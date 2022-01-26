Джуд Лоу и его сын Рафферти снялись в рекламе Brioni. Вы должны это видеть!

На черно-белых портретных снимках Крейга Макдина актер и его наследник позируют в брутальных образах

Джуд Лоу и его сын Рафф стали амбассадорами Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

Если милые животные уже давно не поднимают вам настроение, тогда взгляните на этих котиков: британский актер-сердцеед Джуд Лоу и его сын Рафферти стали амбассадорами итальянского бренда Brioni. Об этом пишет WWD.

49-летний Джуд Лоу и его 25-летний сын Рафферти снялись в брутальной фотосессии для марки. Актер и его наследник стали лицами кампании. Фотографии появились на официальной странице Instagram Brioni.

Реклама

Джуд Лоу стал амбассадором Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

Для рекламы бренда Джуд и Рафферти позировали в образах из коллекции Brioni весна-лето 2022. Автор снимков — британский модный фотограф Крейг Макдин.

Сын Джуда Лоу, Рафферти, стал амбассадором Brioni / Фото: instagram.com/brioni_official

Реклама

У них обоих сильный личный стиль и естественный шарм. Эта аутентичность делает Джуда и Раффа идеальной парой, отражающей современное видение мужской одежды Brioni, в которой различия в возрасте и индивидуальности стираются общей страстью к подлинному мастерству и элегантности.

— рассказал главный исполнительный директор Brioni Мехди Бенабаджи.

Также смотрите: новые мужские Birkenstock в коллаборации с Dior