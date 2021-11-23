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В американському Діснейленді вперше з'явився темношкірий Санта-Клаус: реакція в Мережі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
23 листопада, 17:24
В закладинки
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Вперше за 66 років існування парку розваг у США відвідувачі побачили оновленого Санту
В американському Діснейленді з'явився темношкірий Санта-Клаус
В американському Діснейленді з'явився темношкірий Санта-Клаус / Фото: freepik.com

Толерантність вже давно дійшла до мультфільмів Disney, а тепер змінювати погляди на життя почав і знаменитий парк Діснейленд у США. Вперше за 66 років його існування у Америці гості зможуть побачити темношкірого Санту. До речі, час би вибирати сукня на Новий рік 2022 .

Образ Санта-Клауса вирішили змінити у зв'язку з культурою окремих громад штатів. Тому зустрітися з афроамериканським Сантою можна буде в різдвяних зонах парків Каліфорнії і Флориди. Але незабаром його можна буде побачити і на інших локаціях, передають CNN.

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Темношкірий Санту-Клаус у Діснейленді
Темношкірий Санту-Клаус у Діснейленді / Фото: CNN

Численні відвідувачі парків дуже радіють такому прогресу в мисленні суспільства і залишають задоволені відгуки в соцмережах.

Я майже впевнена, що тільки вперше побачила темношкірого Санта-Клауса в Діснейленді, і я справді заплакала від щастя.

– написала гостя.

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Оскільки Disney впроваджує цю зміну як частину своєї ініціативи з розмаїття та інклюзивності, це дійсно дозволяє мені почуватися комфортніше і відчувати, що мене "бачать", коли я відвідую парк. Я в захваті від того, що це побачать діти різного походження, коли вони відвідають парки Діснея.

– поділилася темношкіра співробітниця Діснейленду.

Варто зазначити, що парки Діснея та Діснейленд у США чи не останніми запровадили ініціативу з темношкірим Сантою. Його образ давно у трендах і користується популярністю у торгових центрах, рекламі та ігрових майданчиках.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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