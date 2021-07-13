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ЗМІ показали, як виглядає будинок Олени Кравець: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
13 липня, 10:51
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Журналісти з'ясували, де живе артистка і показали її котедж з висоти пташиного польоту. Будинок Олени стоїть буквально в 50-ти метрах від води, тут завжди тінь через густу зелень
Як виглядає будинок, в якому живе Олена Кравець зі своєю сім'єю
Як виглядає будинок, в якому живе Олена Кравець зі своєю сім'єю / Фото: instagram.com/lennykravets, пресслужба

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, яка нещодавно зламала ногу, проживає з чоловіком і дітьми в котеджі на Осокорках. Її будинок показали журналісти програми "Викриття".

У котеджному селищі, де проживає актриса, всього 17 ділянок без парканів. Територія надійно охороняється: є пост на в'їзді і охорона на набережній. До послуг всіх тутешніх жителів – загальний басейн з морською водою і причал, на якому кожному домовласникові відведено одне паркувальне місце для катера або яхти.

Котеджне містечко, в якому проживає Олена Кравець
Котеджне містечко, в якому проживає Олена Кравець / Фото: прес-служба

Внутрішнє оздоблення дерев'яного котеджу, де живе сім'я актриси, вже показували спеціалізовані сайти про дизайн інтер'єрів. А команда програми зняла маєток в заплаві Дніпра з висоти пташиного польоту.

Будинок Олени Карвець
Будинок Олени Карвець / Фото: прес-служба

Будиночок актриси стоїть буквально в 50-ти метрах від води, тут завжди тінь через густу зелень. На подвір'ї – килим з трави і низенький зелений паркан по периметру. Це – особняк орієнтовно на 300 квадратних метри, виконаний з дерев'яного брусу. Дизайном інтер'єру займалася дружина відомого телеведучого Андрія Данилевича – Тетяна. Виявилося, зірки дружать сім'ями.

Де мешкає Олена Кравець з сім'єю
Де мешкає Олена Кравець з сім'єю / Фото: пресслужба

Вітальня артистки має височенну стелю і масивну люстру. На другому поверсі – дві дитячі кімнати: для двійнят Каті і Вані, яким вже по п'ять, і старшої дочки – Маші. У деяких інтерв'ю Олена зізнається, що в її будинку є місце і для антикваріату, і для етнічних мотивів, адже вона любить привозити з подорожей автентичні сувеніри.

Кімната дітей Олени Кравець
Кімната дітей Олени Кравець / Фото: пресслужба

Варто зазначити, що всі сусідні маєтки вже заселені, будинки поруч не продаються. Але можна взяти в оренду особняк за 4-5 тисяч доларів.

Нагадаємо, Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили в об'єктив їхньої дочки.

Дивіться відео про зірок-сусідів:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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