультация доктора перед прививкой от COVID-19 – рассказал Евгений Комаровский
Делать прививки в пунктах, даже мобильных, нормально по мнению доктора Комаровского
Делать прививки в пунктах, даже мобильных, нормально по мнению доктора Комаровского / Фото: Коллаж: Сегодня

Вакцинация, по мнению Евгения Комаровского, это медсестринская манипуляция, не требующая консультации врача. Стоит ли идти вакцинироваться в мобильный пункт, например, автобус, или лучше в поликлинику и как быть с противопоказаниями – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Делать прививку в пунктах вакцинации или нет?

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Делать прививки не в клинике, а в специальных пунктах – это нормально. Такой точки зрения придерживается как сам Евгений Комаровский, так и Всемирная организация здравоохранения, система охраны здоровья Британии и Израиля и FDA – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

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В 99,9% случаев вакцинация, это медсестринская манипуляция, не требующая консультации врача.

Но перед прививкой человека, особенно ребенка должен осмотреть врач?

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Если человек в сознании, у него нормальная температура, он может говорить и ходить – то он дойдет до пункта вакцинации.

Возможно от меня ждут, что я скажу, что обязательно нужно перед прививкой каждого человека осмотреть и выяснить, можно ли ему вакцинироваться, – говорит Евгений Комаровский, – но вот вам пример. Допустим, я осмотрел ребенка и нашел у него только шумы в сердце. А мама говорит, что у него аллергия на клубнику, постоянные запоры, год назад были судороги. И что, если у него на самом деле проблемы с сердцем – то пусть болеет и не вакцинируется?

Наличие же серьезных аутоиммунных заболеваний или хронических аллергий просто при визуальном осмотре выявить невозможно.

А что по противопоказаниям по прививкам от COVID-19?

Неправда, что больным не нужно делать прививки. Нам всем внушили, что если человек больной, то его не надо вакцинировать. Но вся медицинская наука говорит обратное: если человек болен, то его нужно вакцинировать в первую очередь.

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Даже людей с хроническими болезнями и аутоиммунными проблемами нужно вакцинировать
Даже людей с хроническими болезнями и аутоиммунными проблемами нужно вакцинировать / Фото: REUTERS

Например, системная красная волчанка, аутоиммунное заболевание: но человек с этим недугом без прививки полностью незащищен от коронавируса. И такие состояния не являются абсолютными противопоказаниями к вакцинации. Противопоказаний к прививкам всего лишь три:

  • острый период инфекционной болезни с температурой 39 или около того,
  • химиотерапия,
  • сильная аллергия на один из компонентов вакцины, вплоть до анафилактического шока.

Есть ли у человека, тем более у взрослого, такая сильная аллергическая реакция, или нет, нужно знать самому заранее, а не в день прививки.

Также мы писали, можно ли заразиться СOVID-19 после прививки.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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