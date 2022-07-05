Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетні обстріли ⚠ Загроза з Білорусі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

I love Ukraine

Що з Путіним

Діана VS зумери

Як пити воду влітку

Куди піти у Києві

Босоніжки на літо
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Пшеничні поля, птахи, що сиділи на моделях, та оголені серця – дивіться шоу Schiaparelli (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 11:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Креативний директор бренду Деніел Роузберрі представив свою нову кутюрну колекцію на Тижні моди в Парижі. Однією з гостей була актриса Емма Вотсон
Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сюрреалістичний світ Ельзи Скіапареллі знову підкорює подіум. Для колекції від-кутюр модного будинку Schiaparelli в сезоні осінь 2022 року Деніел Роузберрі взяв на озброєння ідею розмови з людьми, які були так натхненні Ельзою.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Реклама

Так, креативний директор розмовляв із Крістіаном Лакруа.

Ми говорили про колір, ми говорили про об'єм. Ми говорили про (рідне місто Лакруа) Арль, і для нього це означало чорних биків, білих коней і золото сонця, які весь час дзвеніли у мене у вухах. Мабуть, для нього це була швидкоплинна розмова, але для мене це було таке почуття, ніби хтось трохи застромив мене в стіну, і я хотів зробити колекцію, яка повернула б мене до тієї моди, в яку я закохався і в той період, який у ретроспективі здається дуже наївним, – пояснив Деніел американському Vogue.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Одним із головних мотивів у кутюрній колекції Schiaparelli стала ностальгія за 1980-ми та роботами самої Ельзи. Ретельне пошиття, сукня-пальто, яке носила Керолайн Мерфі, з ніби висувними ящиками замість кишень — цю деталь вигадав Сальвадор Далі. Весь одяг був побудований навколо бюстьє і корсета, запаморочливі вирізи вечірнього вбрання, вільні корсажі, деякі з яких переходили в хмарні об'єми, глибокі вирізи, витончений, прикрашений блискітками Пет Макграт макіяж із сріблястим місячним пилом.

Реклама

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Квіткові образи були натхненні книгою дизайнера Керолайн Рем "Пристрасть до квітів", копія якої стояла на кавовому столику бабусі Роузберрі, коли він був дитиною. Також не обійшлося без вишивки та аплікацій: соняшники, троянди та листя лаванди, виготовлені з розфарбованого вручну та розшитого блискітками шовку та шкіри.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Реклама

У всій колекції простежувалися тонкі натяки на сюрреалізм Ельзи Скіапареллі, такі як виріз чорного оксамитового жакета, що нагадує профіль обличчя а-ля Кокто, вкриті кіркою вишивки Lesage, які обожнювала дизайнер, пара сережок, з яких капали грона золотого винограду.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Чудові крислаті капелюхи створив Стівен Джонс. Прикрашені імітацією страусового пір'я, вони нагадували пшеничні поля.

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Однією із зіркових гостей показу була актриса Емма Вотсон. Журналісти зазначили, що зірці настільки сподобалося шоу, що наприкінці вона вигукнула:

Хіба це не диво? Це дало мені життя!

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022
Schiaparelli Couture Fall 2022

Вам буде цікаво дізнатися, що українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Модно
Ідеї нейл-дизайну
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
1 /2
Більше варіантів
Цитата дня

Наш син хоче бути солдатом

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська Перша леді України
Читати інтерв'ю
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Продукти виняткової корисності
Українські суперфуди
Дізнатись
Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку
Лайфхак тижня
Поради ветеринара

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти