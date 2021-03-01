ТОП найвеличніших ілюзіоністів та їхні знамениті фокуси

Дізнаємося, чим знамениті прославлені ілюзіоністи світу

Ми звикли думати, що ілюзії – це плід наших фантазій. Звичайно, є люди, які грають на наших облудах, але є й ті, хто зробив це своєю професією. Ілюзіоністи – люди, які можуть маніпулювати нашою уявою так, що це можна порівняти лише з дивом або магією. Але як насправді це працює і що ховається за чарівними фокусами?

У студії ранкового шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка дізналася про найвідоміших ілюзіоністів світу, а також поспілкувалася з відомим українським ілюзіоністом Романом Бондарчуком. До речі, прямо в ефірі ілюзіоніст прямо перед провідною продемонстрував спритні фокуси. (Щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

На думку Романа, фокуси складаються зі спритності рук і магії, яку людина собі придумує.

"Це найбільший козир, яким володіють ілюзіоністи, бо вони ніколи наперед не кажуть, що саме має трапитися", – каже Роман Бондарчук.

На запитання ведучої про те, за скільки можна опанувати фокусами – Роман відповів, що найпростіші можна вивчити за пару тижнів, а складні та великі ілюзії можуть розроблятися рік або більше.

Отже, чим прославилися найвідоміші ілюзіоністи світу?

Гаррі Гудіні - людина, на яку хоче бути схожий кожен ілюзіоніст. Саме він підняв цей жанр на новий рівень і популяризував його ще в кінці 19 століття. Він зумів уникнути так званих китайських тортур водою – він врятувався, будучи підвішеним за ноги до крана, коли був одягнений в гамівну сорочку. Однак секрет більшості своїх фокусів – Гаррі забрав з собою.

Гаррі Гудіні Фото: Getty Images

Девід Копперфільд – вважається найбільш комерційним ілюзіоністом світу. Він єдиний, хто продав понад 30 мільйонів квитків на свої шоу за всю кар'єру. Серед його нагород – 21 премія "Еммі" і 11 встановлених рекордів Гіннесса. Його кар'єра почалася в 18 років – тоді він зіграв в мюзиклі та незабаром почав займатися фокусами. Один з найвідоміших з них – зникнення статуї свободи в Нью-Йорку.

Девід Копперфілд, актриса Мішель Лі Фото: Getty Images

Наступний ілюзіоніст – Девід Блейн – відомий завдяки фокусам, пов'язаним з витривалістю. Одного разу його живцем поховали. У пластиковому боксі під землею, зверху якого знаходився тритонний резервуар з водою, він перебував сім днів. У день він пив лише пару ложок рідини та лише раз їв. Після цього він набув статусу надлюдини.

Девіда Блейна закопали живцем Фото: davidblaine.com

Більше про ілюзіоністів дізнайтеся в сюжеті:

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