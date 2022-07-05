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Перша в історії Chanel наречена plus-size, багато зелені та твіду: дивіться, як пройшов показ від-кутюр (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 липня, 17:20
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Французький модний будинок представив кутюрну колекцію в Парижі сезону осінь 2022. Дивіться фото найспокійнішого та найелегантнішого шоу
Chanel Couture Fall 2022
Chanel Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Chanel представили нову колекцію від-кутюр у Парижі. Попередній показ будинку був повністю присвячений твіду – улюбленому матеріалу самої Габріель Шанель. На цей раз креативний директор бренду Віржині Віар вирішила майже повністю пошити з цього матеріалу нову колекцію і дати друге дихання соковитому зеленому кольору. Модні критики вже дали назву відтінку – Chanel Green.

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У кутюрній колекції ми побачили багато речей довжини максі, дивне поєднання сукні до коліна та напівчобіт, а також багато капелюхів.

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Після січневого скандалу, коли модний дім звинуватили у гламуризації насильства через макіяж моделей, у новому сезоні Віржіні віддала перевагу б'юті-образам з недбало розпущеним волоссям, в яке були вплетені витончені банти.

Після того, як публіка не оцінила появу принцеси Монако верхи на коні прямо на подіумі, в шоу сезону осінь 2022 року фінальний вихід нареченої продемонструвала Джилл Кортлєв у вінчальній сукні-бюстьє з накинутою поверх шалею. Вона стала першою в історії Chanel нареченою plus-size.

Дивіться фото з показу від-кутюр Schiaparelli: пшеничні поля, птахи, що сидять на моделях, та оголені серця.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
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