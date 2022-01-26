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Джуд Лоу та його син Рафферті знялися у рекламі Brioni. Ви маєте це бачити!

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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26 січня, 10:56
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На чорно-білих портретних знімках Крейга Макдіна актор та його спадкоємець позують у брутальних образах
Джуд Лоу та його син Рафф стали амбасадорами Brioni
Джуд Лоу та його син Рафф стали амбасадорами Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

Якщо милі тварини вже давно не піднімають вам настрій, тоді погляньте на цих котиків: британський актор-серцеїд Джуд Лоу та його син Рафферті стали амбасадорами італійського бренду Brioni. Про це пише WWD.

49-річний Джуд Лоу та його 25-річний син Рафферті знялися у брутальній фотосесії для марки. Актор та його спадкоємець стали лицями кампанії. Фотографії з'явилися на офіційній сторінці Instagram Brioni.

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Джуд Лоу став амбасадором Brioni
Джуд Лоу став амбасадором Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

Для реклами бренду Джуд та Рафферті позували в образах із колекції Brioni весна-літо 2022. Автор знімків — британський модний фотограф Крейг Макдін.

Син Джуда Лоу, Рафферті, став амбасадором Brioni
Син Джуда Лоу, Рафферті, став амбасадором Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

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У них обох сильний особистий стиль та природний шарм. Ця автентичність робить Джуда і Раффа ідеальною парою, що відображає сучасне бачення чоловічого одягу Brioni, в якому відмінності у віці та індивідуальності стираються загальною пристрастю до справжньої майстерності та елегантності.

— розповів головний виконавчий директор Brioni Мехді Бенабаджі.

Також дивіться: нові чоловічі Birkenstock у колаборації з Dior

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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