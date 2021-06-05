Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

Марія Кравець опублікувала в своєму Instagram-акаунті зворушливе відео, де Олена зі своїм чоловіком Сергієм йдуть по дорозі, взявшись за руки

Дочка Олена Кравець опублікувала миле відео з батьками Фото: instagram.com/maarriill

Актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, яка раніше розповіла, чи спілкується з Оленою Зеленською, рідко показує кадри зі своїм чоловіком Сергієм в Instagram. Ситуацію виправила їхня старша дочка Марія, яка поділилася в соцмережі відеороликом з батьками.

На кадрах Олена і Сергій йдуть дорогою, взявшись за руки, і посміхаються, дивлячись в камеру. Судячи з геолокації, яку зазначила Марія, сім'я зараз перебуває в одному із заміських комплексів неподалік Києва.

Дочка Олени Кравець показала миле сімейне відео Відео: instagram.com/maarriill

Також 18-річна Марія записала кадри з Іваном Дорном, який виступав у заміському комплексі. Вочевидь, там проходила приватна вечірка, куди і запросили сім'ю Олени Кравець.

Крім Марії, у Олени і Сергія є двоє дітей – двійнята Іван і Катерина. Малюки з'явилися на світ у липні 2016 року.

Чоловік Олени Сергій – продюсер в ShootGroup Production, колишній виконавчий продюсер студії "95 квартал", колишній КВВник з Кривого Рогу, автогонщик, захоплюється ралі. 1 травня 1997 року Сергій Кравець на свій день народження в 18 років зізнався в любові Олені, після чого почалися їхні стосунки. Пара одружилася у вересні 2002 року, а в лютому 2003-го у них народилася дочка.

Раніше Олена Кравець, яка влітку перехворіла на COVID-19, відстригла свої локони і зробила каре. Тепер зірка стала схожа на саму себе з 90-х, коли вона грала в складі КВВ. За словами актриси, вона захотіла змін, але також не виключила, що це вплив весни.

До речі, після того, як 44-річна Олена Кравець постриглася, деякі шанувальники порівняли її з однією з героїнь популярного серіалу "Гра престолів".

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