Пшеничні поля, птахи, що сиділи на моделях, та оголені серця – дивіться шоу Schiaparelli (фото)

Креативний директор бренду Деніел Роузберрі представив свою нову кутюрну колекцію на Тижні моди в Парижі. Однією з гостей була актриса Емма Вотсон

Schiaparelli Couture Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сюрреалістичний світ Ельзи Скіапареллі знову підкорює подіум. Для колекції від-кутюр модного будинку Schiaparelli в сезоні осінь 2022 року Деніел Роузберрі взяв на озброєння ідею розмови з людьми, які були так натхненні Ельзою.

Schiaparelli Couture Fall 2022

Реклама

Так, креативний директор розмовляв із Крістіаном Лакруа.

Ми говорили про колір, ми говорили про об'єм. Ми говорили про (рідне місто Лакруа) Арль, і для нього це означало чорних биків, білих коней і золото сонця, які весь час дзвеніли у мене у вухах. Мабуть, для нього це була швидкоплинна розмова, але для мене це було таке почуття, ніби хтось трохи застромив мене в стіну, і я хотів зробити колекцію, яка повернула б мене до тієї моди, в яку я закохався і в той період, який у ретроспективі здається дуже наївним, – пояснив Деніел американському Vogue.

Schiaparelli Couture Fall 2022

Одним із головних мотивів у кутюрній колекції Schiaparelli стала ностальгія за 1980-ми та роботами самої Ельзи. Ретельне пошиття, сукня-пальто, яке носила Керолайн Мерфі, з ніби висувними ящиками замість кишень — цю деталь вигадав Сальвадор Далі. Весь одяг був побудований навколо бюстьє і корсета, запаморочливі вирізи вечірнього вбрання, вільні корсажі, деякі з яких переходили в хмарні об'єми, глибокі вирізи, витончений, прикрашений блискітками Пет Макграт макіяж із сріблястим місячним пилом.

Реклама

Schiaparelli Couture Fall 2022

Квіткові образи були натхненні книгою дизайнера Керолайн Рем "Пристрасть до квітів", копія якої стояла на кавовому столику бабусі Роузберрі, коли він був дитиною. Також не обійшлося без вишивки та аплікацій: соняшники, троянди та листя лаванди, виготовлені з розфарбованого вручну та розшитого блискітками шовку та шкіри.

Schiaparelli Couture Fall 2022

Реклама

У всій колекції простежувалися тонкі натяки на сюрреалізм Ельзи Скіапареллі, такі як виріз чорного оксамитового жакета, що нагадує профіль обличчя а-ля Кокто, вкриті кіркою вишивки Lesage, які обожнювала дизайнер, пара сережок, з яких капали грона золотого винограду.

Schiaparelli Couture Fall 2022

Чудові крислаті капелюхи створив Стівен Джонс. Прикрашені імітацією страусового пір'я, вони нагадували пшеничні поля.

Schiaparelli Couture Fall 2022

Однією із зіркових гостей показу була актриса Емма Вотсон. Журналісти зазначили, що зірці настільки сподобалося шоу, що наприкінці вона вигукнула:

Хіба це не диво? Це дало мені життя!

Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022

Schiaparelli Couture Fall 2022

Вам буде цікаво дізнатися, що українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі.