Чого хочуть жінки: вибираємо подарунки дівчатам на День святого Валентина

Нещодавно ми розповідали, що подарувати хлопцеві на 14 лютого, а тепер, чоловіки, матеріал для вас – що подарувати коханій дівчині на День святого Валентина. Ми підготували варіанти подарунків на будь-який смак та ціну, які гарантовано сподобаються вашій другій половинці.
Для початку скажемо, чого дарувати не треба – того, в чому ви взагалі не знаєтеся – декоративну косметику. Наприклад, навряд чи ви зможете купити тональний крем, підібравши правильний колір, або помаду, ідеально розібравшись у відтінках. Повірте, у цій справі дівчата й самі часто прогадують, хоч, здавалося б, знають себе досконало. Також дайте спокій ідеї солодкого подарунка, – це зовсім не те, чого вона очікує на 14 лютого. Хоча якщо ви тільки почали зустрічатися, це відмінний варіант.
ТОП-7 подарунків на День святого Валентина, які попадуть прямо в ціль її очікувань
Сумка
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Чого-чого, а сумок у жіночому гардеробі багато не буває. Тим більше, завжди можна вибрати щось нове, чого у вашої жінки ще немає. Головне, шукайте якісні матеріали та модель, що відповідає її стилю та смаку.
Ювелірні прикраси
Ювелірні вироби завжди будуть у топі найбільш затребуваних та бажаних подарунків. Прикраси – це не просто красиво та солідно, а й асоціативно. Адже такий подарунок нагадуватиме саме про вас щоразу, коли він на ній.
Парфуми
Парфум – це та ж косметика, скажіть ви, – як його вибирати? Ви маєте рацію, але не зовсім. По-перше, є культові класичні аромати, які подобаються всім дівчатам. По-друге, тут куди легше вгадати смак, якщо ви знаєте найпростіше про вашу кохану. Наприклад, шлейф із солодкого, жорсткого чи свіжого аромату найчастіше залишає вона після себе.
Білизна
Білизна – відмінний подарунок, якщо у серйозних відносинах. Тоді ви можете піддивитися, який розмір носить наша кохана чи просто не ламати собі голову, а подарувати сертифікат на білизну. Так точно не впадете обличчям у багнюку.
Абонемент у спортзал, басейн чи йогу
Не особливо романтично? Зате дуже практично і завжди потрібно. Тому якщо ви давно зустрічаєтеся, варіант вам підійде. Такий подарунок завжди буде доречним і не просто прикрасить одну з поличок у будинку дівчини, а й принесе користь здоров'ю. Наприклад, у Sport Life місячний абонемент коштує зараз 833 грн.
Затишні речі
Піжами, тапочки, пледи, халати – це класні подарунки, що символізують не просто пристрасть та симпатію, а й турботу. Такі речі означають, що ви по-справжньому цінуєте дівчину і трепетно ставитеся до неї.
Сертифікат на масаж
У сучасному світі, якщо вам уже за 25 і у вас нічого не болить – значить, ви якийсь дивний Сидяча робота, мало руху, погане повітря – все це негативно відбивається на нашому самопочутті. Тому масаж – це 100% влучення в ціль! Існують різні види масажів: оздоровчий, для особи, що зміцнює і.т.д. Наприклад, у популярній мережі масажних студій Михайла Гузя сертифікат на оздоровчий масаж коштує 700 грн. Можна скомбінувати кілька масажів або подарувати сертифікат на конкретну суму, а дівчина вже сама розбереться, як його розбити.
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