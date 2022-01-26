Ранок починається не з кави: добірка курйозних відео тварин для гарного настрою

Якщо ранок середи вас зовсім не тішить, значить, треба почати його з позитивної ноти — і ми допоможемо зарядитись правильною енергією

Добірка смішних та курйозних відео тварин для гарного настрою / Фото: Колаж: Сьогодні

Знову встали вранці не з тієї ноги? Буває. Але ми знаємо, як вам зняти напругу та побачити у сірому середовищі яскраві фарби, адже ще ніхто не йшов без посмішки після перегляду смішних собак чи котиків.

Пропонуємо трохи скинути з себе тягар відповідальності та серйозності, розслабившись і на пару хвилин і піддавшись найпозитивнішим емоціям. Тварини здатні не просто піднімати настрій, коли його немає, а й справді знімати стрес та нервову напругу.

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Ми підібрали для вас добрі та дуже зворушливі, а подекуди навіть курйозні відео котиків, собачок та інших звірків, щоб ви набралися позитиву.

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