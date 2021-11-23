В американському Діснейленді вперше з'явився темношкірий Санта-Клаус: реакція в Мережі

Толерантність вже давно дійшла до мультфільмів Disney, а тепер змінювати погляди на життя почав і знаменитий парк Діснейленд у США. Вперше за 66 років його існування у Америці гості зможуть побачити темношкірого Санту. До речі, час би вибирати сукня на Новий рік 2022 .
Образ Санта-Клауса вирішили змінити у зв'язку з культурою окремих громад штатів. Тому зустрітися з афроамериканським Сантою можна буде в різдвяних зонах парків Каліфорнії і Флориди. Але незабаром його можна буде побачити і на інших локаціях, передають CNN.
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Численні відвідувачі парків дуже радіють такому прогресу в мисленні суспільства і залишають задоволені відгуки в соцмережах.
Я майже впевнена, що тільки вперше побачила темношкірого Санта-Клауса в Діснейленді, і я справді заплакала від щастя.
– написала гостя.
Оскільки Disney впроваджує цю зміну як частину своєї ініціативи з розмаїття та інклюзивності, це дійсно дозволяє мені почуватися комфортніше і відчувати, що мене "бачать", коли я відвідую парк. Я в захваті від того, що це побачать діти різного походження, коли вони відвідають парки Діснея.
– поділилася темношкіра співробітниця Діснейленду.
Варто зазначити, що парки Діснея та Діснейленд у США чи не останніми запровадили ініціативу з темношкірим Сантою. Його образ давно у трендах і користується популярністю у торгових центрах, рекламі та ігрових майданчиках.
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